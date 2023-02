Estado Zulia: Maestros protestan en la inspectoría del Trabajo: “Estamos muriendo de hambre”

Están convencidos que la permanencia en las calles con protestas pacíficas obligará al patrono a llegar a “acuerdos dignos”.

Alexander Castro, miembro de la coalición magisterial del Zulia, calificó de “criminal” el silencio que mantiene el Ejecutivo nacional en cuanto a las exigencias que vienen realizando los gremios y sindicatos del país.

“La verdad es que los maestros morimos de hambre y lo sensato es que se sienten a negociar con los trabajadores nuestra precaria situación”, manifestó Castro a Foco Informativo minutos antes de iniciar la caminata sosteniendo una pancarta gigante.

Dijo que los maestros están obligados a darle rostro a la desgracia en la que están las escuelas del país. “Tenemos escuelas sin agua, sin luz, sin baños, sin alimentos, sin Internet, sin pupitres. Con esta situación no puede haber educación pública de calidad”.

Agradeció a los representantes que se suman y apoyan las exigencias de los docentes. “Ellos entienden que un maestro con hambre no enseña, y entienden aún más que un niño con hambre no aprende”.

Castro considera que un maestro no puede ganar menos de 800 a mil dólares mensuales, “está en nuestra manos el futuro del país y la formación del recurso humano”.

Gualberto Más y Rubí, presidente del Sindicato Único de Magisterio del estado Zulia, reiteró que se mantendrán en las calles hasta que no se dé una respuesta favorable de la parte patronal.

“Esto no es un momento partidista, ni de Asamblea Nacional. Este es un momento de escuchar la voz del que menos tiene es decir, la maestra, el maestro, el obrero, el empleado que le dice al Estado que no pueden seguir trabajando cuando no tenemos cómo comer”, indicó Más y Rubí.

La caminata llegó a la sede de la Inspectoría del Trabajo a las 10.15 de la mañana. Más y Rubí tomó el megáfono para explicar a los manifestantes que las acciones de calle han “obligado al patrono” a sentarse con 17 federaciones de obreros, jubilados y con el magisterio.

Ender Hernández, inspector del trabajo, recibió a una comisión de los maestros, y les aseguró que el día lunes pueden consignar ante esta instancia las denuncias de acoso laboral a la que han sido sometidos algunos docentes por salir a protestar.

La comisión que conversó con Hernández explicó cómo deben formalizar la denuncia y señaló que esta era otra demostración de que “salir a la calle sí está dando resultados”.

