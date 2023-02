Estado Zulia: Empleados públicos protestaron este 23 de Enero exigiendo mejoras salariales

Desde la plaza Bolívar de la ciudad, diversos gremios del sector público se concentraron para alzar sus voces y reclamar sueldos dignos.

«Estamos viviendo la misma tragedia que están viviendo todos los trabajadores. Nos tienen secuestrados los salarios, los contratos colectivos, los aportes que hacemos a la caja de ahorro, a los sindicatos y asociaciones gremiales (…) todo está colapsado porque el Gobierno se ha apoderado de los recursos que muy precariamente tenemos y que nos reconocen como sueldo», señaló Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Zulia.

Parra además señaló que la crisis afecta la labor diaria de los galenos, ya que no existen condiciones óptimas para atender a los paciente de la manera adecuada.

«No podemos ofrecerle ni un vaso de agua al paciente», detalló.

Los trabajadores también exigieron las revisiones y firmas de los contratos colectivos, así como otros beneficios como es el seguro médico.

«Nos encontramos en la necesidad de exigirle al Gobierno la dignificación de nosotros los trabajadores de este país en un salario digno. No es posible que los trabajadores eléctricos ganemos 50 bolívares semanales. Exigimos al ministro Néstor Reverol esa dignificación y la firma de nuestro contrato colectivo, que tiene más siete años vencido, no tenermos seguro médico y no tenemos ningún otro beneficio», reclamó Sergio Hernández, trabajador de Corpoelec.

Las primeras semanas de este 2023 han estado marcadas por manifestaciones en diversos estados del país. Desde el pasado 9 de enero lops trabajadores del gremio de Educación iniciaron protestas para exigir mejoras salariales, dignificaciones laborales y cumplimiento de los contratos colectivos al Gobierno nacional.