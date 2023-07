Perú: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra venezolanos implicados en secuestro de empresaria

No los vayan a soltar. La Fiscalía Penal de Lima Norte solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Franyer Silva Romero, Anderson Méndez Tovar y Willie Alfonso Palacios, quienes participaron del intento de secuestro contra la empresaria Lisett Cusqui Luis, en Los Olivos.

El Ministerio Público indicó que la investigación también comprende los presuntos delitos de homicidio calificado, organización criminal y tenencia ilegal de armas a raíz del caso ocurrido el pasado 22 de junio.

“Fiscalía Penal de Lima Norte solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Franyer Silva Romero, Anderson Méndez Tovar y Willie Alfonso Palacios por el presunto delito de secuestro agravado, en contra de Lizett Cusqui Luis, ocurrido en Los Olivos”, dice la publicación en Twitter.

También realizan las diligencias para identificar al cuarto participante quien se dio a la fuga.

El Ministerio Público presentó fundados y graves elementos de convicción, como el análisis de cuatro escenas del crimen, los testimonios de la agraviada y los policías que intervinieron a los investigados, las grabaciones de video y pericias balísticas de las armas de fuego halladas en poder de los imputados.

SOSPECHA DE SU EXPAREJA

La empresaria Lisset Cusqui Luis, quien vivió una verdadera pesadilla el pasado jueves 22 de junio, cuando fue secuestrada en plena calle luego de dejar a su hijo al colegio y luego liberada en una rápida intervención policial, sospecha que su expareja, y padre de su pequeño, podría estar detrás de este violento suceso.

“Es el padre de mi hijo, pero también puedo sospechar de él. Con el papá de mi hijo no tengo comunicación, no desde el mes de marzo porque hemos tenido problemas. Él tiene una orden de alejamiento conmigo, no cumplió esa orden en el mes de abril. Esto que me ha pasado no se lo deseo a nadie”, señaló la madre de familia en una entrevista con ‘Cuarto poder’.

La mujer pidió a las autoridades continuar con las pesquisas, pues tampoco puede descartar que haya otros familiares involucrados. “Espero que se continúe con la investigación para saber quién ha mandado a hacer esto, así sea quien sea. No quiero ser ligera, pero así sea el padre de mi hijo. Hasta alguien de la familia puede ser, nadie sabe o quizás alguna amistad, pero que sigan las investigaciones para que se dé con el culpable”, agregó.

Por su parte, la Policía informó que la llamada de emergencia al 105 logró frustrar el secuestro de la empresaria, si no otro hubiera sido el final de la historia. “Si no se hubiera dado los datos completos y precisos, posiblemente no se hubiera ubicado el vehículo. Solo con que falte uno o dos dígitos de la placa desvía la atención de la policía, pero en este caso fue preciso el tipo de vehículo, las personas que estaban en el interior y todos estos fueron elementos para hacer la persecución en el momento de la captura”, explicó el general de la PNP y director de la Región Policial Lima, Roger Pérez.

Se trata de los venezolanos Frank Silva Romero, Anderson Méndez Tovar y Willy Alfonso Palacios, por el presunto delito de secuestro agravado, en contra de Lizett Cusqui Luis.

¿CÓMO FUE EL SECUESTRO?

La mañana de este jueves 22 de junio, una mujer fue secuestrada por un grupo de venezolanos en el distrito de Los Olivos. Las imágenes fueron alertadas por el Serenazgo del distrito e inmediatamente la Policía Nacional frustró el hecho minutos después. Las imágenes del preciso momento del secuestro fueron compartidas.

En el video se observa cómo una mujer es interceptada por dos hombres al interior de un vehículo y siendo trasladada a otro auto negro que se da a la fuga.

William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos, reveló que fue el personal de la municipalidad, a través de las cámaras de seguridad, los que se percataron del secuestro de la mujer.

“Ella deja a sus hijos en el colegio y es abordada por tres personas (…) Se sumaron a la persecución el personal de Serenazgo, después de un intercambio de disparos entre policías y delincuentes se logra el rescate. Se han incautado tres armas y un delincuente herido en la pierna”, dijo.

En medio de una balacera entre efectivos de la Policía Nacional y los delincuentes, se pudo lograr la libertad de la mujer, quien salió en buen recaudo.

Se conoció que uno de los sujetos quedó herido a raíz de una bala que recibió producto del tiroteo