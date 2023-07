Barbie y Oppenheimer dominan la pantalla grande con un doblete imparable e histórico en taquilla

La esperadísima película Barbie, de la cineasta Greta Gerwig, ha tenido un comienzo asombroso, recaudando el viernes la impresionante cifra de 70,5 millones de dólares, incluidos 22,3 millones en preestrenos. Si se cumplen las primeras previsiones, Barbie hará historia con un estreno de más de 155 millones de dólares, una hazaña reservada normalmente a las películas de superhéroes protagonizadas por hombres o a grandes éxitos de taquilla como Harry Potter. Algunos incluso predicen que la película podría superar los 160 millones de dólares, pero Warner Bros. estima cautelosamente una apertura de más de 150 millones en caso de que el tráfico del sábado muestre algún descenso.

Barbie, la adaptación a imagen real de la icónica muñeca de Mattel, también está cautivando al público internacional, que prevé un impresionante estreno de hasta 120 millones de dólares.

Además de su éxito de taquilla, Barbie está a punto de conseguir otro hito. La película está en camino de conseguir la mayor apertura doméstica de la historia para una película dirigida en solitario por una mujer, un récord que actualmente ostenta Wonder Woman, de Patty Jenkins, que se estrenó con 103,3 millones de dólares en 2017.

También está lista para convertirse en la película más taquillera de 2023 hasta el momento, superando el debut de The Super Mario Bros. Movie con 146,3 millones de dólares. Otros estrenos de 2023, como Spider-Man: Across the Spider-Verse, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y Ant-Man y La Avispa: Quantumania, no han superado la barrera de los 100 millones de dólares.

Oppenheimer también tiene buenas cifras

Para no quedarse atrás, Oppenheimer, de Christopher Nolan, está causando su propio impacto en la taquilla. El drama histórico sobre J. Robert Oppenheimer y la fabricación de la bomba atómica superó las expectativas, recaudando 33 millones de dólares el viernes para un fin de semana previsto de 77 millones de dólares. Si estas cifras se mantienen, Oppenheimer se convertiría en el tercer mayor estreno nacional de Nolan, por detrás de The Dark Knight Rises (160,9 millones de dólares) y The Dark Knight (158,4 millones de dólares), ambas sin ajustar a la inflación.

En el extranjero, Oppenheimer también está demostrando su destreza, con una fuerte apertura de 88,9 millones de dólares. El doblete de Barbie y Oppenheimer es un bienvenido impulso para la industria cinematográfica, que sigue recuperándose del impacto de la pandemia. Gracias al fenómeno #Barbenheimer, es la primera vez en la historia que en un fin de semana de tres días una película se estrena con 100 millones de dólares o más y otra con 50 millones o más, según The Hollywood Reporter.

El fenómeno #Barbenheimmer

Este fin de semana va camino de hacer historia, ya que se espera que la venta combinada de entradas supere los 300 millones de dólares, una hazaña que no se veía desde Vengadores: Endgame. Las altísimas cifras de taquilla están proporcionando un respiro muy necesario en medio de la huelga de guionistas y actores en curso, que ha puesto a Hollywood en vilo y ha aumentado la preocupación entre los propietarios de los cines por los posibles retrasos en los estrenos de películas.

Mientras la taquilla vuelve a rugir, las películas de Greta Gerwig y Christopher Nolan han dado al público un motivo para celebrar el cine una vez más, recordando a todos la magia de la gran pantalla y la emoción de vivir historias en el escenario más grandioso.