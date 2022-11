Un día como hoy, 13 de noviembre en la historia: 1907 fue realizado el primer vuelo en helicóptero de toda nuestra historia

-Hoy se conmemora el Día mundial de la bondad. Se trata de un día en el que se hace un llamamiento mundial para contribuir a hacer felices a todas las personas de nuestro alrededor.

El origen del Día de la Bondad se remonta al año 1977. La idea de dedicar un día a la bondad fue promovida por la World Kidness Movement (WKM) en Tokio. A partir de ese momento se han unido muchos países a esta celebración a nivel mundial.

El término de «bondad» hace referencia a la actitud personal positiva y constructiva hacia los demás seres humanos, los animales, la naturaleza, etc. Se trata de una inclinación natural a hacer el bien, sin anteponer para esto los intereses propios. ¡Feliz Día de la Bondad para todos!

-7 a. C.: en todo el norte de China se registra un terremoto que deja 415 víctimas.

-354: en Tagaste, pequeña ciudad de Numidia (actual Argelia), nace San Agustín, el autor de Las Confesiones y La Ciudad de Dios, obispo de Hipona de 396 a 430 d. C., y uno de los más importantes pensadores cristianos junto a San Pablo.

-1850: en Edimburgo, Escocia, nace el novelista, poeta y ensayista Robert Louis Balfour Stevenson. Stevenson es el autor de exitosas obras como la novela de horror El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde (1886) y la novela de aventuras La isla del tesoro (1883). Sus escritos abarcan géneros variados, como el ensayo, la crónicas de viaje, las novelas de aventuras y las históricas.

Ya en su infancia, Stevenson manifestaba un gran interés por la literatura, durante esos años escribió numerosas historias y ensayos. Sin embargo, su primer libro, An inland Voyage fue publicado en 1878, después de haber abandonado la carrera de ingeniería náutica y ejercido como abogado.

Robert Louis Stevenson, al igual que varios personajes de sus historias, realizó numerosos viajes por distintas partes del mundo. En uno de ellos, a los 26 años de edad, conoció en Francia a Fanny Osbourne, quien se convertiría en su esposa. Años después, en Nueva York, entabló una amistad con otro famoso escritor de la época, Mark Twain, el autor de Las aventuras de Tom Sawyer. Luego se trasladó, junto con su esposa y sus hijos, a las islas del Pacífico Sur. Stevenson falleció el 3 de diciembre de 1894.

-1903: muere Camille Pissarro, pintor impresionista francés. Se le conoce como uno de los padres del impresionismo. Pintó la vida rural francesa, sobre todo los paisajes y las escenas en los que aparecían campesinos trabajando, pero también escenas urbanas en Montmartre. En París tuvo como discípulos a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Peské y Henri-Martin Lamotte.

-1907: fue realizado el primer vuelo en helicóptero de toda nuestra historia, en la localidad de Lisieux, dentro del departamento de Calvados, al noroeste de Francia. El helicóptero, que contaba con un motor Antoinette que proporcionaba 24 CV, y dos rotores de rotación inversa ubicados a ambos lados del aparato, logró elevarse unos 30 cm por encima del suelo durante 20 segundos. Ese mismo día realizó otro intento, consiguiendo elevarse la máquina a una altura de metro y medio, con Paul Cornu y su hermano Jaques como pasajeros.

-1918: en el marco de la Primera Guerra Mundial, Hungría y los aliados firman un armisticio (Armisticio de Belgrado).

-1934: nace Garry Marshall, actor, director, productor de cine y escritor estadounidense. Conocido por su participación en producciones como Pretty Woman, Happy Days, Mork & Mindy, The Princess Diaries, entre muchas otras más.

-1941: se estrena la película Fantasía de Walt Disney. Tercer largometraje de animación, considerado un clásico de los estudios Disney. Su producción fue lanzada algo después de Blancanieves y los siete enanitos (1937) y al mismo tiempo que Pinocho, estrenado a comienzos del año 1940.

