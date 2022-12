Mundial Qatar 2022: Así quedaron los cruces para los cuartos de final

Este miércoles y jueves serán los días de descanso para las selecciones, por lo que no habrá fútbol. El torneo se reinicia este viernes con los duelos: Croacia vs Brasil, desde las 11:00, y Argentina vs Países Bajos (15:00).

El sábado también habrá dos duelo por cuartos de final. El primero será Marruecos, la sorpresa del torneo, contra Portugal desde las 11:00. Por la tarde, habrá una final adelantada entre Inglaterra y Francia (15:00).