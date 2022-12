Al que madruga Dios le ayuda: ¿Cuál es el origen de esta expresión?

A ciencia cierta no se conoce cuál pueda ser su origen, aunque algunos expertos han comprobado que viene del libro «El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha», la expresión no aparece exactamente igual, pero refleja la misma idea. «El que no madruga con el sol no goza del día». La frase se lee en el segundo capítulo del libro.

Existen algunas variables de esta expresión: