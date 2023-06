Un día como hoy, 15 de junio en la historia: 1752 Benjamin Franklin hace volar una cometa durante una tormenta, para demostrar la relación entre la electricidad y el rayo

-Hoy se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional.

¿Sabías que se estima que entre el 4% y el 6% de las personas mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato?

Entre 2015 y 2030 se prevé que en todos los países del mundo, habrá un aumento sustancial de población de personas mayores de 60 años. Este crecimiento será especialmente más rápido en las regiones en vías de desarrollo. Si hay un aumento de este sector de la población, se puede predecir que aumentarán también los casos de abusos de las personas de edad.

Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.

-763 a. C.: se registra un eclipse solar (que actualmente se usa para fijar la cronología de Oriente Próximo).

-1300: en España se funda la ciudad de Bilbao, capital del país Vasco.

-1667: el médico francés Jean-Baptiste Denys realiza la primera transfusión de sangre a un ser humano. El paciente, un joven de 16 años, estaba en un alarmante estado de pesadez y presentaba fiebre extremadamente alta; síntomas que Denys atribuyó a un proceso de costumbre de la época llamado flebotomía, que consistía en desangrar a las personas para «curarlas» de algún mal. Así pues, utilizando como cánulas plumas de aves, le transfundió al joven 9 onzas de sangre de oveja. Denys eligió sangre animal ya que la creía más pura que la de los humanos debido a las “irregularidades” alimenticias a las que los hombres se sometían abusando de alcohol y comidas nada sanas. Además, dentro de su razonamiento, si los seres humanos podían tomar leche animal y obtener nutrientes de ella, la sangre de oveja era segura para las transfusiones.

Tras realizar la transfusión, el joven paciente se quejó de sentir mucho calor en el brazo; sin embargo, el calor pasó y la transfusión fue todo un éxito; así Denys siguió realizando esta práctica. Desafortunadamente, debido a la proporción de las demás transfusiones y la falta de conocimiento en ese entonces sobre transfusiones entre especies, las siguientes no fueron tan exitosas y algunos de los pacientes finalmente murieron. Como tal, la práctica provocó una gran controversia en Francia y finalmente, en 1670, fue prohibida. No obstante, Denys impuso la base para el procedimiento elemental conocido como transfusión de sangre.

-1752: Benjamin Franklin hace volar una cometa durante una tormenta, para demostrar la relación entre la electricidad y el rayo, recogiendo este fenómeno eléctrico a través de la cuerda húmeda que atravesó una llave y llegó hasta un primitivo condensador.

-1785: Jean-François Pilâtre de Rozier y su acompañante Pierre Romain, se convierten en las dos primeras víctimas de un accidente aéreo. De Rozier y su acompañante despegaron de Boulogne-sur-Mer (Francia) en un globo de aire caliente e hidrógeno y, tras un inicio prometedor, un cambio en la dirección del viento les devolvió a tierra, a unos 5 km del punto de partida. El globo se desinfló súbitamente y se estrelló junto a Wimereux, en el Paso de Calais. Los dos tripulantes fallecieron y se convirtieron en las dos primeras víctimas de un accidente aéreo. De Rozier tenía 31 años.

-1813: El Decreto de Guerra a Muerte es hecho por Simón Bolívar.

-1836: en Estados Unidos, Arkansas se convierte en nuevo estado.

-1859: comenzó uno de los conflictos internacionales más particulares de la historia, cuando Gran Bretaña y los Estados Unidos se vieron envueltos en lo que se conoció como “La Guerra del Cerdo”. Estaba en juego la soberanía sobre la pequeña isla de San Juan. La disputa surgió como consecuencia de un intento por definir la frontera entre EE.UU. y Canadá: el Tratado de Oregón de 1843. En 1859, la atmósfera de hostilidad estalló de forma espectacular. El catalizador involuntario de la conflagración fue un cerdo, que pertenecía al irlandés Charles Griffin. El cerdo tomó la fatídica decisión de pasear por la propiedad del norteamericano Lyman Cutlar, donde se lanzó sobre el jardín de vegetales del granjero. Cutlar, una vez que descubrió al intruso, tomó su rifle y mató al cerdo.

-1919: John William Alcock y Arthur Whitten Brown finalizan el primer vuelo transatlántico.

-1924: los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses.

-1940: Francia se rinde ante la Alemania nazi.

-1954: nace James Belushi, reconocido actor, comediante y músico estadounidense.

-1954: Se funda la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol)

-1960: la agrupación Sonora Matancera sale exiliada de Cuba rumbo a la Ciudad de México.

-1963: nace Helen Hunt, actriz estadounidense, conocida por participar en producciones como Mad About You, Twister, As Good as It Gets, What Women Want, entre muchas otras.

-1964: nace Courteney Cox, actriz mejor reconocida por su papel como Mónica Geller en la popular serie Friends.

-1973: nace el actor, comediante y mago estadounidense Neil Patrick Harris, conocido por participar en producciones como How I Met Your Mother, Gone Girl, Doogie Howser, Stark Raving Mad, entre muchas otras.

-1977: en España, tras la muerte del dictador Francisco Franco, tienen lugar las primeras elecciones democráticas.

-1996: muere Ella Fitzgerald, cantante de jazz estadounidense, conocida como la “Reina del Jazz”.

-2005: se estrena Batman Begins, la primera de la trilogía dirigida por Christopher Nolan, basada en el superhéroe de DC Comics. Recaudó más de 48 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica, obteniendo finalmente más de 374 millones de dólares mundialmente. Recibió una nominación al Oscar y tres a los premios BAFTA. El director, Christopher Nolan, y David S. Goyer estuvieron a cargo del guion, y la música fue realizada por Hans Zimmer y James Newton Howard.

El enigmático personaje de Bruce Wayne fue interpretado por Christian Bale. Otras populares figuras del elenco son Katie Holmes, Gary Oldman, Morgan Freeman, Liam Neeson y Michael Caine. Recibió tanto la aceptación del público como de los críticos, que la destacaron como una de las mejores películas de superhéroes; los críticos notaron que el miedo fue un tema común en la trama y acogieron favorablemente el tono más oscuro de la película en comparación con las producciones anteriores sobre el superhéroe. Dado su éxito en taquilla, la película tuvo dos secuelas: The Dark Knight (2008) y The Dark Knight Rises (2012), formando un arco argumental continuo conocido como la trilogía de The Dark Knight.