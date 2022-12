Perú: Retornan al país 249 venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria

Por su parte, el viceministro para América Latina y el Caribe, Rander Peña, significó que estos venezolanos y venezolanas van a reencontrarse con sus familiares para poder pasar unas navidades felices.

Entre los incluidos en esta nueva jornada se encuentra Risber Barazarte, quien regresó al país con su familia y aseguró que salió de Venezuela creyendo en una idea errada de mejor calidad de vida en el exterior «al principio creía algo que no fue, creí que iba a tener una mejor calidad de vida y no pasó. Trabajar 15 o 16 horas al día no es nada fácil. Para mí regresar a Venezuela es una emoción que no puedo explicar».

Asimismo, Yurmelys Rangel, quien estuvo durante cinco años en Perú, aseguró que estar lejos de Venezuela emocionalmente significa «estar mal es una depresión que nos da a todos, decir que somos felices allá es mentira».

A su llegada, los connacionales cumplieron con el protocolo de prevención de la COVID-19 y la aplicación de la prueba PCR para descartar casos positivos.

El Plan Vuelta a la Patria ha permitido el regreso gratuito de connacionales en situación de vulnerabilidad que estaban en diversos países sin recursos para volver.