Un día como hoy, 17 de noviembre en la historia: 1869 en Egipto, se inaugura el Canal de Suez, el cual es un canal artificial de navegación que separa África de Asia y une el mar Mediterráneo con el mar Rojo.

-Hoy se conmemora el Día Internacional del Estudiante. Se trata de una fiesta a nivel mundial, aunque esta celebración no se da de manera idéntica en cada país.

El 17 de noviembre de 1939 un grupo de jóvenes checoslovacos, decididos a liberar a su tierra natal del yugo hitleriano, protagonizaron una heroica resistencia en las calles de Praga, la capital de ese país.

Por todo el mundo corrió rápidamente la noticia de los sucesos ocurridos en Checoslovaquia. Esta fecha se convirtió en un símbolo que inspiró el accionar del estudiantado en todo el mundo, en un día de solidaridad con la lucha contra el fascismo, por la libertad, la democracia, el proceso social y la paz.

Por eso, en memoria de su valiente gesto, el Consejo Estudiantil Internacional —que más tarde se convirtió en la Unión Internacional de Estudiantes (UIE)— declaró esa fecha como Día Internacional del Estudiante, efeméride que se celebra en más de 114 naciones.

-1796: muere Catalina La Grande, zarina rusa. Pasó a la historia por ser una de las más hábiles gobernantes del mundo. Durante sus 34 años de reinado absoluto logró expandir y unificar el Imperio ruso, modernizándolo al punto de traer las costumbres francesas a su país en la denominada “edad de la imitación”.

Fue mecenas de las artes, promovió la ilustración, escribió poemas, obras de teatro y compuso óperas. Se denominaba a sí misma “una filósofa en el trono”. Hizo gala de su ingenio para la política, sucedió a su marido y fue una gran estratega sociopolítica.

En noviembre de 1796, Catalina la Grande se disponía a tomar un baño cuando sufrió un derrame cerebral que acabó con su vida. Fue enterrada en San Petersburgo con gran solemnidad entre los nobles a los que tanto favoreció.

-1831: Ecuador se separan de la Gran Colombia.

-1869: en Egipto, se inaugura el Canal de Suez, el cual es un canal artificial de navegación que separa África de Asia y une el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Su longitud es de 163 km entre Puerto Said (en la ribera mediterránea) y Suez (en la costa del mar Rojo).

Se estima que un millón y medio de egipcios participaron en la construcción del canal con máquinas especialmente diseñadas. Unos 125.000 murieron durante la construcción, principalmente a causa del cólera. Unos 21.000 navíos atraviesan el canal cada año, lo que supone un 10% del comercio marítimo mundial. El trayecto dura unas 15 horas aproximadamente.

-1925: nace Rock Hudson, actor de cine estadounidense, famoso por sus papeles de galán del cine clásico moderno estadounidense. Hudson tuvo la connotación de haber sido uno de los primeros casos publicitados de sida en los Estados Unidos, en los inicios de la pandemia, a principios de la década de los 80.

-1928: nace Armand Pierre Fernandez. Más conocido como Arman, fue un pintor y escultor francés, nacionalizado estadounidense. El gran aporte de Arman, fueron las llamadas «Acumulaciones». Estas obras consistían en agrupar cosas del mismo tipo, desubicadas de su lugar natural y presentadas en conjunto. Arman siempre realizaba acumulaciones de objetos pero no a la manera dadá, sino obedeciendo un cierto orden y con la intención de criticar el hábito de usar y tirar de la sociedad consumista.

-1942: nace Martin Scorsese, director, guionista, actor y productor estadounidense de cine, ganador de un Óscar, tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, un Primetime Emmy, y un premio del gremio de directores de Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores de World Cinema Foundation. Este director fue condecorado con la Legión de Honor francesa en 1987.

Las obras de Scorsese abordan principalmente los temas de la vida italo-estadounidense, y los conceptos de culpa y redención de la Iglesia católica, así como en la corrupción y la violencia endémica en la sociedad estadounidense. Scorsese es ampliamente considerado como uno de los directores más influyentes de su generación.

-1944: nace Danny DeVito, actor, director y productor estadounidense. Premiado con los premios Globo de Oro y Emmy por su participación en la comedia de situación Taxi. Destacado por su trabajo en los filmes Twins, La guerra de los Rose, Hoffa, Erin Brockovich y Man on the Moon, entre otras.

-1947: en Estados Unidos, el Screen Actors Guild (sindicato de actores cinematográficos) implementa un juramento anticomunista.

-1950: en Nueva York la ONU reconoce la independencia de Libia.

-1950: Tenzin Gyatso, el decimocuarto Dalái Lama, es entronado como rey absoluto de Tíbet.

-1966: nace Jeff Buckley, cantautor y guitarrista estadounidense considerado una de las mejores voces de la música de todos los tiempos. Es reconocido por haber sido un intérprete muy virtuoso, por su potente rango vocal cuatro octavas y media.

Grace (1994), su primer y único álbum de estudio es considerado una obra maestra de todos los tiempos, especialmente por su sensibilidad interpretativa única, siendo reconocido tanto por la crítica como por músicos como Bob Dylan y Radiohead.

La crítica consideró a Bucley uno de los artistas más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de la popularidad, muere ahogado el 29 de mayo de 1997, mientras nadaba en el Río Wolf (Tennessee) a la altura de la ciudad de Memphis.

-1966: nace Daisy Fuentes, modelo y actriz cubana.

-1978: nace Rachel McAdams, actriz canadiense. Conocida por su participación en films como The Notebook, Sherlock Holmes, Doctor Strange, Mean Girls, The Vow, entre otras.

-1993: en Sudáfrica acaba el dominio de la minoría blanca (apartheid) con la firma de una Constitución interina.

-2006: en Estados Unidos sale a la venta la PlayStation 3.

-2010: muere Isabelle Caro, modelo francesa imagen de la campaña publicitaria llamada «No anorexia». Sufría de anorexia nerviosa desde los 13 años de edad. Isabelle Caro falleció en el hospital Xavier-Bichat de París, a causa de una neumonía, después de pasar cerca de dos semanas en el hospital con una enfermedad respiratoria aguda. Su familia no reportó la noticia a los medios hasta pasado más de un mes, el 29 de diciembre de 2010. En enero de 2011, su madre, Marie Caro, aquejada por la culpa, se suicidó.