Un día como hoy, 22 de enero en la historia: 1869 en Pokrovskoie, Rusía, nace Rasputín

-1561 nace en Londres (Reino Unido), Francis Bacon, filósofo inglés, cuya mayor contribución a la filosofía fue el razonamiento inductivo, usado por la ciencia moderna.

-1869: en Pokrovskoie, Rusía, nace Rasputín, monje iletrado de origen campesino y místico que alcanzó gran influencia sobre la dinastía de los Romanov. Llamado también “el monje loco”

-1905: en SanPetersburgo, tiene lugar el Domingo Sangriento, al morir cientos de trabajadores y sus familias en una marcha pacífica.

-1919: muere el pintor sueco Carl Larsson, destacado en Europa por su pintura acuarelista.

-1936: tiene lugar la solemne coronación de Eduardo VIII de Inglaterra tras la muerte de su padre, Jorge V.

-1942: Argentina gana un partido de fútbol contra Ecuador por 12 a 0.

-1944: en el Luna Park (Buenos Aires), el coronel Juan Domingo Perón conoce a Eva Duarte.

-1953: nace Jim Jarmusch, productor, guionista y director de cine estadounidense reconocido por sus trabajos en producciones como Only Lovers Left Alive, Dead Man o más recientemente con Paterson.

-1959: nace Linda Blair, actriz estadounidense conocida por su rol como Regan MacNeil en la película El Exorcista, dicha película le consiguió nominaciones a los premios Óscars y a los Globos de Oro. También fue galardonada por la crítica en el 96 y en el 2012 por las películas Scream y An affairof the Heart.

-1960: nace Michael Hutchence, cantante australiano (INXS) (m. 1997).

-1965: nace la actriz estadounidense Diane Lane, reconocida por su participación en películas como Secretariat, Casting By, Under the Tuscan Sun, entre otras. Prestó su voz para la película Intensa-mente de Disney y participó en The Man of Steel y Batman V. Superman como Martha Kent, madre adoptiva de Superman.

-1965: nace en Cleveland el baterista Steven Adler, compositor y baterista de la banda Guns N’ Roses.

-1966: muere Herbert Marshall, actor británico de películas y radio, es reconocido como uno de los actores más influyentes del siglo pasado, gracias a su participación en varias películas en la década de los 30’s.

-1970: en Estados Unidos se realiza el primer vuelo comercial del avión Boeing 747.

-1973: muere Lyndon B. Johnson, presidente estadounidense (n. 1908). Johnson murió este día a las 4:33 P.M., de su tercer ataque al corazón en su rancho en la ciudad estadounidense de Johnson City, Texas, a la edad de 64 años. Su salud se había visto afectada por el exceso en el consumo de alcohol y el tabaquismo sumado al estrés; el ex presidente tuvo graves enfermedades del corazón. Había sufrido un segundo ataque al corazón en abril de 1972, pero había sido incapaz de dejar de fumar. Fue encontrado por agentes del Servicio Secreto, en su cama, con un teléfono en la mano.

-1977: Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, concede la amnistía a los desertores de Vietnam.

-2003: el palacio de Versalles acoge la primera sesión conjunta de la historia de los Parlamentos de Francia y Alemania.

-2008: muere Heath Ledger, actor australiano (A Knight’s Tale, Brokeback Mountain, The Dark Knight) (n. 1979). La prematura y repentina muerte del actor australiano de 28 años de edad causó una fuerte conmoción en todo el mundo.

Ledger alcanzó la fama y el éxito en Hollywood con su trabajo en Brokeback Mountain (2005), dirigida por Ang Lee. En el filme, interpretaba a un vaquero homosexual llamado Ennis Del Mar. Su papel le valió una nominación al Oscar a Mejor Actor, pero la estatuilla quedó en manos de Philip Seymour Hoffman por su trabajo en Capote (2005). Otro inolvidable personaje interpretado por Heath Ledger fue el Joker (el «Guasón»), en la película Batman: el caballero de la noche (2008).

Su sorpresiva muerte produjo la interrupción del film en el que estaba trabajando en aquel momento, El imaginario del Doctor Parnassus, dirigido por Terry Gilliam. Pero el rodaje continuó, y el personaje de Heath fue continuado por Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell.

Poco después de haber sido hallado su cuerpo, las pruebas toxicológicas dictaminaron que el actor había muerto de un abuso de medicamentos recetados, en contra de las especulaciones de los medios que planteaban como causa de su muerte el uso de drogas ilícitas.