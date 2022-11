Un día como hoy, 20 de noviembre en la historia: 1910 inicia la llamada Revolución Mexicana, bajo el liderazgo de Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza.

-Para la Asamblea de la ONU el 20 de noviembre es el Día Universal Del Niño. Es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Fue propuesto por la ONU en celebración de la fecha en la que la Asamblea General aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959.

Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención acerca de la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.

-1789: Nueva Jersey se convierte en el primer estado de Estados Unidos que ratifica la Constitución.

-1845: en Argentina, ocurre la Batalla de la Vuelta de Obligado, que enfrentó a la Provincia de Buenos Aires, liderada por el brigadier Juan Manuel de Rosas (1793-1877) —quien nombró comandante de las fuerzas porteñas al general Lucio N. Mansilla (1792-1871)— y a la escuadra anglo-francesa. La intervención de este factor se realizó bajo el pretexto de solventar los problemas existentes entre Buenos Aires y Montevideo.

Los europeos pretendían establecer relaciones comerciales directas entre Gran Bretaña y Francia con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, sin pasar por Buenos Aires. Lo que equivaldría a no reconocer la autoridad de Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación.

Las fuerzas argentinas eran inferiores en número y capacidad de combate. La lucha duró algunas horas, tras las cuales los barcos europeos lograron cortar las cadenas tendidas sobre el río que impedían su paso. La expedición, que fue hostigada a lo largo de su navegación, fracasó por el boicot de los comerciantes argentinos y la pérdida de numerosas naves mercantes. En la acción murieron 259 argentinos y 26 de la escuadra anglo-francesa.

-1910: según el calendario gregoriano, muere León Tolstói, novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Sus dos obras más famosas, Guerra y Paz y Ana Karénina están consideradas como la cúspide del realismo. Sus ideas sobre la «no violencia activa», expresadas en libros como El reino de Dios está en vosotros, tuvieron un profundo impacto en grandes personajes como Gandhi y Martin Luther King.

-1910: inicia la llamada Revolución Mexicana, bajo el liderazgo de Francisco Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza. Este levantamiento dio inicio a una guerra civil por más de 10 años contra el latifundio y la prolongada dictadura de Porfirio Díaz. Este caudillo era considerado como un héroe, por su actuación en la Batalla de Puebla contra las tropas de Napoleón III, y como un impulsor de la economía.

La Revolución Mexicana fue una lucha a favor de los derechos sociales, que significó más un millón de mexicanos muertos en batalla. En efecto, bajo el mando de Francisco I. Madero, en los diferentes puntos de la República se levantaron las armas al grito de “sufragio efectivo, no reelección”, exigiendo la dimisión del General Porfirio Díaz. Además de estos derechos civiles y políticos, los revolucionarios estaban exigiendo que sus gobernantes les garantizaran el respeto a principios democráticos y sociales esenciales, tales como la igualdad, la justicia, la equidad y la libertad.

-1945: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienzan los Juicios de Núremberg contra la antigua cúpula nazi. Aquel día, 24 altos cargos de Hitler fueron juzgados al ser considerados culpables de atrocidades cometidas durante la guerra.

El juzgado estaba formado por magistrados británicos, soviéticos, americanos y franceses. El 1 de octubre de 1946, se dictó sentencia condenando a muerte a 12 ideólogos del exterminio. Otros siete fueron sentenciados a prisión y tres puestos en libertad.

Los condenados a muerte fueron ejecutados por John C. Woods y Joseph Malta en el gimnasio de la prisión de Núremberg, el 16 de octubre de 1946, por vía de ahorcamiento. Los juicios por delitos de guerra menores continuaron goteando hasta la década de los 50.

-1951: nace León Gieco, músico y cantautor popular argentino, considerado uno de los más importantes de su país y de Latinoamérica.

-1953: el piloto estadounidense Scott Crossfield alcanza por primera vez el doble de la velocidad del sonido.

-1956: nace la actriz estadounidense Mary Cathleen Collins, mejor conocida como Bo Derek. Bo empezó a trabajar como modelo en la adolescencia, y en una audición en Hollywood conoció al director John Derek, treinta años mayor. Ella apenas tenía 16 años, y para evitar problemas legales la pareja residió por un tiempo en Mexico. Poco después de cumplir Bo la mayoría de edad, regresaron a Estados Unidos y se casaron en 1976. Seguirían juntos hasta que el fallecimiento del esposo en 1998. La exitosa comedia 10, protagonizada por Dudley Moore y Julie Andrews, fue seguramente el mejor trabajo de Bo Derek. Este le valió una nominación a los Globos de Oro, además de un inmediato estatus de sex symbol.

-1971: nace Joel McHale, actor, escritor y productor estadounidense. Conocido por su participación en producciones como The soup, Spiderman, Community, Ted, entre otras.

-1975: muere Francisco Franco, militar, dictador y jefe de estado español entre 1936 y 1975. Con la muerte de Franco se da por concluido el «Franquismo». El Franquismo fue el régimen político y el periodo histórico de su dictadura en España entre el año 1939 y el 20 de noviembre de 1975; el postfranquismo duró hasta 1977.

El régimen franquista empezó cuando su líder se proclamó «»Caudillo de España» por la Gracia de Dios al vencer en la Guerra Civil Española. El dictador falleció el mismo día en que cesó su gobierno. El régimen de Franco tuvo carácter dictatorial y sin división de poderes, por lo que diversas libertades individuales (de asociación, de expresión, de voto, sindical, etc.) estaban muy limitadas.

El legado de Franco todavía es motivo de controversias. Mientras una parte de la población lo considera que fue un líder fuerte que pacificó y estabilizó España, para otros fue un cruel represor.

-1984: se funda la SETI, el servicio de búsqueda de inteligencia extraterrestre. SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) es un instituto privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es investigar la existencia (o no) de inteligencia extraterrestre y explicar y entender el origen de la vida en el universo. Tres entidades cada una en un objetivo en particular, constituyen el servicio. Estas son: el Centro de investigación SETI enfocado en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el Centro Carl Sagan que estudia la vida en el universo, y el Centro para la Educación y Contacto con el Público.

-1985: sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.

-1989: en Praga (R. Checa), comienza la Revolución de Terciopelo, donde se reúne medio millón de personas pidiendo democracia.

-1994: en Zambia, el gobierno de Angola y los rebeldes firman el Protocolo de Lusaka, acabando con 19 años de guerra civil.

-2006: muere Robert Altman, cineasta estadounidense. Ganador del premio Óscar honorífico y del Globo de Oro por la película Gosford Park.

-2010: en México, se funda el Partido Comunista de México.