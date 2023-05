Un día como hoy, 4 de mayo en la historia: 1925 nace Luis Herrera Campins, político, periodista y presidente de Venezuela entre 1979 a 1984.

-Se conmemora el Día internacional de Star Wars. El Día De Star Wars es un día de celebración en homenaje a la franquicia cinematográfica creada por George Lucas. Fue creada por fanáticos de la serie y posteriormente difundida a través de las redes sociales.

Se eligió el 4 de mayo por su similitud en cuanto al sonido que resulta de su pronunciación en inglés, «May the fourth» con la característica frase de la serie «May the Force be with you» («Que la fuerza te acompañe»).

-1515: en Roma, el papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición.

-1675: en las cercanías de Londres, el rey Carlos II ordena la construcción del Observatorio de Greenwich.

-1839: en Lima, Perú, se funda el diario El Comercio, el más antiguo en vigencia del país.

-1886: en Chicago sucede la Revuelta de Haymarket. En ella mueren varios obreros y un policía.

Es por esto que, obreros y sindicalistas fueron condenados a cadena perpetua o a trabajos forzados, siendo ejecutados 5 de estos huelguistas en la horca, tras un juicio en el que las garantías legales y procesales quedaron en entredicho.

Debido a estos hechos, el 1 de mayo, día en que se inició la Revuelta de Haymarket, se conmemorará como Día Internacional de los Trabajadores.

-1925: nace Luis Herrera Campins, político, periodista y presidente de Venezuela entre 1979 a 1984.

-1929: nace Audrey Hepburn, actriz belga, conocida por participar en films como Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady, Sabrina, entre muchas otras. Icono del glamour, ganó el óscar a la mejor actriz en 1954 por la deliciosa comedia romántica Vacaciones en Roma. Hoy en día considerada como una de las más grandes actrices de la historia del cine.

-1938: a bordo del buque japonés Hikawa Maru, de vuelta a Japón, fallece Jigoro Kano, fundador del arte marcial japonés Kodokan Judo en 1882. Kano consiguió que el judo fuese incorporado al sistema educativo japonés.

Kano también fue representante del gobierno del Japón ante el Comité Olímpico Internacional y su empeño fue que el judo fuera incluído como deporte en los Juegos Olímpicos.

Tal anhelo se hizo realidad tras su muerte, en el año 1964, cuando los Juegos Olímpicos se celebraron en Tokio. El judo, a pesar de su corta vida conseguió tener una gran aceptación en todo el mundo con millones de yudocas.

-1938: el Vaticano reconoce al régimen de Franco como el único legítimo en España.

-1976: en España aparece el diario El País

-1979: Margaret Thatcher, dirigente del Partido Conservador, jura su cargo como Primera Ministra de Inglaterra, convirtiéndose así en la primera mujer de su país en alcanzar este puesto. Durante su mandato se valoró su logro de reducir la inflación, pero más adelante, el incremento del paro, hizo que se originara una corriente de rechazo contra ella.

Sin embargo, en 1982 y con motivo de la guerra contra Argentina por el control de las Islas Malvinas, su popularidad se vio claramente reforzada, al lograr el Reino Unido una aplastante victoria. Margharet Thatcher presentó su dimisión en 1990, tras 11 años de mandato continuados.

-1987: nace Cesc Fàbregas, futbolista español que actualmente en el Chelsea F.C. de Londres.

-1988: en Wistard (Estados Unidos), investigadores obtienen mediante ingeniería genética la primera vacuna contra la rabia.

-2001: el papa Juan Pablo II visita Grecia y pide perdón por los abusos cometidos por la Iglesia católica.

-2002: Estados Unidos lanza el satélite de observación terrestre Aqua.

-2009: en Venezuela se produce un temblor de 5,5 grados en la escala de Richter.

-2012: muere Adam Yauch, músico estadounidense, conocido por ser miembro del grupo de hip hop Beastie Boys.