La obra es una película experimental sin diálogos (salvo el director de orquesta y Mickey Mouse) cuyo objetivo es ilustrar o acompañar la animación con temas de música clásica. Contiene ocho piezas musicales, tocadas la mayoría de ellas por la orquesta de Filadelfia, bajo la dirección de Leopold Stokowski.

-1945: en Francia, la Asamblea Constituyente proclama unánimemente a Charles De Gaulle como jefe del Gobierno provisional.

-1950: muere asesinado Carlos Delgado Chalbaud, presidente venezolano. El asesinato de Carlos Delgado Chalbaud constituye el único magnicidio en la historia republicana de Venezuela. Se dice que el magnicidio fue ordenado por Marcos Pérez Jiménez. El vacío de poder tras el asesinato de Chalbaud provocó una crisis política nacional que culminó en la formación de una Junta de Gobierno, presidida por el civil Germán Suárez Flamerich, anterior el embajador de Venezuela en Perú.

-1955: nace Whoopi Goldberg, actriz estadounidense. Su primer trabajo relevante fue como protagonista del espectáculo unipersonal Whoopi Goldberg (1984-85), presentado en Broadway. Sus trabajos más notables los realizó en las películas The Color Purple (1985), Ghost (1990), Sister Act (1992), Sister Act 2 (1993), The Lion King (1994), The Associate (1996) y Girl, Interrupted (1999). Por su interpretación de Celie Johnson en The Color Purple, dirigida por Steven Spielberg, Goldberg ganó el Globo de oro a la mejor actriz de drama en 1986 y el premio Image en la categoría de mejor actriz en 1988. En 1990 ganó el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Oda Mae Brown en Ghost.

-1969: nace Gerard Butler, actor, cantante, abogado y productor de cine británico. Empezó su carrera como actor en las obras teatrales Coriolanus y Trainspotting, tras las cuales obtuvo su primer trabajo en una película, Mrs. Brown, en 1997.

El mismo año apareció en El mañana nunca muere, y en 2000 fue por primera vez el personaje principal de una película, en Dracula 2001, donde se hizo conocido.

Posteriormente apareció en Tomb Raider: La cuna de la vida en 2003, en la que actuó junto con Angelina Jolie. En 2007 interpretó al rey Leónidas I en la película 300, la cual le dio a conocer ante el público y le lanzó al estrellato.

-1971: en Marte entra en órbita la sonda estadounidense Mariner 9.

1978: nace José Muñoz, cantante español, conocido por ser parte del grupo Estopa.

-1985: entra en erupción en volcán Nevado del Ruiz situado en la región andina colombiana. El calor licuó la nieve acumulada en la cima del volcán de 5.321 metros de altura y produjo inmensas avalanchas de lodo y piedras.

En cuestión de minutos, el alud alcanzó el río Lagunillas y sumó más masa a la ola de deshechos que arrasó al pueblo de Armero situado en la falda del volcán. Las casas fueron arrasadas y miles de personas sepultadas en el barro.

En total murieron 25.000 personas, la inmensa mayoría en el pueblo de Armero. La fatalidad quiso que el alud llegara por la noche sorprendiendo a muchos habitantes de Armero antes que pudieran advertir la tragedia.

-2009: tras el impacto de la sonda LCROSS, la NASA anuncia el descubrimiento de «significativas cantidades» de agua en la Luna.

-2015: ocurren una serie de atentados en París (Francia), perpetrados en su mayoría por atacantes suicidas en los que murieron 137 personas y otras 415 resultaron heridas.

Un tiroteo en el restaurante Petit Cambodge, en el X Distrito de París, se saldó con al menos cuatro muertos. Un segundo tiroteo tuvo lugar en el teatro Bataclan, en el XI Distrito de París, con al menos 100 rehenes. En una brasserie cercana al Estadio de Francia, una explosión dejó al menos 10 muertos o heridos. La autoría de los ataques fue reivindicada por la organización yihadista Estado Islámico.