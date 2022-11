Colombia: Es costoso y complicado para los venezolanos homologar sus títulos profesionales

“Cuando recién llegué hice todo el proceso, me metí en el Ministerio y cuando iba a subir los documentos me faltaba uno, que la universidad no me lo dio. Sin ese documento no podía homologar y además debería estar apostillado y eso en Venezuela se había complicado mucho”, contó José Vallejo durante una entrevista concedida a la emisora colombiana Blu Radio.

Dijo que consiguió trabajo en su profesión y estuvo contratado por prestación de servicios por un tiempo, pero dice que, sin su título reconocido por las autoridades colombianas, el salario no es suficiente para mantenerse y enviar dinero a Venezuela.

“Cuando yo migré, la intención era trabajar en una clínica acá en Bogotá. Efectivamente, conseguí un trabajo en un contrato por prestación de servicios en el que aparecía que estaba trabajando como enfermero. Muchas veces me llevaron a cirugía, hice instrumentalización quirúrgica, la experiencia estaba más que validada (…) pero eso no aparecía, ni ellos le dieron valor porque no podían. De una u otra forma estuvieron haciendo explotación de mis conocimientos porque nunca se me pagó por eso. Dije, me cansé, no puedo más, no puedo más”, agregó consternado.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ordenó el lunes 26 de septiembre homologar los títulos universitarios de los venezolanos que residen en Colombia. Manifestó que espera, que la medida, también se realice con los colombianos en Venezuela.

Explicó, que es necesario agilizar el proceso, para que los venezolanos puedan trabajar dentro del país en sus profesiones y de esta forma puedan, además, vivir de un mejor salario, así lo expresó durante una rueda de prensa, concedida en horas previas a la reapertura de la frontera colombo-venezolana.

“Las personas que quieran vivir en Colombia, el respeto a todos sus derechos, pasar de un carné, a una convivencia de derechos plenos, como ciudadanos venezolanos acogidos a Colombia. Y le he pedido al Ministerio de Educación, en especial en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), que se agilice los trámites para homologar diplomas y ojalá se haga lo mismo en el otro lado”, sostuvo.