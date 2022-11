Un día como hoy, 12 de noviembre en la historia1936: en Estados Unidos se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco, el puente más largo del mundo en ese momento

-1651: nace sor Juana Inés De La Cruz, religiosa católica, poeta y dramaturga mexicana, apodada el «Fénix de América» por la importancia de su obra. Entre sus creaciones más destacadas están: Inundación castálida de la única poetisa, Musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz (1689), Segundo volumen de las obras de sor Juana Inés de la Cruz (1692), y Fama y obras póstumas del Fénix de México (1700). El surgimiento de sor Juana de la Cruz a fines del siglo XVII fue un milagro cultural y toda su vida fue un constante esfuerzo de porfiada superación personal e intelectual.

-1927: León Trotsky es expulsado del Partido Comunista, dejando a Stalin el control absoluto de la Unión Soviética.

-1929: nace Grace Kelly, actriz estadounidense. Al contraer matrimonio con el príncipe Raniero III de Mónaco, se convirtió en Su Alteza Serenísima la Princesa Grace de Mónaco. Está considerada como uno de los mitos de la industria cinematográfica y una de las divas más reconocidas de la historia del cine.

-1933: en Escocia, por primera vez una persona afirma haber tomado fotos del «monstruo del lago Ness». Familiarmente llamado Nessie, se dice que esta criatura mítica habita en el lago Ness (conocido en Escocia como Loch Ness). El profundo lago queda ubicado cerca de la ciudad de Inverness. Junto con Big Foot y el Yeti, Nessie es quizá el «misterio» más difundido de la criptozoología.

-1934: nace Charles Manson, criminal estadounidense, fundador y líder de «The Family», grupo que perpetró varios asesinatos, entre ellos, el macabro asesinato de Sharon Tate (esposa de Roman Polanski) y sus invitados en su residencia de Beverly Hills el 9 de agosto de 1969. Cumplió condena desde 1971 hasta su muerte en 2017, tras ser condenado a cadena perpetua como instigador de estos crímenes.

-1936: en Estados Unidos se inaugura el puente de la Bahía de San Francisco, el puente más largo del mundo en ese momento. En la década posterior a la Primera Guerra Mundial el tráfico rodado en la región de la bahía de San Francisco se multiplicó por siete, de modo que el sistema de ferris fue incapaz de absorber ese crecimiento.

Construido entre 1933 y 1937, con una longitud aproximada de 1.280 metros, el puente de San Francisco está suspendido de dos torres de 227 metros de altura. Tiene una calzada de seis carriles (tres en cada dirección) y dispone de carriles protegidos accesibles para peatones y bicicletas. El puente se utiliza para el cruce de tendidos eléctricos y conducciones de combustible. Bajo su estructura, deja 67 metros de altura para el paso de los barcos a través de la bahía.

El Golden Gate constituyó la mayor obra de ingeniería de su época. Fue pintado con urgencia para evitar la rápida oxidación producida en el acero de su estructura por el océano Pacífico.

-1938: Hermann Göring anuncia los planes del régimen nazi de hacer de Madagascar la «casa de los judíos».

-1944: en Tromso, Noruega, 31 bombarderos británicos de la Royal Air Force hunden el acorazado alemán Tirpitz, barco gemelo del Bismarck. Unos 1.000 de sus 1.900 tripulantes perdieron la vida.

-1945: nace Neil Young cantante y compositor canadiense. Comenzó su carrera musical en Canadá en 1960 con grupos como The Squires y The Mynah Birds, antes de trasladarse en 1966 a California para fundar Buffalo Springfield con Stephen Stills y Richie Furay.

En 1968 inició una carrera en solitario que abarca más de 45 años y 35 álbumes de estudio hasta la fecha, con una continua exploración de diferentes géneros musicales, especialmente durante la década de 1980, cuando experimentó con estilos como el swing, el blues y el rockabilly.

Ingresó por partida doble en el Salón de la Fama del Rock and Roll, como artista en solitario y como miembro de Buffalo Springfield. Allí es descrito como «uno de lo mejores compositores e intérpretes de rock and roll».

-1961: nace Nadia Comaneci, gimnasta rumana. Fue una de las primeras atletas entrenadas por Béla Károlyi. Deportivamente, conquistó nueve medallas olímpicas de las cuales cinco fueron de oro. Además fue la primera gimnasta que obtuvo una calificación de diez puntos (calificación perfecta) en una competición olímpica de gimnasia artística.

Fue condecorada dos veces con la Orden Olímpica, la primera vez se convirtió en la atleta más joven en recibir la distinción. Fue nombrada como una de las cien mujeres más importantes del siglo XX.

-1968: nace Sammy Sosa, ex jardinero derecho dominicano que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol.

-1969: en el marco de la Guerra de Vietnam, el periodista Seymour Hersh devela la historia de la Matanza de My Lai. Esta fue una conocida masacre de civiles que perpetró el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

-1980: la nave espacial Voyager I hace su primera aproximación a Saturno y recoge las primeras imágenes de sus anillos.

-1980: nace Ryan Gosling, actor de cine, escritor y músico canadiense. Tuvo la atención del público como estrella infantil en Mickey Mouse Club de Disney Channel. Tuvo atención pública en 2004 con un papel protagónico en The Notebook, por la que ganó cuatro Teen Choice Awards y un premio MTV Movie Award. Su actuación como profesor adicto a las drogas en Half Nelson (2006) estuvo nominada a un Premio de la Academiam, y su aparición como un solitario socialmente inepto en Lars and the Real Girl (2007) estuvo nominada por el Globo de Oro.

En 2011 inició una relación sentimental con la también actriz Eva Mendes. El 12 de septiembre de 2014, Eva Mendes y Ryan Gosling se convirtieron en padres por primera vez, de una niña llamada Esmeralda Amada.

-1982: nace Anne Hathaway, actriz estadounidense. La revista People la nombró como una de las grandes estrellas descubiertas en 2001 y apareció por primera vez en la lista de las 50 personas más bellas del mundo de dicha revista en 2006. Ganó el premio Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG a la Mejor actriz de reparto por su interpretación en Los miserables.

Hathaway ha participado en The Princess Diaries, Brokeback Mountain, The Devil Wears Prada, Rachel Getting Married, Alice in Wonderland, The Dark Knight Rises, Les Misérables, Interstellar, Alice Through the Looking Glass.

-1990: en Estados Unidos, Tim Berners-Lee publica la idea de la red de Internet.

-1993: en Denver (Colorado), se lleva a cabo el primer Ultimate Fighting Championship.

-1996: la Asamblea General de la ONU vota mayoritariamente en contra del embargo estadounidense contra Cuba.