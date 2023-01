Un día como hoy, 19 de enero en la historia: 2012 la histórica empresa Eastman Kodak se declara en quiebra.

-1809 nace en Boston (EE.UU.) Edgar Allan Poe, escritor romántico estadounidense, especialista en cuentos de terror y maestro del relato corto.

-1839: nace el pintor francés Paul Cézanne, uno de los más influyentes del siglo XIX y destacado por su técnica impresionista.

-1853: en Roma, se estrena la ópera «Il Trovatore» de Giuseppe Verdi.

-1915: Georges Claude patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios.

-1930: en Minnesota (Estados Unidos) Tippi Hedren, actriz estadounidense (The Birds, Marnie, I Heart Huckabees). Fue descubierta por Alfred Hitchcock, quien la vio en un anuncio de una bebida y que estaba buscando a una actriz rubia, de apariencia fuera de los común y que se pareciera a Grace Kelly, ya que la relación con esta última se enfrió tras el próspero trabajo mutuo realizado en míticas películas como La ventana indiscreta y Crimen perfecto. Hedren protagonizó las películas de Hitchcock Los pájaros y Marnie, la ladrona. Hasta entonces se ganaba la vida como modelo publicitaria.

-1942: fuerzas de Japón ocupan Birmania durante la Segunda Guerra Mundial.

-1943: nace Janis Joplin, cantante estadounidense de rock and roll y blues caracterizada por su poderosa voz y la intensidad de su interpretación. Fue un símbolo femenino de la contracultura de los ’60 y la primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. En 1995 ingresó al Salón de la Fama del Rock y en 2004 la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 46 de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en 2008 la ubicó en puesto 28 de los mejores cantantes de todos los tiempos. En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1999, fue elegida como la tercer mejor artista femenina del rock en la lista 100 Greatest Women in Rock realizada por VH1.

-1946: nace Dolly Parton, cantante, compositora, productora y autora estadounidense.

-1957: Johnny Cash hace su primera aparición en la televisión nacional en The Jackie Gleason Show.

-1964: nace el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

-1966: en India, Indira Gandhi es elegida primera ministra.

-1978: en Alemania el último Volkswagen Sedán deja las líneas de producción del país.

-1983: en Bolivia, la policía arresta a Klaus Barbie, quien en los años cuarenta actuó como un criminal de guerra nazi.

-1990: muere el filósofo y gurú hindú Bhagwan Shree Rajneesh, conocido como Osho.

-1992: nace el actor estadounidense Logan Lerman, reconocido por su participación en películas como Percy Jackson, Las Ventajas de ser Invisibles, Corazones de Acero, entre otras.

-2012: la histórica empresa Eastman Kodak se declara en quiebra.