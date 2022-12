Lvbp: Cardenales venció a las Águilas del Zulia ocho carreras por seis en el Estadio Luis Aparicio

El equipo dirigido por Carlos Mendoza venció este sábado a las Águilas del Zulia con un resultado apretado de ocho carreras por seis en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de la ciudad de Maracaibo. Este triunfo lo obtuvieron en el noveno inning.

Con un out forzado de Carlos Herrera, un sencillo de Bryant Flete y otro de Alí Castillo, los dueños de casa se adelantarían en el segundo episodio con un rally de cuatro carreras. No obstante, la novena crepuscular volteó inmediatamente las acciones con un sencillo de Odubel Herrera, otro de Andrés Giménez, un out forzado de Juniel Querecuto y un hit de Javier Sanoja.

Posteriormente, Alexander Romero se embasaría por error para la quinta de los rapaces y, en el séptimo acto, las acciones se igualarían con un sencillo de Niko Hulsizer.

El juego se definiría en la parte alta de la novena entrada, cuando Giménez recibió base por bola. Este avanzó a segunda gracias a un toque de sacrificio de Juniel Querecuto. Javier Sanoja pegaría un doble y Cardenales se iría arriba para después poner el 8-6 con un elevado de sacrificio de Jecksson Flores. Finalmente, a pesar de tener hombres en primera y tercera, Vicente Campos lograría salvar la victoria de los larenses.

Texto: Stefano Malavé (meridiano)