Manchester City gana la Champions League 2023 y logra el ‘triplete’

El equipo inglés dominó la posesión del balón (56% vs. 44%), pero el italiano fue el que más veces remató (14 vs. 7) y que más balones colocó entre los tres palos (6 vs. 4). Sin embargo, en el fútbol, a veces, las estadísticas no revelan lo que pasa en la cancha, siendo el City el que al final pudo sumar el gol de la gloria, pese a sus desaciertos defensivos y un encuentro para el olvido de Manuel Akanji.