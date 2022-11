Un día como hoy, 16 de noviembre en la historia: 1885 en Estados Unidos, George Eastman, fundador de Kodak

-Hoy se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia. A través de este día, la Organización de las Naciones Unidas se ha comprometido a fortalecer la tolerancia en el mundo mediante el fomento de la comprensión recíproca entre las culturas y los pueblos.

«La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la conciliación y nunca ha tenido tanta importancia como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. La humanidad enfrenta una era en la que el extremismo y los radicalismos violentos van en aumento y los conflictos se caracterizan por un menosprecio fundamental de la vida humana».

Así lo resalta el Secretario General de las Naciones Unidas, promoviendo la comprensión y el respeto entre todas las culturas, desde los parlamentos a los patios de recreo en las escuelas. La tolerancia es algo que debe aprenderse desde la infancia y que los Estados deben amparar, lo que contribuiría a un mundo más justo, sin violencia ni discriminación.

-42 a. C.: nace Tiberio Julio César, segundo emperador romano (desde el 17 de septiembre de 14 d. C. hasta su muerte, el 16 de marzo de 37 d. C.), sucesor de Octavio Augusto. Destacó por su actividad militar en las campañas germánicas.

Tiberio fue en su juventud uno de los más grandes generales de Roma. En sus campañas en Panonia, Ilírico, Recia y Germania sentó las bases de lo que posteriormente se convertiría en la frontera norte del Imperio. Sin embargo, se le llegó a recordar luego como un oscuro, recluido y sombrío gobernante, que realmente nunca quiso ser emperador. Plinio el Viejo lo llamó «tristissimus hominum» («el más triste de los hombres»).

-1793: durante la Revolución Francesa, 90 sacerdotes católicos anti-republicanos son ejecutados por ahogamiento en Nantes.

-1885: en Estados Unidos, George Eastman, fundador de Kodak, inventa la película nitrocelulosa para la impresión de imágenes.

-1920: en Rusia termina la guerra civil iniciada en 1918.

-1922: nace José Saramago, escritor, periodista y dramaturgo portugués, Premio Nobel de Literatura en 1998 (m. 2010), El primer acercamiento de Saramago a la literatura fue en el año 1944, cuando comenzó a escribir su primera novela, Tierra de pecado. Esta fue publicada en 1947, pero no tuvo mucho éxito. Poco tiempo después escribió una segunda novela, Claraboya, que se mantuvo guardada hasta su publicación reciente en 2012.

En los siguientes veinte años, Saramago no se dedicó a la literatura. El autor ganó notoriedad en el año 1980 con Levantado do chão, considerada su primera gran novela. Dos años después publica su segundo éxito, Memorial do convento. En 1991, su libro El Evangelio según Jesucristo es censurado por el gobierno portugués. Este controvertido hecho lo lanza a la fama, sin embargo, el escritor se exilia en la isla de Lanzarote como modo de protesta.

Otras de sus obras reconocidas son Ensayo sobre la ceguera (1995), adaptada al cine en 2008, y Todos los nombres (1997). En 1998, José Saramago gana el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor de habla portuguesa en obtener este premio. Falleció el 18 de junio de 2010 en Lanzarote, a los 87 años de edad.

-1923: primer vuelo en aeroplano sobre la Antártida

-1933: Estados Unidos reconoce oficialmente a la Unión Soviética, creada 16 años antes.

-1938: en España, termina la Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de la Guerra Civil. Tuvo lugar en el territorio comprendido entre Mequinenza y Tortosa (Tarragona), al oeste de la línea del río Ebro. En este enfrentamiento chocaron las Fuerzas Sublevadas Españolas, dirigidas por el militar Rafael García Valiño y el Ejército de la República Española, comandadas por el militar Juan Modesto.

Esta sangrienta batalla arrojó un total de siete mil muertos de las fuerzas sublevadas y diez mil de los representantes de la II República Española, más de 70 mil heridos, aproximadamente 25 prisioneros y 120 aviones derribados. El bando de las fuerzas sublevadas logró la victoria y con ella el dominio de Mequinenza y Tortosa.

-1938: en Estados Unidos, el químico suizo Albert Hofmann sintetiza por primera vez el LSD (ácido lisérgico).

-1945: en Londres se crea la Unesco. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (más conocida por sus siglas: UNESCO), organismo dependiente de Naciones Unidas. Su objetivo primordial será «construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales y sociales y la comunicación». En suma, hoy en día la UNESCO promueve la cooperación internacional en materia de educación, ciencia, cultura y comunicación entre sus más de 190 Estados Miembros y sus varios Miembros Asociados.

-1960: muere Clark Gable, actor estadounidense de cine. Conocido por su participación en el clásico del cine Lo que el viento se llevó.

-1964: nace Diana Krall, pianista y cantante de jazz canadiense. Ha vendido más de seis millones de discos en los EE.UU., y más de 15 millones en todo el mundo. El 11 de diciembre de 2009, la revista Billboard la nombró la artista de jazz de la década 2000-2009, estableciéndose como una de las artistas más vendidas de la época. Ella es la única cantante de jazz con ocho álbumes debutando en el top de los álbumes de jazz de Billboard. Hasta la fecha, ha ganado tres premios Grammy y ocho premios Juno.

-1966: nace Christian Lorenz, músico alemán de Rammstein.

-1967: nace Lisa Bonet, actriz estadounidense. Conocida por su participación en The Cosby Show. Actualmente, Lisa Bonet está casada con Jason Momoa, actor hawaiano reconocido por interpretar grandes papeles como Khal Drogo (Game of Thrones) y Aquaman (Justice League).

-1977: nace Maggie Gyllenhaal, actriz estadounidense. Reconocida por ser parte del elenco de Secretary, Mona Lisa Smile, The Dark Knight, Hysteria, entre otras.

-1993: muere Touhí, la primera panda gigante en nacer en cautiverio fuera de China y mantenerse con vida. Nació el 21 de julio de 1981 en el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Fue hija de Ying Ying y Pe Pe, una pareja de pandas gigantes regalados a México por el gobierno chino el 10 de septiembre de 1975. Touhí se convirtió en un icono popular en la historia de México.