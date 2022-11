Un día como hoy, 10 de noviembre en la historia: 2010 muere Dino De Laurentiis, productor de cine italiano, reconocido internacionalmente por Hannibal y Red Dragon

-Hoy se conmemora el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Este es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido por en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, celebrada en Budapest en 1999, este evento se dio bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y el Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).

El propósito del Día Mundial es Ciencia para la Paz y el Desarrollo es renovar el compromiso, tanto nacional como internacional, en pro de garantizar un uso más consciente de los avances científicos. Con este día también se procura hacer hincapié en la importancia de emplear la ciencia para superar la pobreza y alcanzar la seguridad humana plena en el mundo.

La celebración también tiene por objeto lograr una mayor conciencia en el público sobre la importancia de las ciencias y su papel en las sociedades modernas.

-1483: nace Martín Lutero, monje alemán, teólogo, fraile católico agustino y reformador religioso, en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante. Inauguró la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo, e influyó en las demás tradiciones protestantes.

La exhortación de Lutero para que la Iglesia regresara a las enseñanzas de la Biblia impulsó la transformación del cristianismo y provocó la Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental fueron más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia permitieron desarrollar una versión estándar en alemán. Dicha versión de Lutero pasaría a ser un modelo en el arte de la traducción.

El matrimonio de Lutero con la monja alemana, Catalina Bora, acaecido el 13 de junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas.

-1566: nace Robert Devereux, político inglés que actuó en contra de los deseos de Isabel I y pagó por ello con su vida. Devereux estudió en el Trinity College de Cambridge. Al estallar la rebelión irlandesa de 1599, fue enviado a Irlanda como lord lugarteniente. Tras su derrota en la Batalla de Arklow, firmó una tregua no autorizada con el líder irlandés rebelde Hugh O’ Neill y regresó a Londres.

Tras la capitulación, Isabel recibió a Devereux amablemente, pero en junio de 1600 fue llevado a juicio ante un tribunal especial, acusado de desacato y desobediencia. Posteriormente el diplomático privado de su patrimonio, destituido de todos sus cargos públicos y sometido a arresto domiciliario.

Gracias a la intercesión del filósofo y político Francis Bacon, Devereux fue puesto en libertad. Más tarde, cuando trató de incitar una insurrección en Londres, para obligar a Isabel a expulsar de su consejo a sus enemigos, se le encarceló y condenó a muerte. Aunque Isabel aplazó la firma de la orden, el 25 de febrero de 1601 fue decapitado.

-1759: nace Friedrich Von Schiller, dramaturgo y poeta alemán. Se le considera junto a Goethe el dramaturgo más importante de Alemania, así como una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio habitual del teatro en alemán. Sus baladas se cuentan entre los poemas más famosos.

-1834: nace en Argentina el poeta José Hernández, autor del gran poema narrativo «Martín Fierro».

-1862: en San Petersburgo (Rusia), se estrena la ópera La forza del destino de Giuseppe Verdi.

-1891: muere Arthur Rimbaud (n. 1854), poeta francés representante de la escuela simbolista e integrante del grupo llamado «Los poetas malditos». Entre sus obras más detacadas están Una temporada en el infierno (1873), Iluminaciones y Cartas del vidente (1874) y Poesías y otros textos (1873).

-1923: nace Hachikō, el recordado ‘perro fiel’ japonés. Fue un perro de raza akita, recordado por la lealtad que le tuvo a su amo, el profesor Eisaburō Ueno, incluso varios años después de que este muriera. Actualmente se la conoce como Chūken Hachikō, «el perro fiel Hachikō».

La historia de Hachiko ha inspirado a muchos y ha sido llevada a la gran pantalla en varias oportunidades; la primera vez con la película de 1987 Hachikō Monogatari, dirigida por Seijiro Kojama, que cuenta la historia de su vida desde su nacimiento hasta su muerte, y que plantea un posible un reencuentro espiritual con su amo. Considerada un éxito de taquilla, la película fue el último gran éxito para el estudio cinematográfico japonés Shochiku Kinema Kenkyû-jo.

En agosto de 2009 fue estrenada la remake estadounidense de esta película, titulada Hachiko: a dog’s story (Siempre a tu lado, Hachiko), protagonizada por el actor Richard Gere.

-1928: nace Ennio Morricone, compositor de música de cine italiano. Morricone es mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Sus composiciones han formado parte de más de 20 películas galardonadas, como también piezas sinfónicas y corales.

Destacan, entre otros, los trabajos de Morricone en películas del spaghetti western, de la mano de su amigo Sergio Leone, como Por un puñado de dólares (1964), La muerte tenía un precio (1965), El bueno, el feo y el malo (1966) o Hasta que llegó su hora (1968). No obstante, su obra se extiende a multitud de géneros de composición, convirtiéndolo así en uno de los compositores más versátiles de la historia del cine y también de los más influyentes del siglo XX.

Las composiciones de Morricone para Días del cielo, La misión o Cinema Paradiso son catalogadas como auténticas obras maestras. Ganador de un Premio Óscar a la mejor banda sonora en 2016 por The Hateful Eight y de un Óscar honorífico por el compendio de su obra en 2006.

-1938: continúa «La Noche de los cristales rotos»: los nazis destrozan y queman la mayoría de las propiedades judías en Alemania.

Durante estos asaltos al menos 30.000 alemanes fueron arrestados por el «delito» de ser judíos y enviados a campos de concentración; donde miles de ellos murieron. Algunas mujeres judías también fueron arrestadas y llevadas a cárceles locales.

Además se prohibió que los negocios propiedad de judíos reabrieran a menos que fueran administrados por no judíos. A los judíos se les impusieron toques de queda, que limitaban las horas del día en que podían salir de sus casas.

-1959: nace Mackenzie Phillips, actriz estadounidense. Conocida por ser parte del elenco de American Graffiti, One Day at a Time, The jacket, entre otras.

-1969: en Estados Unidos se emite por primera vez la versión estadounidense de Plaza Sésamo. Fue pionera en la televisión educativa contemporánea, convirtiéndose en la serie educativa más popular de todos los tiempos.

-1977: nace Brittany Murphy, actriz estadounidense. Murphy participó en películas como Clueless, Just Married, Girl, Interrupted, Spun, 8 Mile, Uptown Girls, Sin City, Happy Feet y Riding in Cars with Boys. Murphy falleció el 20 de diciembre de 2009 por complicaciones de una neumonía aparentemente ocasionada por intoxicación. Tenía 32 años.

-1978: en España, la mayoría de edad pasa de los 21 a los 18 años.

-1986: nace Josh Peck, actor estadounidense. Peck es conocido por interpretar a Josh Nichols en la serie de Nickelodeon Drake & Josh.

-1992: se funda el Partido de los Socialistas Europeos.

-1997: en Nueva York, el cuadro El Sueño del pintor español Pablo Picasso es subastado por 48.400.000 dólares.

-2010: muere Dino De Laurentiis, productor de cine italiano, reconocido internacionalmente por Hannibal y Red Dragon.