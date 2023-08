Mundial FIBA 2023: Previa del grupo F, Venezuela y un nuevo «LAST DANCE» de una generación histórica

🇻🇪 LOS 12 ELEGIDOS DE VENEZUELA

Suena a tópico utilizar lo del «Last Dance» desde que apareciera el documental de Michael Jordan, pero en esta ocasión es una expresión que viene ideal para este último torneo que se espera en que participe esta exitosa generación del baloncesto venezolano o al menos el grupo al completo.

Néstor Colmenares, Miguel Ruiz, David Cubillán, Jhornan Zamora y Windi Graterol forman parte del núcleo duro de esta gran selección y fueron los cinco jugadores que vieron acción en todos los partidos clasificatorios de la selección vinotinto en las ventanas FIBA. Además, otros jugadores como Gregory Vargas y Heissler Guillent completan esta gran familia y se suman otros que están llamados a tomar el relevo como Michael Carrera, Garly Sojo o Yohanner Sifontes.

«Como equipo y como familia es más de una década compartiendo juntos esta camiseta. Estamos disfrutando de este proceso y creo que va a ser bastante bonito poder en mi caso retirarme de la selección tras este Mundial», explicaba Jhornan Zamora durante la preparación. «Desde el primer día pensé que tenemos una suerte increíble. Pocas selecciones del mundo van a tener la preparación que nosotros tenemos. Creo que eso va a ser primordial, aprovechar esos partidos de preparación para llegar firmes al Mundial y con un nivel de baloncesto para buscar los partidos ante Eslovenia, Cabo Verde y Georgia»

Después de los títulos del FIBA Américas 2015 y los Sudamericanos de 2014 y 2016 y las participaciones en el Mundial de 2019 y en la cita olímpica en Río 2016, la Vinotinto de las Alturas buscará poner la guinda a esta generación con su quinta Copa del Mundo.

«Es muy emocionante ver a Venezuela participando en el sorteo. Es lindo porque va a ser otro desafío para este grupo histórico», explicó Fernando Duró tras el sorteo para Dos Quintetos. «El desafío es pasar a la segunda fase de nuevo y con el gran desafío de vencer a un equipo europeo, algo que nunca pudo hacer la selección mayor, y esperemos que ésta sea la primera vez. Queremos hacer una buena preparación y que sea de primer nivel, de la cual seguro estaremos informando pronto»

JUGADOR POSICIÓN ALTURA EDAD ÚLTIMO EQUIPO 5 GREGORY VARGAS Base 1.81 37 Gladiadores (VEN) 8 DAVID CUBILLÁN Base 1.81 36 Guaiqueríes (VEN) 19 HEISSLER GUILLENT Base 1.86 36 Guaros (VEN) 20 YOHANNER SIFONTES Escolta 1.92 28 Piratas (VEN) 9 PEDRO CHOURIO Escolta 1.86 33 Cocodrilos (VEN) 7 JHORNAN ZAMORA Alero 1.96 34 Trotamundos (VEN) 6 GARLY SOJO Alero 1.96 23 Broncos (VEN) 35 JOSÉ MATERÁN Alero 1.96 27 Pato Basquete (BRA) 24 MICHAEL CARRERA Ala-pívot 1.96 30 Estudiantes (ESP) 43 NÉSTOR COLMENARES Ala-pívot 2.00 35 Trotamundos (VEN) 14 MIGUEL RUIZ Pívot 1.97 32 Guaros (VEN) 15 WINDI GRATEROL Pívot 2.04 36 Guaiqueríes (VEN) FERNANDO DURÓ Entrenador

AUSENCIAS Y JUGADORES DESCARTADOS

El nombre más significativo de los que no estarán en la cita mundialista es la Gregory Echenique, que no está con la selección desde 2019 y tampoco lo estará ahora ya que ni siquiera fue considerado en la preselección. El pívot mirandino habría sido una figura importante para enfrentarse a selecciones como Georgia o Cabo Verde con pívots dominantes como Walter Tavares y Gio Shermadini.

