Sala Constitucional del TSJ da entrada formal a la demanda por intereses colectivos contra el BOD

«La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia le dio entrada formal a la demanda por intereses colectivos y difusos presentada por depositantes del BOD contra el banco en Venezuela y sus accionistas que fue presentada en fecha 25 de octubre de 2022 lo que quedó asentando en su cuenta N⁰ 212 que es el equivalente al diario en el que se asientan todas las actuaciones del máximo tribunal. Allí pudo verificarse que el número de expediente es el AA50-T-2022-000831, correspondiéndole su conocimiento, tramitación y decisión a la presidente del Tribunal y de la Sala Constitucional, la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado», explicó el abogado.

Los demandantes son venezolanos que poseían ahorros en cuentas de bancos asociados del BOD en el Caribe que fueron intervenidos y liquidados. Es el caso del Banco del Orinoco (BDO), en Curazao; BOI Bank, en Antigua y Barbuda; ALL Bank, en Panamá, y Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), en República Dominicana.

Al momento de introducir la demanda, se contabilizaba que los fondos que se les adeuda a esos cerca de 200 venezolanos que están incluidos en la demanda inicial era de más de 25 millones de dólares sin contar los intereses. Sin embargo, desde que El Nacional informó sobre la demanda, decenas de personas afectadas se han comunicado con los abogados.

El abogado Carlos Calderón explicó que la apertura del expediente en la Sala Constitucional del máximo tribunal del país no debe considerarse como una admisión, pues es el paso previo bien sea para la admisión como para una eventual negación.

«El TSJ le dio entrada administrativa, es el paso previo y necesario para considerar la admisión o la negación de la demanda», señaló.

Y añadió: «La apertura del expediente es solo una actividad administrativa interna y no implica ningún pronunciamiento sobre los fundamentos de la demanda, el próximo paso será el de decidir sobre la admisión o no y de medidas cautelares, las cuales no se pronuncian sobre el fondo del caso ya que para ello deben realizarse las citaciones y notificaciones de todos los interesados para que presenten sus argumentos».

El abogado puso a disposición su correo electrónico calderoncarlos1948@gmail.com para que otras personas afectadas puedan adherirse a la demanda.

Además, está disponible este formulario para los afectados y quienes quieran mantenerse informados sobre el avance del caso.