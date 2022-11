Datanálisis: 48% de los venezolanos están dispuestos a votar por Manuel Rosales en presidenciales

Durante una entrevista concedida al canal Venevisión, Gil Yepes hizo referencia a los resultados de la más reciente encuesta Ómnibus de Datanálisis.

Aseveró que «hasta y lejos» Rosales es el líder político opositor mejor posicionado ante los venideros comicios en Venezuela.

Explicó que tomando «solamente los muy dispuestos a ir a votar, que son 17 % de los electores en la última encuesta», se desprende que Rosales tiene 48 % de intención de voto en el referido grupo.

Las elecciones presidenciales en Venezuela están previstas para el año 2024. Sin embargo, en reiteradas oportunidades, Nicolás Maduro ha insinuado su intención de adelantar los comicios para el 2023, cuando la oposición tiene planeado hacer primarias para definir quién será el candidato que se enfrentará al chavismo.

Hasta el momento, ni el partido Un Nuevo Tiempo (UNT), fundado por Manuel Rosales en 1999, se ha pronunciado sobre las primarias, ni el gobernador opositor ha oficializado su posible candidatura, aunque su nombre resalta entre quienes aspiran llegar al Palacio de Miraflores.

Aunque la fecha de las primarias opositoras no ha sido definida, algunos dirigentes opositores han oficializado su candidatura como es el caso de Juan Pablo Guanipa y Henrique Capriles, por Primero Justicia; Andrés Velásquez, por la Causa R; y Carlos Prosperi, por Acción Democrática, entre otros.

Después de su triunfo en las elecciones regionales en 2022, Rosales envió un contundente mensaje a las fuerzas opositoras que hacen vida en el país.

Rosales instó a los partidos a mantenerse unidos en cualquier en cualquier proceso «sin haya que ir a un proceso interno para escoger a un solo candidato hay que hacerlo».

Además, el dirigente zuliano dijo que se debe movilizar y convencer al pueblo, ya que cuando eso ocurre, “ahí no vale nada, no valen las cajas de comida, no vale la gasolina, no vale la represión como ocurrió en el Zulia donde no valió nada porque el Zulia se decidió a cambiar».