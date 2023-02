Un día como hoy, 10 de febrero en la historia: 2001 un submarino nuclear estadounidense hunde por error un buque escuela japonés

-1542, en Londres, la reina Catalina Howard es confinada en la Torre de Londres por el cargo de adulterio. Fue ejecutada tres días después.

-1673, en París, Molière estrena «El enfermo imaginario». Es la última comedia escrita por el dramaturgo francés Molière. Es una obra-ballet en tres actos (cada uno con ocho, nueve y quince escenas respectivamente). Fue escrita en verso y representada en el Teatro del Palacio Real el 10 de febrero de 1673 por la troupe de Molière. Se inspira en la commedia dell’arte. La música es de Marc-Antoine Charpentier y los ballets de Pierre Beauchamp.

-1755: muere Montesquieu, escritor francés y teórico oficial del racionalismo, conocido por El espíritu de las leyes, entre otras obras.

-1915: en Alemania, en el marco de la Primera Guerra Mundial, la ración diaria de pan por persona es de 225 gr.

-1933: en el Madison Square Garden de Nueva York, el boxeador Primo Carnera noquea a Ernie Schaaf, campeón de la armada estadounidense. Tres días después Schaaf falleció a causa de los golpes.

-1962: nace Cliff Burton, bajista estadounidense de el grupo Metallica.

-1965: en España, se prepara una edición del Quijote ilustrada por el artista Salvador Dalí.

-1966: la Real Academia Española de la Lengua acepta nuevos vocablos, tales como alunizar, audiovisual e historicismo.

-1967: el primer avión de transporte de despegue vertical del mundo, el Dornier Do 31-E 1, realiza su primer vuelo. Fue diseñado para satisfacer la especificación de BMR-4 de la OTAN de un avión de apoyo táctico para el cazabombardero VTOL EWR VJ 101, realizado bajo el contrato BMR-3 de la OTAN. El proyecto fue cancelado en 1970 debido a los altos costes, problemas técnicos y un cambio en los requisitos.

-1974 nace Elizabeth Banks, actriz estadounidense reconocida por su participación en películas como Spider-Man, The 40 Year Old Virgin, The Hunger Games, Walk of Shame, Pitch Perfect, entre otras.

-1990: en Sudáfrica, el presidente Frederik de Klerk anuncia que el líder negro Nelson Mandela será liberado al día siguiente, luego de 27 años preso.

-1991: nace en Rhinebeck (Estados Unidos) la actriz estadounidense Emma Roberts, la cual es conocida por su participación en producciones como Unfabulous, We’re the Millers, American Horror Story, entre otras.

-1996: en Estados Unidos, la supercomputadora IBM Deep Blue derrota por primera vez a Garry Kasparov (campeón mundial de ajedrez).

-1997: nace Chloë Grace Moretz, actriz estadounidense que desde temprana edad se ha mantenido dentro de la industria del entretenimiento gracias a películas como Let Me In, Hugo, Kick-Ass y Carrie.

-1998: en Guatemala, se lleva a cabo primera ejecución por inyección letal desde que una ley de 1966 dejara caduco el fusilamiento.

-2001: un submarino nuclear estadounidense hunde por error un buque escuela japonés.

-2005: en Inglaterra, el príncipe Carlos de Gales anuncia su boda con Camila Parker.

-2011: el estadounidense Ray Allen pasa a la historia de la NBA al conseguir su triple 2.561 superando así a Reggie Miller.