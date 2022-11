Mundial Qatar 2022: Ultimas noticias a horas de la ceremonia de inauguración del Mundial

Faltan horas para la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 , uno de los eventos más seguidos del planeta. Y la presencia de artistas internacionales está asegurada, aunque la convocatoria no estuvo exenta de algunas complicaciones, luego de que Rod Stewart, Dua Lipa y Shakira (aunque esta última no oficialmente) declinaron participar, al cuestionar las políticas del gobierno qatarí.

Benzema, lesionado: ¡el Mundial se le complica!

Las alarmas respecto a Benzema se encendieron del todo en Qatar. Según RMC, el delantero del Real Madrid cayó lesionado en el entrenamiento de Francia y podría estar en peligro su participación en el Mundial. Karim salió a ejercitarse con el resto de sus compañeros en el tercer entrenamiento de la selección francesa en Doha. Cojeando sensiblemente en su pierna izquierda, todo parecía indicar a que iba a ejercitarse con normalidad por primera vez hasta la fecha en Qatar. De hecho, se reincorporó al grupo de forma sorprendente. Pero es que según L’Equipe, el delantero del Real Madrid no sólo es baja ante Australia, sino que podría peligrar el Mundial para él.

Sin embargo, según la información de RMC, el flamante ganador del Balón de Oro tuvo un problema en la sesión cuando se cerró para la prensa, pasado el primero cuarto de hora, y cayó lesionado. En la selección francesa estaban pendientes de él y de Raphäel Varane, que, como su compañero, había hecho trabajo aparte desde que la selección francesa aterrizara en Qatar. En el caso del central del United las noticias sí son mejores de cara al debut de la selección francesa en el Mundial contra Australia.

Aún así, todo apunta a que Varane no será titular. Konaté, central del Liverpool, y Upamecano, defensa del Bayern, deberían formar pareja en el eje de la zaga contra Australia. En ataque, Deschamps ha probado con Mbappé, Griezmann, Dembelé y Giroud. Todo a expensas de conocer el grado de la lesión del Benzema, que en el mejor de los casos tendría que esperar su oportunidad en el banquillo siempre y cuando su recuperación evolucione favorablemente.

A Moriyasu sólo le falta Morita

Japón ya prepara el debut mundialista contra Alemania. Son las otras dos componentes del grupo E, donde está encuadrada España. La selección asiática viene de perder su último test ante Canadá por 1-2, pero lo que más preocupaba a Moriyasu, su seleccionador, era recuperar ya a los jugadores tocados. Tomiyasu (Arsenal) se reintegró al grupo y en la última sesión lo han hecho tanto Endo (Stuttgart), que estaba convaleciente por un traumatismo en la cabeza, como Mitoma (Brighton), que atravesó un proceso gripal. Japón ha trabajado con 25 futbolistas, a Moriyasu solamente le queda recuperar a Morita (Sporting) para tener el grupo al completo. El pivote aún no se ha restablecido de unos problemas en el gemelo izquierdo.

La sesión de hoy ha sido suave. Contaba con la presencia de los medios porque la delegación de Japón se ha hecho la foto oficial de familia. Con los veteranos Nagatomo (Tokio FC) y Yoshida (Schalke) flanqueando al seleccionador, el grupo japonés se ha retratado unido. El buen ambiente imperaba e incluso hubo lugar a un momento simpático cuando los jugadores obligaron al chef Yoshiteru Nishi a que posara también con ellos, justo sentado al lado del seleccionador. El cocinero de 60 años es un emblema en la Federación japonesa, es su quinto Mundial y los jugadores quisieron homenajearle haciéndole posar vestido de futbolista y con la banda de capitán.

Distensión después del partido contra Canadá que no convenció a nadie. Pero Japón quiere pasar página y está muy enfocada en Alemania. “He repasado muchas veces ya el partido en mi cabeza”, explica Nagatomo. “Creo que lo he hecho 1000 veces. Si juego en el sector izquierdo de la defensa, me tendré que emparejar con Hoffmann y con Gnabry. En mi cabeza lo he hecho ya 1000 veces”, afirma el veterano defensa nipón, que puede jugar en cualquiera de los dos laterales. “Siempre hago eso, repaso mentalmente los partidos y me hago una imagen de cómo va a ser enfrentarme a un jugador o a otro y en mi cabeza tambiém me he dibujado la imagen de ganar a un rival fuerte como Alemania”, sentencia uno de los capitanes de Japón.

