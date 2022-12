Municipio Cabimas, Viviana Zapata: “Cuando SATRICA hace un procedimiento es porque ha agotado todos los recursos conciliatorios”

La licenciada explicó a los radioescuchas, que SATRICA es un proyecto creado por el alcalde, Dr. Nabil Maalouf, para optimizar la renta municipal. Enfatizó que no es una empresa privada, son un organismo dependiente de la Alcaldía, “estamos dentro de la estructura y tenemos RIF de Gobierno, tenemos autonomía funcional y autonomía financiera. Venimos a gerenciar la manera de recaudar, que sea más efectivo. Somos el puente para que los ingresos que reciba la Alcaldía de Cabimas sean usados en materia de servicios y obras”.

En relación a los vídeos que se han hecho virales donde comerciantes de la ciudad arremeten contra SATRICA, la superintendente tuvo la oportunidad de refutar dicha información.

“Me sorprende que la señora Raly Vargas que es la representante de «Sueños» hiciera ese vídeo porque se le atendió, personalmente la atendí. Ella me dirigió una carta, sugiriendo que estudiara la multa, ese establecimiento no pagaba impuestos desde octubre del año 2021 y hasta donde tengo potestad, me da potestad la Ordenanza , desde el 2021 hasta agosto 2022 ese comercio solamente pagó 110 bolívares de multa. Exonerando 1349 bolívares”, detalló.

De igual forma, también se refirió al otro establecimiento que se vió envuelto en la situación, “el comercio Brittany Moda abrió y sin tener permiso, tiene una multa por Ordenanza porque usted está abriendo y no nos está notificando, corresponde una multa de 2 Petros. Me hicieron llegar una carta donde explica que por desconocimiento abrieron y se le exoneró la multa. Siento que la señora Vargas en lugar de atacarnos o decirle al contribuyente que viniera a SATRICA para que conversamos, porque a ella la ayudamos”.

Asimismo, explicó, que en los meses febrero, marzo y abril, se dedicaron a realizar un censo económico por parroquia; la cantidad de contribuyentes que estaban ejerciendo actividad y cuáles no lo estaban haciendo. En donde pudieron constatar que muchos locales de centros comerciales estaban vacíos y que fruto de la actividad económica ahora se encuentran activos. En ese momento, determinaron 2359 contribuyentes, de los cuales el 50% no estaba registrado.

“Le hicimos el llamado, atacando todo el procedimiento que nos dicta el Código Orgánico Tributario. Cuando SATRICA hace un procedimiento es porque ha agotado todos los recursos conciliatorios. Entendemos de verdad que no es fácil la situación, por eso hemos ayudado a cada uno. Hemos exonerado y rebajado multas que están allí, no me las invento yo. Es difícil que alguien se vaya de SATRICA sin una solución”, resaltó Zapata.

SATRICA marcha hacia la automatización

La Lcda. Zapata señaló que es fiel creyente de primero ir gateando antes de salir corriendo, pero tienen el foco en la automatización. “Encontramos mucho desastre cuando iban los contribuyentes con sus documentos, nos costó pero lo logramos porque es un trabajo en equipo, que esas planillas en verdad hablen por sí solas. Cuando el contribuyente se va se retira con un recibo de pago dónde aparece desglosado cada artículo que él paga”

Destacó que las instrucciones del alcalde de Cabimas, Dr. Nabil Maalouf es, que SATRICA se siente con el comerciante en la búsqueda de soluciones, sumar y no restar. “Nosotros desde el 1 de julio hemos atendido 7135 contribuyentes, de los cuales solo hemos cerrado 7 establecimientos”.

Explicó, que el ciudadano Alcalde será el encargado de dar las cifras de lo recaudado en el informe de gestión y en qué se han invertido. Finalmente, dijo que la meta de SATRICA, es que todos los contribuyentes paguen sus tributos para que de ésta manera pueda ser reflejado en las mejoras que requiere el municipio Cabimas.

Texto: Iravonlind Sánchez/Imagen: Prensa Alcaldía de Cabimas.