Además, otras bajas en el roster definitivo de Fernando Duró son las de José Ascanio y Edgar Martínez, en ambos casos por lesión con el primero terminando de recuperarse y sumándose al equipo blanco y con el segundo sufriendo una lesión durante la preparación.

Otros nombres que participaron en las ventanas FIBA y que no están en esta selección fueron los de Edwin Mjiares, Fabrizio Pugliatti, Franger Pirela, Anyelo Cisneros, Luis Carrillo o Enrique Medina.

ASÍ FUE LA PREPARACIÓN DE VENEZUELA

Después de diez días de preparación en Caracas, Venezuela viajó a España para una segunda etapa de preparación, donde enfrentó a Angola y Argentina a puerta cerrada y más tarde a España.

Antes de llegar a Okinawa, Venezuela se enfrentó a Francia y sumó tres nuevos amistosos en la ciudad australiana de Melbourne ante Australia, Sudán del Sur y Brasil para completar una preparación con siete derrotas en siete partidos y una sobreexplotación fallida del triple.

LAS OTRAS PARTICIPACIONES MUNDIALISTAS

Venezuela debutó en el Mundial 1990 cayendo en fase de grupos con derrotas ante Yugoslavia y Puerto Rico y un triunfo ante Angola, mientras que su segunda participación fue en 2002 con derrotas de Argentina, Nueva Zelanda y Rusia que no le permitieron avanzar de ronda.

La vinotinto no tardó mucho y repitió participación en la edición de 2006 para volver, a caer en la primera fase, con una única victoria ante Nigeria y derrotas ante Argentina, Francia, Serbia y Líbano.

Por su parte, la cuarta y última participación fue el pasado Mundial de China 2019, donde logró una histórica clasificación a la segunda fase tras caer ante Polonia y lograr triunfos ante Costa de Marfil y China. En esa segunda ronda, las derrotas ante Argentina y Rusia que les dio el puesto 14 y la clasificación a los torneos preolímpicos del año siguiente.

1950 1954 1959 1963 1967 1970 1974 1978 1982 – – – – – – – – – 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2019 – 11º – – 14º 21º – – 14º

LOS RIVALES DE GRUPO F

Siendo Georgia un país relativamente joven y Cabo Verde una selección que está ahora mismo en su momento álgido internacionalmente, no se conocen antecedentes con estos dos rivales.

Por su parte, Eslovenia también es un país joven pero logró ya buen rendimiento internacional y fue rival de Venezuela en el preolímpico para Tokio 2020 y los derrotaron por un amplio 98-70 en las semifinales del torneo celebrado en Kaunas. Luka Doncic y Mike Tobey estuvieron imparables totalizando 50 de los 98 puntos de la selección europea, con 27 para el pívot y 23 para el guard, por Venezuela Michael Carrera y Pedro Chourio fueron los destacados en con 16 puntos cada uno.

🇸🇮 ESLOVENIA

Uno de los países más jóvenes pero más exitosos de los últimos años en el panorama mundial de la pelota naranja y que además cuando con uno de los jugadores más talentosos de los últimos años en la NBA. Sin embargo, no todo es Luka Doncic y hay más talento con Klemen Prepelic, Ziga Samar, Zoran Dragic, Jaka Blazic o los nacionalizados Mike Tobey y Jordan Morgan.

La gran estrella: LUKA DONCIC

El pick 3 del draft de 2018 no necesita presentación. El de Ljublijana ya destacó desde muy jovencito en la Minicopa Endesa de 2013 y poco después empezaría a destacar en la cantera del Real Madrid hasta dar el salto al primer equipo en 2015 para convertirse en el tercer jugador más joven en debutar en la Liga Endesa. «Wonderboy» se convirtió rápidamente en el líder del equipo blanco para llevarlo a tres títulos de ACB, dos Copa del Rey y una Copa Intercontinental, siendo nombrado Mejor Joven tanto de la ACB como de la Euroliga en dos temporadas.

