Un día como hoy, 10 de abril en la historia: 1912 zarpa el lujoso trasanlántico Titanic desde el puerto de Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York

-Hoy se conmemora el Día de la Ciencia y la Tecnología en honor al científico argentino Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en 1947.

Gracias a sus descubrimientos sobre el papel desempeñado por las hormonas pituitarias en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre (glucosa), fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1947, siendo el primer latinoamericano laureado en Ciencias.

En 1972 la Organización de los Estados Americanos incorporó el Premio Bernardo Houssay para galardonar a los más importantes investigadores del continente americano.

Su trabajo pionero dejó también a decenas de discípulos de importancia mundial entre los cuales se destaca Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Química en 1970.

-1847: nace Joseph Pulitzer, editor y periodista estadounidense de origen húngaro y judío, conocido por su competencia con William Randolph Hearst que originó la llamada prensa amarilla y por los premios periodísticos que llevan su nombre, los Premios Pulitzer.

Algunos lo consideran como un pionero del infotainment; esa mezcla de información y entretenimiento en la que los periódicos no han dejado de profundizar desde entonces.

-1866: en Nueva York se crea la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.

-1912: zarpa el lujoso trasanlántico Titanic desde el puerto de Southampton (Reino Unido) con destino a Nueva York. El buque estaba comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más experimentado y prestigioso de la compañía White Star Line, quien iba a realizar su última travesía antes de ser jubilado, para pasar más tiempo junto a su esposa e hija, según él mismo manifestó.

Lamentablemente, poco antes de la medianoche del 14 de abril, el trasatlántico colisionó con un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Por desgracia, al pensar sus constructores que el buque es indestructible, no se hallaba preparado para una emergencia de este tipo y, por ello, no contaba con suficientes botes salvavidas para los pasajeros y la tripulación.

Dos horas más tarde, a primeras horas del 15 de abril, el barco se hundió definitivamente dejando un trágico balance de 1.514 personas muertas y 705 supervivientes que jamás olvidaron esa fatídica noche.

-1919: en México es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes militares más importantes durante la Revolución Mexicana. Para 1918, el movimiento que lideraba Zapata -indudable manifestación del descontento campesino- tenía pocas perspectivas de triunfo, debido las constantes batallas, las escasez de municiones y la muerte de cabecillas importantes. Todo esto evitó se llegara a consolidar una real organización políticomilitar en el país.

Siendo una rebelión de masas campesinas se limitó a realizar su guerra de guerrillas a partir de 1918. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados. El general Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con el gobierno de Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio. Acordaron reunirse en la Hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, pero Zapata murió preso de una emboscada.

-1925: en Nueva York se publica por primera vez la novela The Great Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, la historia se desarrolla en Nueva York y Long Island en los años 20 del siglo XX. Ha sido descrito a menudo como el reflejo de la era del jazz en la literatura estadounidense.

«Se necesitan dos para hacer un accidente». F Scott Fitzgerald

-1931: fallece a los 48 años de edad, Khalil Gibran, poeta, pintor, novelista y ensayista libanés. Muchos de sus escritos tocan el cristianismo, especialmente en cuanto al amor espiritual. Pero su misticismo es una convergencia de varias influencias diferentes: el cristianismo, el islam, el judaísmo y la teosofía.

El libro más conocido de Gibran es El Profeta, que desde su primera publicación, en 1923, nunca ha estado fuera de impresión. Ha sido traducido a más de cuarenta idiomas y fue uno de los bestsellers del siglo XX en los Estados Unidos.

«Amar a la vida a través del trabajo, es intimar con el más recóndito secreto de la vida». Khalil Gibran

-1959: nace Brian Setzer, compositor y guitarrista estadounidense de las bandas Stray Cats y The Brian Setzer Orchestra.

-1970: Paul McCartney anunció la separación de los Beatles. Se hablaron de muchos motivos que llevaron al final de la banda: la desaparición del espíritu de equipo, la muerte de Brian Epstein, el mánager y la aparición de Yoko Ono en la vida de John Lennon. La noticia sorprendió al mundo.

El reconocido bajista y compositor tenía otros proyectos en mente que marcaron el final del grupo. Fuentes de Apple anunciaron que McCartney no estaba en contacto con John Lennon desde agosto de 1969. Let it be fue el último trabajo publicado de la banda.

-1973: nace Roberto Carlos, futbolista y entrenador brasileño.

-1974: Golda Meir renuncia como primer ministro de Israel. La reemplaza Yitzhak Rabin.

-1979: muere Nino Rota, compositor italiano reconocido por su trabajo en diversos films.

-1980: nace Charlie Hunnam actor inglés reconocido por participar en producciones como Titanes del Pacífico, Sons of Anarchy, Crimson Peak, entre otras.

-1984: nace Mandy Moore, cantante, compositora y actriz estadounidense.

-1988: nace Haley Joel Osment, actor estadounidense conocido por participar en films como The Sixth Sense, Artificial Intelligence: AI, Forrest Gump, Pay It Forward, entre otras.

-2003: se produce el saqueo del Museo Nacional de Bagdad en el curso de la segunda guerra del golfo Pérsico.

-2013: en Uruguay se aprueba la Ley de matrimonio igualitario.

-2013: Fallece Robert Edwards (n. 1925), biólogo y fisiólogo británico, premio nobel de medicina en 2010.

-2020: The Strokes lanza The New Abnormal. Es el primer álbum que saca la banda después de siete años de ausencia.