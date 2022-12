Un día como hoy, 9 de diciembre en la historia: 1968 se presenta el primer modelo oficial del ‘mouse’.

-Hoy se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. La Asamblea General de las Naciones Unidas «decidió proclamar esta fecha, a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción». La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, esta socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos; cuya única razón de ser es justificar los sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales», requeridos por la corrupción.

-1824: en el Perú se libra la Batalla de Ayacucho que asegura la independencia de América del Sur. El triunfo del mariscal Antonio José de Sucre sobre las fuerzas realistas ayudó a acabar con el último bastión militar español en Sudamérica.

Las fuerzas realistas en Perú se hallaban debilitadas tras 25 años de combates, sucesivas derrotas y las rencillas entre los lideres españoles. Sucre aprovechó esa circunstancia para apurar un enfrentamiento contra las fuerzas de José de la Serna en la localidad de Ayacucho. Los americanos contaban con unos 8.500 hombres y los realistas desplegaban 9.300 aproximadamente.

Los combates terminaron al ser capturado el virrey de la Serna y su Estado Mayor. En el combate murieron 370 patriotas y 1800 realistas.

-1851: en Montreal (Canadá) se establece la primera asociación YMCA.

-1897: en París, la activista Marguerite Durand funda el primer diario feminista, La Fronde.

-1916: nace el actor Issur Danielovitch Demsky, conocido como Kirk Douglas. Entre sus papeles en el cine destacan su interpretación del pintor Van Gogh en El loco del pelo rojo y Espartaco, de Stanley Kubrick. Por su extensa y reconocida carrera, recibió un premio Óscar honorífico en 1996. Es padre del también actor Michael Douglas.

-1934: nace la actriz británica Judi Dench. Esta actriz británica obtuvo su reconocimiento más significativo después de realizar increíbles interpretaciones teatrales en las cuales dio vida a varias mujeres creadas por Shakespeare, como Orfelia, Julieta y Lady Macbeth.

En el mundo cinematográfico, se alzó como ganadora en el año 1998 del Premio Óscar a Mejor Actiz de Reparto gracias a su actuación como Isabel I de Inglaterra en la exitosa película Shakespeare in Love. Entre muchos otros papeles, Dench es conocida de forma internacional por encarnar a M, la dirigente del MI6 en la saga fílmica de James Bond, a partir de Golden Eye hasta Skyfall.

-1941: en el marco de la II Guerra Mundial, China, Corea, Cuba, Filipinas y Guatemala declaran la guerra a Alemania y Japón.

-1953: nace John Malkovich, actor y cineasta estadounidense (In the line of fire, Juana de Arco, Eragon). Asistió a la Universidad Estatal de Illinois, comenzando estudios en ecología, aunque luego cambió su trayectoria hacia teatro. Desertó de la universidad, y tuvo empleos como pintor, empleado de almacén y conductor de ómnibus.

La primera aparición estelar de Malkovich en el cine fue en la película Places in the Heart (1984), por la que obtuvo una nominación al Óscar como actor de reparto. En 1994, Malkovich fue nominado en la misma categoría por la película En la línea de fuego.

El actor ha trabajado con los directores Clint Eastwood, Steven Spielberg, Robert Altman, Jane Campion y Luc Besson, entre otros. The Dancer Upstairs, su primera película como director fue lanzada en 2002.

-1961: en Israel, termina el juicio contra el criminal nazi Adolf Eichmann. Es sentenciado de 15 cargos criminales.

-1962: nace Felicity Huffman, actriz estadounidense. Conocida por producciones como Desperate Housewives, Transamérica, Georgia Rule, Sports Night, entre otras.

-1968: se presenta el primer modelo oficial del ‘mouse’. El diseño del dispositivo fue realizado en el Stanford Research Institute por Douglas Engelbart y Bill English, y posteriormente mejorado por la compañía Xerox, en su laboratorio de Palo Alto.

La inclusión de este elemento significó un punto de inflexión en la informática: a partir de ese momento dejó de ser necesario tener conocimientos de programación para manejar una computadora.

El uso del ratón, sumado a la utilización de interfaces gráficas, acercó notablmente la computación al público en general.

-1969: nace Jakob Dylan, vocalista estadounidense de los grupos The Wallflowers y Overflow Crowds Band.

-1976: nace Dante Spinetta, cantante argentino.

-1983: se estrena Scarface, protagonizada por Al Pacino. La película, escrita por Oliver Stone y dirigida por Brian De Palma, estuvo nominada a tres Globos de Oro en 1984: mejor actor de drama, mejor actor de reparto y mejor banda sonora.

La cinta está basada en un film del mismo nombre del año 1932, dirigido por Howard Hawks. Inicialmente la película fue criticada por su violencia, sin embargo llegó a convertirse en un éxito de taquilla y en un icono de la cultura pop. Cuenta con un gran elenco en el que se destacan Al Pacino, interpretando al protagonista Tony Montana, y Michelle Pfeiffer.

En la película, Tony Montana llega desde Cuba a la Florida, y comienza a participar en el negocio de la cocaína, llegando a convertirse en un jefe del crimen. Sin embargo, el mundo de Tony se desmorona cuando se vuelve adicto a la droga.

-1991: la Unión Soviética queda disuelta oficialmente.

-2006: en Europa se lanza la Nintendo Wii.