Estado Zulia: Gobernación inicio trabajos de construcción, recuperación y modernización del Corredor Vial Los Haticos

Rosales, acompañado de los miembros del gabinete de infraestructura y social, recorrió parte de esta vía y recordó todo lo que significa para Maracaibo y el Zulia está avenida, donde inició el desarrollo petrolero, industrial y comercial con la llegada de los alemanes, turistas y visitantes que disfrutaban entonces del Lago.

«Por aquí pasó el primer tranvía: eran dos estructuras haladas por 18 burros, que recorría precisamente el camino entre el mercado público, ubicado en lo que ahora es el casco central, hasta lo que por entonces era llamado caserío de Los Haticos. Hoy está abandonada, destruída. En nuestra pasada gestión convertimos esto en un corredor vial y, en el tiempo, lo que vino después fue el desastre. Aquí hay bateas obstaculizadas, tramos de vía totalmente cerrados y paralizados».

Rosales anunció que la Gobernación del Zulia comenzará a trabajar, por etapas, «porque esto tiene un problema de fondo: no son solo las bateas, asfalto, concreto y colectores. No, esto tiene un problema que se conecta con varias estaciones de bombeo: Maracaibo, La Arreaga, Varadero, incluso, con La Silva y hay una serie de sistemas que se conectan con Los Haticos y están obstruidos, que se perdieron, en síntesis, esta es una situación delicada que no se puede solucionar en el breve tiempo».

Tras reiterados reclamos, por parte de las comunidades a lo largo del citado corredor vial, por la acumulación de desechos sólidos, el mandatario regional se comunicó con el Alcalde de Maracaibo, para desplegar un operativo especial para la recolección de los desechos en Los Haticos.

Por otra parte, destacó que tratará de recuperar espacios, áreas, el sistema de transporte de la Avenida Los Haticos y revisar todo el diseño, la madeja que tiene que ver con el sistema de recolección de aguas servidas y aguas blancas. «Aquí estamos en este nuevo proceso de atención a los problemas del estado Zulia», puntualizó Rosales.

Explicó que esta arteria vial que conecta los municipios Maracaibo y San Francisco, tiene una longitud de 4.5 kilómetros y 8.5 metros por canal, y las labores que inician hoy preven la construcción de bateas de concreto, asfaltado de tramos deteriorados de la vía, sustitución de colector de 10 pulgadas, solución de drenajes, reacondicionamiento de bocas de visitas, iluminación del corredor, demarcación, señalización, colocación de ojos de gato, arborización y paisajismo.

«Dentro de los objetivos de la obra está optimizar la transitabilidad y la conectividad vial con el resto de los municipios, así como proporcionar seguridad a los usuarios y transeúntes, mejorar las condiciones sanitarias y ambientales, para proporcionar una mejor calidad de vida a los habitantes del sector y visitantes», explicó el Gobernador Rosales.

Una vez culminen los trabajos en el Corredor Vial Los Haticos se beneficiarán directamente los usuarios de las rutas de transporte público, comerciantes e industriales de la zona, habitantes de la zonas aledañas y municipios foráneos.