La NBA pronto llamó a su puerta y estiró su liderazgo hasta Dallas Mavericks, convirtiéndose en Rookie del Año en la temporada 2018-19 y aumentando sus prestaciones individuales torneo a torneo pero sin lograr éxitos con los tejanos. En esta última de sus cinco temporadas en la NBA, ha promediado 32.4 puntos, 8.6 rebotes, 8.0 asistencias y 1.4 robos en 66 juegos.

«Ha sido un largo verano para mí, pero estoy muy contento de estar de vuelta», explicaba el jugador de Dallas Mavericks al inicio de la preparación. «Disfruto estar en el equipo nacional. La pasamos bien acá, nos entendemos mutuamente. Lo estoy disfrutando. Es realmente agradable jugar para el equipo nacional. El objetivo siempre es el mismo. Cada vez que vamos a un campeonato, el objetivo es ganarlo. Lo que suceda es otro tema»

La preparación: Los eslovenos arrancaron con un triunfo ante China por 75-73 y el primero de los triples-dobles de Doncic quedó en derrota ante Grecia por 91-98 y volvieron a caer días después ante los helenos por 77-88. El segundo de los triples-dobles de la estrella NBA llegó con el entretenido triunfo ante Montenegro por 104-100.

Antes de viajar a tierras asiáticas, Eslovenia pasó por la ciudad española de Málaga para jugar el Torneo Centenario de la FEB, cayendo ante España por 79-99 y ante Estados Unidos por 62-92. Los dirigidos por Aleksandar Sekulic cerraron su gira de amistosos con una victoria ante Japón por 103-68.

Así les fue en las ventanas FIBA: El conjunto europeo aprovechó el bajo rendimiento de Croacia y sobrevivió a una sorprendente Finlandia en la fase de grupos, las dos victorias del cierre con Luka Doncic en el equipo les sirvió para terminar como segundo de grupo con balance de 4-2.

Para la segunda fase, Eslovenia fue de más a menos, las dos derrotas en la última ventana no le impidieron lograr su boleto mundialista, ese pasaje ya habían conseguido matemáticamente con la victoria ante Alemania en noviembre. Al final, los europeos terminaron como terceros de grupo y con un balance total de 7 victorias y 5 derrotas.

Su historia en los Mundiales: Tras su independencia en 1991, su primera cita mundialista no tardó en llegar cuando terminaron sextos en el Eurobasket 1995 y consiguieron un billete para el Mundial 1996 con jugadores como Goran Dragic, Radoslav Nesterovic, Bostjan Nachbar y Primoz Brezec.

Los elegidos por Eslovenia:

JUGADOR POSICIÓN ALTURA EDAD ÚLTIMO EQUIPO JAKA BLAZIC Alero 1.96 33 Cedevita Olimpija (SLO) SASA CIANI Ala-pívot 2.05 20 Cedevita Olimpija (SLO) JAKOB CEBASEK Alero 2.00 32 CSM Constanta (RUM) ZIGA DIMEC Pívot 2.10 30 Nishinomiya Storks (JAP) LUKA DONCIC Base 2.01 24 Dallas Mavericks (NBA) ZORAN DRAGIC Escolta 1.96 34 Cedevita Olimpija (SLO) GREGOR GLAS Escolta 1.95 22 Mornar Barsko (MON) GREGOR HROVAT Alero 1.96 29 Dijon (FRA) URBAN KLAVZAR Base 1.84 19 Alega Cantabria (ESP2) ALJAZ KUNC Alero 2.05 24 Twarde Pierniki (POL) MIHA LAPORNIK Escolta 1.94 29 San Pablo Burgos (ESP2) JURIJ MACURA Pívot 2.11 23 KRKA Novo Mesto (SLO) BLAZ MAHKOVIC Alero 2.01 33 Helios Suns (SLO) JORDAN MORGAN Pívot 2.04 31 Lokomotiv Kuban (RUS) ALEKSEJ NIKOLIC Base 1.91 28 Elan Chalon (FRA) BINE PREPELIC Ala-pivot 2.01 22 Charleroi (BEL) KLEMEN PREPELIC Escolta 1.91 30 Valencia Basket (ESP) ZIGA SAMAR Base 1.97 22 Alba Berlín (ALE) MIKE TOBEY Pívot 2.13 28 Estrella Roja (SER) Entrenador

🇨🇻 CABO VERDE

El archipiélago africano será el país más pequeño de los 32 participantes en el torneo y lo hace con un debut por todo lo alto… y tan alto como su jugador estrella Walter Tavares. Un país de apenas 600.000 habitantes estará muy atento a lo que ocurra en Okinawa en lo que es el éxito más grande del baloncesto caboverdiano después de la medalla de bronce conseguida en el Afrobasket de 2007.

