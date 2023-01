Movimiento Estudiantil: Acompañaremos con marchas las exigencias de los profesores universitarios

Desde las afueras de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esta alma mater, Jesús Mendoza, máximo representante estudiantil, dijo que hoy se ven más obligados a acompañar las exigencias de los profesores universitarios porque lo que estos sufren los docentes, personal obrero y administrativo; afecta de forma directa a la comunidad universitaria.

«Cuando un profesor no llega a impartir su clase porque no tiene que comer en la nevera, porque ganan 20 o 15 dólares; cuando el personal administrativo no llega a su puesto de trabajo porque no tiene para pagar el pasaje; eso nos afecta directamente a los estudiantes», detalló el portavoz universitario frente a los medios de comunicación del país y la prensa internacional.

Insistiendo en que no se pueden ver como dos luchas distintas la del sector público y la del gremio docente criollo, Mendoza Morales dijo que es una sola y que a su vez debe ser la de jóvenes estudiantes cuyas becas rozan los cuatro dólares, que no cuentan con comedor estudiantil, ni transporte. «Los profesores de dedicación exclusiva hoy no existen, son una especie en extinción. Aquí todos tienen que matar tigres para poder subsistir», apuntó.

Por su parte, Yonathan Carrillo, presidente adjunto de la FCU-UCV, manifestó que la crisis universitaria obedece a la falta de respuesta real del Ejecutivo con las casas de estudios del país. Reconoció que, antes del asueto navideño, el comedor universitario logró operar, gracias a donaciones conseguidas por la representación estudiantil.

Estudiantes exigen respuesta de las Ministras

Los universitarios aprovecharon la oportunidad para exigir el pronto establecimiento de mesas de trabajo con las ministras de Educación y Educación Superior, Yelitze Santaella y Tibisay Lucena; respectivamente para revisar las tablas salariales de todos los trabajadores del sector educativo nacional. Además exigieron que se sienten con los gremios elegidos por las bases y no sigan trabajando con sindicatos impuestos a dedos por el Ejecutivo.