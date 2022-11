Un día como hoy, 15 de noviembre en la historia: 1915 nace el músico, compositor y arreglista dominicano Luis María Frómeta Pereira, conocido como Billo Frómeta.

-Hoy se celebra por iniciativa de la OMS, el Día Mundial Sin Alcohol. En este día se pretende concientizar a la población de las graves consecuencias del consumo excesivo del alcohol.

Durante este día diferentes organizaciones se unen para ofrecer un amplio programa de actividades, con el cual se intenta enseñar a los jóvenes los peligros del consumo excesivo del alcohol. Con esto también se busca que los jóvenes conozcan las consecuencias que tienen los actos irresponsables o peligrosos, realizados en estado de embriaguez.

-1630: fallece en Regensburg, Alemania, el filósofo y astrónomo alemán Johannes Kepler, conocido fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del sol. Fue colaborador de Tycho Brahe, a quien sustituyó como matemático imperial de Rodolfo II.

Fue el primer científico en comprender cómo se comporta la luz en el interior del ojo, gracias a sus investigaciones sobre la refracción atmosférica de la luz. Debido a los descubrimientos de Kepler fue posible entender cómo las gafas pueden mejorar la visión y qué sucede con la luz dentro de un telescopio.

En 1609 Kepler publicó el descubrimiento de que la órbita de Marte era una elipse y no un círculo perfecto como se creía hasta ese momento. Posteriormente el astrónomo, considerado una figura clave en la revolución científica, fallecería a los 58 años de edad.

-1819: muere en Cambridge, Reino Unido, Daniel Rutherford botánico, médico y químico escocés. Este notable pionero del campo de la química tiene entre sus logros el haber descubierto en 1772 la existencia del nitrógeno, el quinto elemento más abundante del universo.

-1906: Marie Curie dio su primera lección en la Sorbona de París (Francia).

-1915: nace el músico, compositor y arreglista dominicano Luis María Frómeta Pereira, conocido como Billo Frómeta.

-1919: muere Alfred Werner, químico suizo, Premio Nobel de Química en 1913.

-1920: en Ginebra (Suiza), se reúne por primera vez la Sociedad de Naciones.

-1940: nace Roberto Cavalli, diseñador de moda italiano. A comienzos de los años 1970, Cavalli inventó y patentó un revolucionario método para estampar cuero y comenzó a crear parches de diferentes materiales. Estas técnicas las presentó por primera vez en París, recibiendo inmediatamente encargos de Hermès y Pierre Cardin. Cuando tenía treinta años, presentó su primera colección en el Salón del Prêt-à-Porter de París, para luego exhibirla en la Sala Blanca del Palacio Pitti de Florencia. En 1972, inauguró su primera boutique en Saint-Tropez, Francia.

-1943: en el marco del Holocausto, Heinrich Himmler ordena que los gitanos y los “medio gitanos” deberán ser puestos «en el mismo nivel que los judíos», y ubicados en campos de concentración.

Heinrich Luitpold Himmler fue Reichsführer de la Schutzstaffel (SS) y uno de los principales líderes del Partido Nazi (NSDAP) durante el régimen nacionalsocialista. Adolf Hitler lo nombró, durante un breve período, comandante militar del ejército de reemplazos y plenipotenciario general de la administración de todo el Tercer Reich.

Himmler fue una de las personas más poderosas en la Alemania nazi. En nombre de Hitler, Himmler formó los llamados Einsatzgruppen y construyó los campos de exterminio. Gestionó no solo la orden de la matanza metódica y sistemática de más de 6 millones de polacos, judíos, gitanos, homosexuales y Bibelforscher (estudiantes de la Biblia), sino también de miles de prisioneros rusos, muchos de los cuales fueron usados en experimentos.

Cuando Himmler se dio cuenta de que la guerra estaba perdida, intentó iniciar conversaciones de paz con los aliados occidentales sin el conocimiento de Hitler. Pero este, tras enterarse, lo destituyó de todos sus puestos en abril de 1945, y ordenó que fuera arrestado.

Himmler se suicidó el 23 de mayo de 1945, mientras estaba bajo custodia policial.

-1949: en India, Nathuram Godse y Naraian Apte son ejecutados por el asesinato de Mahatma Gandhi.

-1956: el cantante Elvis Presley hace su debut en la pantalla grande con la película Love me tender. El film, ambientado en Texas después de la guerra civil norteamericana, fue coprotagonizado por Richard Egan y Debra Paget. Por su parte Elvis estuvo a cargo de interpretar el papel de Clint Reno, el hermano menor de un soldado. Presley, quien pasó a convertirse en uno de los íconos de la historia del entretenimiento, cantó en el éxito de taquilla Love Me Tender, así como en la mayoría de las 33 películas que hizo en su carrera.

-1969: se produjo en Washington D. C. una gran movilización en la que aproximadamente unos 500 mil manifestantes se opusieron a la guerra de Vietnam, bautizando al movimiento como la «Marcha contra la Muerte».

Las protestas fueron organizadas por el Comité de Movilización Estudiantil y la New Mobilization Committee to End the War in Vietnam con el fin de exigir, una vez más, el retiro total e inmediato de los soldados estadounidenses en territorio vietnamita.

El movimiento hippie fue el principal abanderado de este cambio social que propugnaba el libertarismo, el pacifismo y el amor libre.

-1971: Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004.

-1986: nace Jerry Roush, cantante y compositor estadounidense. Conocido por su participación en Of Mice & Men, Sky Eats Airplane y Glass Cloud.

-1988: el Consejo Nacional Palestino declara el Estado de Palestina.

-1990: el escritor argentino Adolfo Bioy Casares gana el Premio Cervantes. Es considerado uno de los escritores más importantes de su país y de la literatura en español. Casares colaboró literariamente en varias ocasiones con Jorge Luis Borges, otro de los autores de mayor prestigio de las letras latinoamericanas.

-1991: nace Shailene Woodley, actriz estadounidense. Es principalmente conocida por su papel en la serie de ABC Family, The Secret Life of the American Teenager y por su actuación en la exitosa película The Descendants. Por su actuación en esta última cinta Woodley ganó reconocimiento y una nominación a un Globo de Oro como mejor actriz de reparto.

En 2014, Woodley interpretó el papel de Beatrice «Tris» Prior en la adaptación de la trilogía de Veronica Roth, Divergent. También fue seleccionada para interpretar a Hazel Grace en la adaptación cinematográfica del best seller de 2012 The Fault in Our Stars, de John Green.

-1995: la Unesco aprueba el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor.

-2001: Microsoft lanza la primera consola de juegos Xbox en los Estados Unidos.

-2017: La pintura de Leonardo da Vinci «Salvator Mundi» se vende por $ 450,3 millones en una subasta en Nueva York, precio récord mundial para cualquier obra de arte.

-2019: «Joker» protagonizada por Joaquin Phoenix es la primera película con clasificación R en ganar $ 1 mil millones en todo el mundo.

-2020: el Falcon 9 de SpaceX lanza el primer vuelo regular a la Estación Espacial Internacional con cuatro astronautas, tres de la NASA y uno japonés.