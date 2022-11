Un día como hoy, 18 de noviembre en la historia: Hoy en Venezuela se conmemora la fiesta en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

-Hoy en Venezuela se conmemora la fiesta en honor a la Virgen de Chiquinquirá. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una de las advocaciones con que se venera a la Virgen María en el catolicismo.

Es la patrona y reina de Colombia, del estado Zulia en Venezuela, y de la ciudad de Caraz, en el departamento de Áncash en Perú. Una imagen de la Virgen de Chiquinquirá de Venezuela descansa en la Basílica de Maracaibo. Allí, cada año, el 18 de noviembre, se celebra la tradicional «Feria de La Chinita» y se realizan misas y procesiones en honor a la Virgen.

-1787: nace Louis-Jacques-Mandé Daguerre, pionero de la fotografía junto a Joseph-Nicéphore Niépce. Daguerre, inventor de origen vasco, creó la fotografía buscando un método para reproducir la realidad en imágenes sin necesidad de pintarlas, coincidiendo en esto con su par Nicéphore Niepce, quien desde el año 1820 venía experimentando con placas de betún de Judea dentro de una cámara oscura, en las que obtenía rudimentarias imágenes fotográficas tras una exposición de varias horas.

Daguerre también pasó a los anales de la historia por descubrir el Diorama, mediante el cual se daba una sensación de profundidad. Este invento despertó la atención del público parisino en un espectáculo que consistía en formar la ilusión del espectador de que se encontraba en otro lugar a través de imágenes enormes, que se podían mover y que se combinaban con un juego de luces, ruidos y sonidos, etc.

De este modo el espectador podría aparecer en situaciones como una batalla, una tempestad, entre otras. Para que todo esto fuera creíble las pinturas debían ser muy realistas y por esta razón, a Daguerre le interesaba la aplicación del principio de la cámara oscura al Diorama.

-1868: muere José Tadeo Monagas, militar, político y presidente venezolano en tres ocasiones.

-1903: Panamá y Estados Unidos firman un tratado para la construcción del Canal de Panamá.

-1907: nace Compay Segundo, músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial.

-1917: nace Pedro Infante, actor y cantante mexicano, uno de los iconos de la Época de Oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas, y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones.

-1922: muere Marcel Proust, novelista, ensayista y crítico cuya obra maestra, la novela En busca del tiempo perdido (compuesta de siete partes publicadas entre 1913 y 1927), constituye una de las cimas de la literatura del siglo XX, enormemente influyente tanto en el campo de la literatura como en el de la filosofía y la teoría del arte.

-1923: nace el astronauta norteamericano Alan Shepard quien en 1961 piloteó el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave Mercury 3, alcanzando una altitud de 187 kilómetros, en un vuelo de solo 15 minutos de duración.

-1928: se estrenó en el teatro Colony de Nueva York, Steamboat Willie, el segundo pero más importante cortometraje de Mickey Mouse, en donde también apareció Minnie Mouse.

Steamboat Willie fue el primer cortometraje sonoro de dibujos animados, y la tercera aparición del famoso ratón. Tanto Mickey como su novia, Minnie, habían aparecido ya en el primer corto de la serie, Plane Crazy, que se estrenó el 15 de mayo de 1928 y no obtuvo el éxito esperado. Disney e Iwerks volvieron a intentar captar el interés de la audiencia con una nueva película sobre los mismos personajes, The Gallopin’ Gaucho. Aquí la acción se desarrolla en la Pampa argentina, y Mickey es todo un gaucho, sin embargo las personalidades, tanto de Mickey como de Minnie, eran muy diferentes de como llegarían a ser en años posteriores.

-1953: nace César Miguel Rondón, periodista y escritor venezolano.

-1960: nace Elizabeth Perkins, actriz estadounidense. Conocida por su participación en producciones como Big, The Flintstones, Miracle on 34th Street, Weeds, entre otras.

-1962: nace Kirk Hammett , guitarrista estadounidense del grupo Metallica.

-1962 muere Niels Henrik David Böhr, científico danés y premio Nobel.

-1968: nace Owen Wilson, actor estadounidense. Conocido por ser parte de films como Shanghai Noon, Zoolander, You, Me and Dupree, The Big Year, The Internship, entre muchos otros más.

-1978: en Jonestown (Guyana) se produce el suicidio masivo de los seguidores de la secta del Templo del Pueblo y su líder Jim Jones, al tomar zumo de frutas mezclado con cianuro, tras haber recibido la visita de un diputado americano y unos periodistas para investigar esta comunidad.

En las investigaciones posteriores se averiguó que gran parte de los miembros de la secta no quisieron suicidarse, y murieron por disparos. El saldo terrorífico fue de 913 muertos entre los que se encuentran 276 niños. El líder de la secta fue hallado muerto de un disparo en la cabeza.

-2004: en Venezuela, es asesinado en atentado terrorista con coche bomba el fiscal Danilo Anderson.

-2010: estreno de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte I.