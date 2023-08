Un día como hoy, 20 de agosto en la historia: 1934 nace Armi Kuusela, modelo finlandesa, y primera ganadora del Miss Universo el 29 de junio de 1952

-1741: un desembarco de marinos rusos liderado por Vitus Bering, descubren Alaska. Los buques rusos cruzaron, por primera vez, lo que ahora se denomina Estrecho de Bering, estableciendo así que no existía un puente de tierra que uniera los dos continentes, y allanando el camino para la colonización rusa de Alaska. El desembarco fue breve, ya que casi inmediatamente Bering decidió que el grupo, que se estaba quedando sin provisiones, debía regresar a Rusia. Eventualmente, Bering sucumbió ante las enfermedades y murió en la inhóspita isla y fue enterrado por los miembros supervivientes de su tripulación. Los hombres de Bering regresaron finalmente a Rusia, donde se dieron a conocer los descubrimientos de su comandante y los de Chirikov. Comenzó el período de interés de Rusia por el continente norteamericano, que finalizó en 1867 cuando Alaska fue vendida a Estados Unidos por $7,2 millones de dólares. Por sus hazañas, Bering fue nombrado héroe de Rusia y muchos accidentes geográficos recibieron su nombre en su honor, incluso la isla donde murió.

-1775: Un antiguo presidio español se convierte en la ciudad de Tucson, Arizona.

-1778: nace Bernardo O’Higgins, padre de la Patria chileno. Figura clave en la independencia de su país y de Latinoamérica.

-1866: El presidente de EE.U. Andrew Johnson declara formalmente la finalización de la Guerra de Secesión norteamericana.

-1882: Se estrena en Moscú la Obertura 1812 de Peter Ilyich Tchaikovsky.

-1890: nace H.P. Lovecraft, escritor estadounidense, maestro del terror y ciencia ficción. Los «Mitos de Cthulhu», ciclo de literatura de terror fantástico, será una de sus creaciones más universales.

-1920 : Se funda la National Football League, (NFL), en los Estados Unidos.

-1920: La primera radio comercial de la historia, 8MK (WWJ), empieza emisiones en Detroit.

-1934: nace Armi Kuusela, modelo finlandesa, y primera ganadora del Miss Universo el 29 de junio de 1952.

-1940: El líder revolucionario ruso León Trotsky huyó de su patria para evitar la violencia política que desplegó Josef Stalin contra sus opositores. Con la ayuda del artista mexicano Diego Rivera logró refugio en México DF y se estableció en una casa del barrio de Coyoacán. En derredor de Trotsky se montó un eficaz sistema de seguridad, que apenas logró evitar que fuera asesinado durante un ataque liderado por el pintor mexicano Alfaro Siqueiros. En los meses siguientes se reforzó la seguridad. Pero el español Ramón Mercante, un agente al servicio de Stalin, logró infiltrarse dentro del círculo íntimo de Trotsky. El 20 de agosto de 1940 Mercante se encontraba reunido con Trotsky en el estudio de la casa de Coyoacan. Sin aviso previo el español atacó a su anfitrión con un piolet de alpinismo y le causó graves heridas en la cabeza que horas después, el 21 de agosto, le provocaron la muerte.

-1941: nace Slobodan Milošević, Presidente serbio entre 1989 y 1997 y yugoslavo entre 1997 y 2000.

-1948: nace Robert Plant, cantante y compositor inglés, vocalista de Led Zeppelin. Ocupa el primer lugar en la lista de los 100 mejores vocalistas de “metal” (o «hard rock») de todos los tiempos, según la revista Hit Parader y el puesto 15 de los 100 mejores cantantes de la historia de la revista Rolling Stone. Es además un apasionado de fútbol, siendo actualmente el vicepresidente del Wolverhampton Wanderers Football Club, del Football League Championship de Inglaterra.

-1953: La Unión Soviética publica que tiene los conocimientos y ha realizado las pruebas de la bomba de hidrógeno.

-1966: nace Dimebag Darrell, guitarrista estadounidense, miembro de los grupos Pantera y Damageplan.

-1973: los Rolling Stones publican su tema ‘Angie’ perteneciente al álbum «Gotas Head Soup». Escrita por Mick Jagger y Keith Richards, la canción fue grabada entre noviembre y diciembre del año anterior. La canción es una balada, apoyada en el sonido de la guitarra acústica y el piano, que habla del fin de un romance. Una vez editada, la canción fue directamente a la cima de los ránkings, y se convirtió en la quinta canción más tocada en el Reino Unido. La canción fue número 1 en Canadá y Australia, durante cinco semanas en cada país. Sobre su letra hay muchas hipótesis que buscan señalar a la musa inspiradora: que sería un homenaje a Angela, la esposa de David Bowie, o la actriz Angie Dickinson, o la hija recién nacida de Keith Richards, Angela Dandelion.

-1974: nace Amy Adams, actriz estadounidense. Conocida por películas como Enchanted, The Fighter, American Hustle, Arrival, Nocturnal Animals, entre mucas otras más.

-1981: nace Ben Barnes, actor Inglés, fue parte del elenco de The Chronicles of Narnia, Dorian Gray, Seventh Son, Jackie & Ryan, The Punisher, Westworld, entre otras.

-1983: nace Andrew Garfield, actor estadounidense. Reconocido por largometrajes como The Amazing Spider-Man, The Social Network, Hacksaw Ridge, Silence, entre otras.