Calvo: “España ya no tiene la misma intensidad que tenía hace tiempo”

Francisco Calvo, defensa de la selección de Costa Rica, la primera rival de España en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, ha afirmado que la Roja “es un equipo que sabe lo que hace, que tiene su identidad, pero que también tiene sus puntos débiles”, ha detallado el futbolista este sábado a EFE. Además, ha explicado que la Selección “ya no tiene la misma intensidad que tenía hace tiempo”.

“Yo creo que España para nadie es un secreto que es un equipo que se caracteriza por la tenencia de la pelota. Es un equipo que llega con mucha gente al ataque”, ha comentado el zaguero del Konyaspor turco en Al Ahli, el estadio en el que el combinado costarricense se ha entrenado por primera vez desde que llegó a Qatar el pasado viernes (han estado concentrados en Kuwait), y donde juega de local el que, fundado en 1950, es el club más antiguo de cuantos disputan la liga catarí de fútbol.

“España ya no tiene la misma intensidad que tenía hace tiempo; y como lleva mucha gente al ataque, deja vulnerable su zona defensiva. Y nosotros esperamos hacerle daño por ese lado”, ha explicado el zaguero de 30 años, que disputará en Qatar su sexto Mundial. Su mejor resultado en este torneo fue los cuartos de final que logró en Brasil 2014, campeonato del que salió invicta y solo cayó en los penaltis, después de poner contra las cuerdas a Países Bajos.

Calvo también se ha acorado de Sergio Ramos: “El que me gusta no está, que es Sergio Ramos. Para mí, en la posición que yo juego, es el que más me gusta; y no está”. “Me sorprendió (la ausencia del excentral del Sevilla y del Real Madrid, ahora en el PSG), pero es algo que no me incumbe. Simplemente es un jugador al que siempre he seguido y me gusta su forma de jugar”.

Las 13 promesas a seguir en el Mundial de Qatar 2022.

Diogo Costa

Un porterazo, en el Oporto se ha destapado como extraordinario guardameta, potente, ágil, con algún problema por alto pero en claro crecimiento. Ya es titular con los portugueses.

Jamal Musiala

La última irrupción, se lo quitó Alemania a Inglaterra a pesar de haber jugado en inferiores inglesas. Una joya, habilidoso con las dos piernas, mediapunta pero con influencia y gol. Fabuloso.

Jude Bellingham

A su edad asusta el poderío que tiene en mediocampo, con clase y jerarquía, es ya fijo con Southgate y brilla en el Dortmund.

Garang Kuol

Uno de los jugadores más jóvenes del Mundial, ha dejado detalles en Central Coast Mariners y ya ha sido fichado por el Newcastle. Sudanés de nacimiento, mucha frescura para el ataque.

Zeno Debast

La última sorpresa defensiva en Bélgica, titular en el Anderlecht con 18 años y en varios partidos de la Nations League también. Mucho que pulir aún, pero grandes condiciones.

Josip Sutalo

El central del Dinamo de Zagreb se cuela con total justicia tras una estupenda irrupción en la élite, dio la talla en la Nations y puede aprovecharse de las lesiones de otros para ser titular.

Jesus Ferreira

Nombrado mejor joven de la MLS, goleador como ya demostró con la Sub-23 y también con Dallas, es puro olfato y poco a poco se ha ido haciendo un hueco como titular. Promete mucho.

Brennan Johnson

El último gran talento en surgir de Gales, hizo un temporadón en Championship con el Forest y lo ha prolongado en Premier. Titular y destacadísimo en Nations League en Bélgica. Opciones.

Jurrien Timber

Central por la derecha en la línea de tres de Van Gaal, su asentamiento en el Ajax coincide también con su presencia en la selección. Estuvo cerca de salir en verano. Lo hará en breve.

Nicola Zalewski

La última gran aparición polaca, la Roma lo fichó cuando no era ni profesional y desde el año pasado con Mou fue ganando protagonismo. Encaja bien como carrilero por la izquierda.

Antonio Silva

Una de las revelaciones absolutas en la Champions, central de 19 años titular en el Benfica, muy rápido, intuitivo, es todo un logro que esté en el Mundial con tan poco bagaje en la élite.

Nicolas Jackson

Con Emery en el Villarreal ha dado un salto de gigante, primero en el filial siendo clave en el ascenso y luego en el primer equipo. Le falta un poco de pausa en el área, pero promete.

Noah Okafor

Muchos goles en el Salzburgo, a pesar de su juventud, y sin embargo parece que no ha progresado lo suficiente. Dejó algún detalle en la Euro, no termina de romper en crack.