Aunque la atención de los rivales de Cabo Verde estará centrada en Tavares, hay que fijarse en otros jugadores como Ivan Almeida y Betinho Gomes.

La gran estrella: WALTER TAVARES

El «gigante de Maio» llamó la atención desde su debut con Gran Canaria en 2013 y pronto la NBA lo reclamaría como pick 43 de 2014, liga en la que no terminaría de establecerse y llegó a pasar por hasta cuatro franquicias de la G-League entre 2015 y 2017.

Su regreso al viejo continente lo volvió a poner en el escaparate con Real Madrid, alcanzando dos títulos de Euroliga, tres títulos de Liga Endesa o cinco Supercopas de España, siendo ser MVP de la Liga Endesa en 2022 o MVP de la Final Four de la Euroliga en 2023.

En los últimos meses, Tavares ha sido clave en la histórica clasificación de Cabo Verde para este próximo Mundial superando durante las ventanas FIBA a selecciones históricos del continente africano como Nigeria o Costa de Marfil.

La preparación: Los caboverdianos hicieron una parte de la preparación en Italia, donde jugaron dos encuentros como parte de la Trentino Cup cayendo ante China por 66-86 y ante Turquía por 63-90.

Así les fue en las ventanas FIBA: Los dirigidos por Emanuel Trovoada dieron la sorpresa desde el inicio torneo clasificatorio saliendo campeón de su grupo en primera ronda con balance de 3-1, posteriormente sumarían otras tres victorias en la segunda fase para concluir con balance de 6G-4P.

El mal inicio de último juego ante Costa de Marfil hacía presagiar lo peor, pero los caboverdianos cambiaron el 14-24 por un 28-6 en el segundo cuarto, desde ese instante no miraron hacia atrás para conseguir la victoria decisiva ante los Marfileños, clasificar a su primera Copa del Mundo y dejar fuera del torneo a Nigeria.

Su historia en los Mundiales: El conjunto africano está en su mejor momento internacional con su primer participación en una Copa del Mundo y hasta ahora sólo contaban con un par de medallas de bronce en los Afrobasket de 2007 y 2021.

Los elegidos por Cabo Verde:

JUGADOR POSICIÓN ALTURA EDAD ÚLTIMO EQUIPO PATRICK MENDES Alero 1.93 28 Almería (ESP5) KWABEMA «ANIM» DELGADO Base 1.91 22 CB Upla (ESP) SHANE DA ROSA Escolta 1.85 35 Providence Pirates (ABA) IVAN ALMEIDA Alero 1.98 34 Benfica (POR) FIDEL MENDONÇA Alero 1.91 39 Predio (CAB) ANDERSON CORREIA Escolta 1.95 25 Sangalhos (POR2) JOEL ALMEIDA Alero 1.94 37 FAP Yaoundé (CAM) KENNETI MENDES Pívot 2.03 33 Providence Pirates (ABA) AMARILSON LOPES Pívot 2.05 28 Mindelo (CAB) WILL TAVARES Alero 1.98 28 Yambol (BUL) KEVIN CORONEL Alero 2.00 31 Portimonense (POR) KEVEN GOMES Pívot 2.08 27 Porto (POR) PATRICK SANTOS Base 1.86 21 Dragons Chlorella (ESP4) BETINHO GOMES Alero 2.02 38 Benfica (POR) WALTER TAVARES Pívot 2.21 31 Real Madrid (ESP) Entrenador

🇬🇪 GEORGIA

El equipo georgiano es otro de los debutantes del torneo y aspira a tener el mejor papel de los que se estrenan en la cita mundialista, porque talento tiene para ello. Sus referentes serán Tornike Shengelia y Gio Shermadini desde la pintura con Thaddeus McFadden dando la réplica desde la línea exterior como ya hicieron durante las ventanas. Sin embargo, para esta oportunidad añadieron a sus dos representantes NBA con la convocatoria y presencia de Goga Bitadze y Sandro Mamukelashvili.

