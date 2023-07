Un día como hoy, 5 de julio en la historia: Hoy se celebra el día de la independencia de Venezuela

-Hoy se celebra el día de la independencia de Venezuela. El 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela, reunido a petición de Simón Bolívar y Francisco de Miranda, proclama la Independencia de Venezuela y se dota al país de una Constitución, la primera Carta Magna que se aprueba en Hispanoamérica. A través del Acta de Declaración de Independencia de Venezuela siete provincias españolas, pertenecientes a la Capitanía General venezolana en Sudamérica, declararon su independencia del Reino de España e implicó la ruptura definitiva con el nexo colonial español. El documento fue redactado principalmente por el militar e ideólogo venezolano, Juan Germán Roscio y firmada el 5 de julio de 1811 en la Capilla Santa Rosa Lima de Caracas por sus pares venezolanos Simón Bolívar y Francisco de Miranda. El aniversario de la firma se celebra como el «Día de la Independencia de Venezuela». A la fecha, el texto auténtico del Acta de Independencia de Venezuela, fundamental para la historia venezolana, no ha sido localizado, pero en su momento fue conocido gracias a su reproducción en la Gaceta de Caracas y el semanario El Publicista de Caracas.

-1182: nace Giovanni di Bernardone (San Francisco de Asís), religioso italiano, fundador de la Orden Franciscana.

-1687: en Inglaterra, Isaac Newton publica ‘Philosophiae Naturalis Principia Mathematica’. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural) era una serie de tres libros escritos por el alquimista, astrónomo, matemático, filósofo, físico y teólogo inglés Sir Isaac Newton; prácticamente el científico de mayor influencia de todos los tiempos y un participante clave en la Revolución Científica que transformó nuestra comprensión del cosmos en los siglos XVI y XVII. Como la Sociedad Real ya había agotado todos sus fondos para impresión en De Historia Piscium (o Historia de Peces) de Francis Willughby, el libro fue en realidad pagado por el Astrónomo Real, Edmond Halley, famoso por el Cometa de Halley. Fue una movida astuta, pues Philosophiae Naturalis Principia Mathematica todavía se considera una de las publicaciones más importantes de todos los tiempos.

-1865: el Reino Unido aprueba la primera ley del mundo que limita la velocidad de circulación con vehículos.

-1889: nace Jean Cocteau, escritor, poeta, dramaturgo, diseñador, autor de libretos y director de cine francés, cuya versatilidad y enorme creatividad le proporcionaron fama internacional. Se le asoció con el surrealismo y su obra ejerció gran influencia en la de otros muchos escritores y cineastas de la época.

-1941: se inicia la guerra peruano-ecuatoriana o también conocida como la Guerra del 41 .

-1946: en una popular piscina de París, la corista francesa Micheline Bernardini se convertía en la primera mujer en lucir un audaz diseño de traje de baño: el bikini. El traje de dos piezas fue confeccionado por el diseñador Louis Reard, y le dio su nombre inspirado en una prueba atómica que se había realizado en el atolón de Bikini, en el Océano Pacífico, pocos días antes. Las mujeres europeas habían comenzado a utilizar trajes de baño de dos piezas en la década de 1930, pero estos diferían ampliamente del osado diseño de Reard. Consistían en una camiseta sin mangas y pantalones cortos que revelaban solo una pequeña franja del abdomen y ocultaban el ombligo. En Estados Unidos, este traje de baño hizo su aparición durante la Segunda Guerra Mundial, a causa del racionamiento de tela. En 1946, para recibir el primer verano sin guerras, los diseñadores franceses realizaron importantes innovaciones en la moda. Louis Reard y Jacques Heim presentaron dos prototipos de trajes de baño de dos piezas. Heim llamó al suyo “átomo”, y lo publicitó como “El traje de baño más pequeño del mundo”. Reard, por su parte, promocionó a su Bikini como “Más pequeño que el traje de baño más pequeño del mundo”.

-1950: nace Huey Lewis, cantante, compositor y actor estadounidense. Conocido por su banda Huey Lewis and the News y por participar en la película Back to the Future.

-1950: se reconoce a todos los judíos el derecho a vivir en Israel.

-1951: William Bradford Shockley, físico estadounidense (Premio Nóbel de Física en 1956) inventa el transistor de unión. Este dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales.

-1954: Estados Unidos, Elvis Presley graba su primera canción llamada ‘That’s all right’.

-1964: en Inglaterra se crea la banda Pink Floyd, una de las más influyentes del rock en la historia.

-1972: muere Raúl Leoni, presidente venezolano entre 1964-1969.

-1975: Cabo Verde se independiza de Portugal.

-1996: en Reino Unido nace la oveja Dolly, primer animal clonado.

-1998: Japón lanza una misión a Marte sumándose a la carrera espacial.

-2004: en Indonesia se realiza la primera elección presidencial.