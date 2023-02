Un día como hoy, 7 de febrero en la historia: 1876 en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono

-1812: nace Charles Dickens, escritor inglés de novelas de ácida denuncia social, combinada con humor, tragedia e ironía. Entre otras, son suyas las inmortales obras Oliver Twist, Cuento de Navidad, David Copperfield, Tiempos difíciles, Historia de dos ciudades y Grandes esperanzas.

-1876 : en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta la invención del teléfono, cuya idea tomó del italiano Antonio Meucci. Alrededor del año 1857 Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con su dormitorio, ubicado en el segundo piso, debido al reumatismo de su esposa.

Sin embargo, Bell carecía del dinero suficiente para patentar su invento, por lo que lo presentó a una empresa (Western Union, quienes promocionaron el «invento» de Graham Bell) que no le prestó atención, pero que, tampoco le devolvió los materiales.

Al parecer -y esto no está probado-, estos materiales cayeron en manos de Alexander Graham Bell, que se sirvió de ellos para desarrollar su teléfono y lo presentó como propio.

-1878: muere Pío IX, papa católico italiano. Recordado por tener, con algo más de 31 años, el segundo pontificado más largo de la historia de la Iglesia tras el apóstol San Pedro.

También fue el último soberano de los Estados de la Iglesia que se mantuvieron como un Estado independiente entre los años 752 y 1870.

1906: en la ciudad prohibida de Pekín, China, nace Puyi, que será el último emperador que reine sobre este país.

1938: en Barcelona (España), se estrena la película La casta Susana, uno de los pocos filmes estrenados en época de guerra.

1938: muere Harvey Firestone, industrial estadounidense creador de la Firestone Tire and Rubber Company.

1964: Los Beatles visitan por primera vez Estados Unidos, donde no son todavía muy conocidos. Aterrizaron en la ciudad de Nueva York, y dos noches después, la «beatlemania» se apoderó de América cuando 73 millones de personas los vieron en el programa televisivo de Ed Sullivan.

-1965: la Fuerza Aérea de los Estados Unidos inicia la utilización de napalm sobre Vietnam del Norte.

-1965: nace en Carolina del Sur (Estados Unidos) el actor y comediante Chris Rock, conocido por su participación en producciones como Head of State, Grown Ups, Madagascar, Everybody Hates Chris, entre otras

-1978 nace el actor estadounidense Ashton Kutcher. Kutcher ha sido parte de diferentes proyectos, de los cuales destacan Two and a Half men, The Killers, Just Married, No Strings Attached y Jobs.

-1979: muere en Brasil, el médico Josef Mengele, uno de los prófugos nazis mas buscados. Mengele ha pasado a la historia como una de las mas brutales figuras del horror nazi por sus atroces experimentos con prisioneros de los campos de concentración.

Logró escapar a la Argentina en 1949, en donde reside por algunos años ocultándose a veces bajo el seudónimo de Hellmuth Gregor. Convertido en próspero médico y empresario, llega a reunirse con el entonces presidente Juan D. Perón.

Cuando Alemania pide a la Argentina su extradición en septiembre de 1959, Mengele huye al Paraguay en donde reside bajo la protección del dictador Alfredo Stroessner.

Poco tiempo después se traslada a Brasil bajo la identidad de Pedro Gerhard. Reside en las afueras de Sao Paulo hasta su muerte, sucedida en circunstancias confusas en la playa de Bertoga.

-1986: en Haití, un levantamiento popular hace huir fuera del país al dictador Baby Doc. Hijo del dictador François Duvalier (conocido también como Papa Doc), Jean Claude Duvalier, de acuerdo a la constitución de 1964 accedió a la presidencia vitalicia tras la muerte de su padre en 1971. Su gobierno se caracterizó por luchas intestinas entre miembros de su familia.

Su madre ejerció una gran influencia en su régimen, junto con la postración de la economía haitiana, la galopante corrupción y la brutal represión hacia cualquier tipo de disidencia.

Cayó el 7 de febrero de 1986, a raíz de la retirada del apoyo militar y económico de EE UU y del golpe militar del jefe del ejército, Henri Namphy.

Durante su mandato creó el cuerpo de los Leopardos (conformado por sus fieles seguidores), para contrarrestar el poder autónomo de la fuerza policial del régimen de su predecesor, pero con igual misión de mantener el terror entre la población.

-1999: muere Hussein I de Jordania, rey de Jordania desde el 11 de agosto de 1952 hasta su muerte. Nació el 14 de noviembre de 1935 en Ammán, capital de Jordania. Su padre fue el monarca Talal, hijo a su vez del Rey Abdallak I. Tras el asesinato de su abuelo, subió al trono ya que su padre Talal padecía de trastorno neurológico esquizofrénico.

Fue el monarca más joven subiendo al trono el 2 de mayo de 1953, cuando contaba con 17 años de edad. En el año 1995, por un acuerdo de Paz con Israel, le hizo merecedor del premio Príncipe de Asturias. Sufrió alrededor de 30 atentados.

Su salud comenzó a deteriorarse a principios de la década de los 90 cuando se le diagnosticó cáncer, finalmente falleció el 7 de febrero de 1999.

-2000: laboratorio Pfizer (creador de Viagra) y la empresa Warner-Lambert se fusionan en una operación de 90.000 millones de dólares.

-2000: nace la segunda mayor entidad bancaria del mundo tras la fusión de los bancos alemanes Deutsche Bank y Dresdner.

-2005: el sumergible Kaiko encuentra muestras de vida en la Fosa de las Marianas, la zona más profunda del planeta Tierra.

-2006: científicos alemanes logran un registro histórico al taladrar hielo de la Antártida alcanzando 2.774 m de profundidad.