La gran estrella: TORNIKE SHENGELIA

El ala-pívot llegó pronto a la NBA pero no encontró su lugar ni en Brooklyn ni en Chicago y su consagración llegó con Baskonia, con los que salió campeón de la Liga Endesa en 2020.

Tras ello, dio el salto al CSKA durante dos temporadas y este último año con Virtus Bolonia promediando 11.5 puntos, 5.9 rebotes, 3.2 asistencias y 1.2 robos en la Serie A y 9.4 puntos, 3.0 rebotes, 3.1 asistencias y 0.9 robos en la Euroliga. «Toko» querrá ser el líder del equipo georgiano tras perderse el pasado Eurobasket por una lesión.

«Es probablemente el juego más emocionante que nunca he jugado», explicaba Shengelia tras conseguir la clasificación. «Las palabras no pueden describir cómo me siento ahora mismo. Estamos muy orgullosos de estar en este momento y de hacer felices a nuestra gente»

La preparación: Los georgianos arrancaron su ronda de amistosos con tres derrotas ante Egipto por 76-81, ante Lituania por 102-104 y ante Letonia por 57-82. Después, volvieron a casa para superar a Jordania por 86-69 y Montenegro por 84-79 y jugaron a puerta cerrada ante Irán con una victoria por 84-72.

Así les fue en las ventanas FIBA: La selección europea se hizo fuerte en su casa logrando los tres triunfos como local en la primera fase, de igual manera sacó un triunfo en Macedonia del Norte para encarar la segunda ronda con balance de 4-2 como segundos del grupo G.

Ese buen balance le permitió entrar bien posicionados a la fase definitiva dónde lograron sumar dos triunfos ante Países Bajos y una importante victoria en Islandia que le valió para conseguir el boleto a su primera Copa del Mundo. Sin embargo, la última derrota en casa ante el equipo islandés estuvo a punto de dejarlos fuera.

Su historia en los Mundiales: La ex-república soviética tiene un corto recorrido internacional, al igual que Cabo Verde, están en su mejor momento como equipo en las instancias previas al estreno mundialista. En lo referente al baloncesto continental, no consiguieron ninguna medallas en sus cinco participaciones de la Eurobasket siendo su mejor resultado los dieciseisavos de final de la edición de 2015.

Los elegidos de Georgia:

JUGADOR POSICIÓN ALTURA EDAD ÚLTIMO EQUIPO RATI ANDRONIKASHVILI Base 1.93 22 UCAM Murcia (ESP) SANDRO MAMUKELASHVILI Ala-pívot 2.11 24 San Antonio (NBA) KAKHHABER JINTCHARADZE Alero 1.96 30 Kutaisi (GEO) LUKA LIKLIKADZE Base 1.93 20 Olimpi Tbilisi (GEO) GIORGI TSINTSADZE Base 1.94 37 Tbilisi State University (GEO) DUDA SANADZE Escolta 1.97 31 Atomeromu (HUN) GIORGI SHERMADINI Pívot 2.17 34 Tenerife (ESP) GIORGI TURDZILADZE Pívot 2.10 25 Tbilisi State University (GEO) MIKHEIL BERISHVILI Ala-pívot 2.04 35 Kutaisi (GEO) TORNIKE SHENGELIA Ala-pívot 2.06 31 Virtus Bolonia (ITA) THADDEUS MCFADDEN Escolta 1.88 36 Trotamundos (VEN) GOGA BITADZE Pívot 2.12 24 Orlando Magic (NBA) ILIAS ZOUROS Entrenador

EL CALENDARIO DEL GRUPO F