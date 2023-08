Un día como hoy, 18 de agosto en la historia: 1934 nace Roberto Clemente, beisbolista puertorriqueño. Miembro del salón de la fama del Béisbol

-1850: muere el novelista francés Honoré De Balzac. Principal representante, junto con Flaubert, de la llamada novela realista. «Papá Goriot» (1834); “La piel de zapa” (1831); y “Eugenia Grandet” (1834) son algunas de sus novelas más conocidas.

«En la venganza el más débil es siempre más feroz». Honoré de Balzac

-1858: entre Europa y América se realizan las primeras comunicaciones por cable submarino.

-1868: en Francia, el astrónomo Pierre Jules César Janssen descubre el helio.

-1877: Asaph Hall descubre Fobos, una de las lunas de Marte.

-1920: en Estados Unidos se firma la Novena enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el sufragio a la mujer.

-1932: nace en Chabris (Francia) el virólogo y descubridor del virus del SIDA, Luc Montagnier. Por sus trabajos, en 2008 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina.

-1933: nace Roman Polanski, cineasta y actor polaco. Conocido por películas como Repulsion, Carnage, Chinatown, The Pianist, Rosemary’s Baby, entre muchas otras.

-1934: nace Roberto Clemente, beisbolista puertorriqueño. Miembro del salón de la fama del Béisbol.

-1936: el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca es asesinado durante la Guerra Civil (n. 1898). Adscrito a la llamada Generación del 27, es el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle-Inclán y Buero Vallejo. Murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a la Guerra Civil Española.

«La mujer no ha nacido para que se la comprenda, sino para que se la ame». Federico García Lorca

-1936: nace Robert Redford, actor y cineasta estadounidense. Ganador de los premios Oscar y Globo de Oro, ha sido considerado durante varias generaciones como un sex symbol; asimismo, conocido y respetado por su extensa y apreciada carrera. En España se ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana para que se conceda a Robert Redford el Premios Princesa de Asturias de las Artes 2016.

-1941: Adolf Hitler ordena la eutanasia sistemática de los enfermos mentales. Poco se ha dicho sobre las primeras víctimas del nazismo. Niños enfermos mentales y considerados “anormales”, fueron asesinados en un programa de eutanasia dictaminado por Hitler y llevado a cabo por sus médicos y científicos de confianza.

El término “eutanasia” (literalmente, “buena muerte”) se refiere usualmente a causar la muerte sin dolor de un individuo con una enfermedad crónica o incurable. En el uso nazi, sin embargo, “eutanasia” se refería a la matanza sistemática de los discapacitados mentales y físicos que estaban internados en instituciones, sin el conocimiento de sus familias…

-1952: nace Patrick Swayze, actor estadounidense. Conocido por largometrajes como Dirty Dancing, Ghost, Point Break, Road House, The Outsiders, entre otras.

-1958: nace Madeleine Stowe, actriz estadounidense. Ha sido parte del elenco de The Last of the Mohicans, Revenge, 12 Monkeys, We Were Soldiers, Stakeout, entre otras producciones.

-1960: Aparece en el mercado la primera píldora anticonceptiva. El primer contraconceptivo oral apareció en el mercado el 18 de agosto de 1960 y desde entonces goza de gran popularidad. Millones de mujeres los usan en todo el mundo. Ningún acontecimiento en la historia de la contracepción ha tenido un efecto más profundo sobre el control de la natalidad que la aparición del contraceptivo oral. La píldora surgió como resultado de las investigaciones médicas y del estímulo dado por Margaret Sanger, organizadora del movimiento de paternidad planificada en Estados Unidos.

Los contraceptivos orales, más ampliamente conocidos como píldora anticonceptiva o, simplemente, la píldora, son hormonas suministradas por vía oral que persiguen alterar el ciclo menstrual para impedir la ovulación y por tanto la fecundación del óvulo. Los contraceptivos orales son compuestos químicos que inhiben la fertilidad y todos actúan sobre el sistema hormonal.

-1963: en la Universidad de Misisipi, James Meredith se convierte en el primer graduado afroamericano.

-1969: nace Edward Norton, actor estadounidense. Reconocido por su participación en American History X, Fight Club, Birdman, The Incredible Hulk, Primal Fear, entre otras.

-1971: Australia y Nueva Zelanda retiran sus tropas de Vietnam.

-1976: El explorador soviético Luna 24 alcanza con éxito la superficie de la Luna. La sonda fue lanzada el 9 de agosto de 1976 desde el Cosmódromo de Baikonur en la Unión Soviética. El explorador alunizó en la zona conocida como Mare Crisium (Mar de la Crisis) el 18 de agosto de 1976. El Luna 24 fue una misión espacial no tripulada del programa Luna, también llamada Lunik 24. La última de las series de naves espaciales de la luna -la misión del explorador Luna 24- fue la tercera misión soviética para recuperar muestras de suelo lunar (las dos primeras misiones en regresar con muestras fueron Luna 16 y Luna 20).

-1978: nace Andy Samberg, actor comediante y guionista estadounidense. Conocido por su participación en Saturday Night Live, Hotel Transilvania, Brooklyn Nine-Nine, Cuckoo, Party Over Here, entre otros.

—