Qatar estalla: “Hemos sufrido racismo, prejuicios y estereotipos”

El secretario general de Qatar 2022, Hassan Al Thawadi, emitió un duro comunicado en el que que carga contra aquellos que han sido críticos con Qatar y vuelve a invitar a que todos los aficionados del mundo puedan disfrutar del torneo, el primero en Oriente Medio. “El domingo por la noche, en Al Khor (Qatar), se escribirá en la historia un momento histórico en el mundo árabe, cuando Qatar y Ecuador inauguren la Copa del Mundo. La ceremonia de apertura y el saque de honor pondrán fin a un largo y, a veces, arduo camino de 12 años desde que se nos concedió el derecho a albergar el mayor acontecimiento del mundo por primera vez en nuestra región”, empieza diciendo.

“Esta Copa del Mundo es probablemente la más escrita y comentada, incluso antes de que se haya lanzado un balón. Es muy lamentable que gran parte de estos comentarios se hayan desviado hacia la aceptación de la desinformación, el rechazo de los matices y la profundidad, y que a menudo se apoyen en tropos racistas basados en prejuicios y estereotipos de larga data sobre Oriente Medio y el mundo árabe”, explica en un tono muy encendido hacia los críticos, especialmente el mundo anglosajón.

Y continúa: “Esto no quiere decir que rechacemos las críticas constructivas. Nos comprometemos directamente y consideramos cada palabra. Nos hemos asegurado de que este torneo sea un faro de progreso, que contribuya a las reformas laborales de nuestro país, reconocidas internacionalmente. Nuestra visión de este torneo era que debía servir de plataforma para tender un puente entre Oriente y Occidente, reconociendo nuestras diferencias y celebrando nuestra humanidad común a través de la pasión que, en última instancia, nos une: el fútbol”.

“En el actual clima mundial, debemos valorar estas raras oportunidades de reunirnos. La belleza de la Copa Mundial es que atrae a personas de todos los rincones de la tierra, de todas las profesiones y condiciones sociales, y deja un legado de amistad y entendimiento que acaba con los malentendidos, los prejuicios y los estereotipos”, profundiza.

También realza la unión que este Mundial ha supuesto en el mundo árabe. “Esto es muy importante para los 450 millones de personas de nuestra región, que viven y respiran el fútbol. Nuestros pueblos están unidos por la historia, la lengua, la cultura y las religiones. Los distintos países mantienen sus propias sutilezas. Lo que es indiscutible es que, desde Argelia hasta Qatar, el fútbol es nuestra pasión común. Desde 1930, hemos asistido a la creación de historia en todos los continentes durante la Copa del Mundo. Y esta vez, nos toca a nosotros que la historia se cree en nuestra tierra”.

“A pesar de los que creen que Qatar y el mundo árabe no son aptos o no merecen ser anfitriones, los hechos sugieren que la gente no está de acuerdo: el 97% de las entradas están vendidas. El Reino Unido está entre los cinco primeros mercados de esas ventas. Nos entusiasma recibir a la gente y compartir la cultura de la hospitalidad que apreciamos como qataríes y árabes. Estamos orgullosos de lo que somos y de los valores que defendemos. Somos una nación que siempre ha defendido la apertura, el diálogo entre los pueblos y la unión de las personas. Esos valores son la esencia de la Copa Mundial”, finaliza.

Qué artistas estarán en la ceremonia inaugural.

Los artistas confirmados

El único artista que ya confirmó que va a participar de la ceremonia es Jungkook, integrante de la banda surcoreana BTS. También parece que estarán la estadounidense Nicki Minaj, el colombiano Maluma y la libanesa Myriam Fares, los tres que firman Tukoh taka, el himno oficial del torneo, que llegará a las plataformas de streaming el viernes.

Pero, más allá de la ceremonia, durante los días del mundial, Doha albergará decenas de conciertos durante el certamen. Por ejemplo, el FIFA Fan Festival, -un recinto gratuito con capacidad para 40.000 aficionados, en el parque Al Bidda, vinculado a la organización del Mundial- ha anunciado la presencia de Omar Montes, el 30 de noviembre, y de Julian Marley, Clean Bandit o Sean Paul, en días posteriores.

Asimismo, tanto en el Doha Golf Club como en el lujoso W Hotel, recalarán en las próximas semanas Black Eyed Peas, J Balvin, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David o Ne-Yo, entre otros. Aún está por verse si todos ellos, casualmente hombres, serán cancelados por prestarse a limpiar la imagen de un país que predica justo lo contrario que sus canciones.