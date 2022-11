Un día como hoy, 8 de noviembre en la historia: 1895 el físico Wilhelm Röntgen descubre los Rayos X.

-Hoy se conmemora el Día Mundial del Urbanismo. Es un día donde se reconoce y promueve el papel de la planificación en la creación de comunidades sostenibles. El Día Mundial del Urbanismo presenta una excelente oportunidad para contemplar la planificación desde una perspectiva global, pues es un evento que apela a la conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas y llama la atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios.

La organización internacional que ideó este día fue fundada en 1949 por el Ingeniero Carlos Maria della Paolera, primer catedrático de urbanismo en Argentina, ex-director de Instituto de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y graduado del Institut d’Urbanisme de París, con el propósito de abogar por los intereses públicos y profesionales de la planificación urbana.

-392: en el Imperio romano, el emperador Teodosio el Grande prohíbe los cultos no cristianos. El emperador romano Teodosio el Grande, que el 27 de febrero de 380 instituyó el cristianismo como religión oficial del Imperio, publicó un edicto en virtud del cual se dio un golpe casi definitivo al paganismo, al prohibir todos los rituales que no fueran cristianos, denominándolos «supersticiones de los gentiles», lo que dio pie a nuevas persecuciones a gran escala contra los paganos.

Se prohibieron los misterios de Samotracia y se asesinaron a sus sacerdotes. En Chipre, los obispos locales Epifanio y Tychon destruyeron casi todos los templos de la isla y exterminaron a miles de paganos. Los misterios locales de la diosa Afrodita fueron también proscritos. El edicto de Teodosio declaró que «aquellos que no obedezcan al padre Epifanio, no tienen derecho a seguir viviendo en la isla» de Chipre.

-1519: Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, la espléndida capital del imperio Azteca. A la entrada de la ciudad se produjo el encuentro de Moctezuma y Cortés, haciendo de intérprete doña Marina. Moctezuma II creyó que los españoles eran enviados del dios que vendría del este -el «este» siendo Quetzalcóatl o dios serpiente emplumada-, y fue un espléndido anfitrión para los foráneos.

-1847: nace Bram Stoker, novelista irlandés. Su creación literaria más reconocida fue Drácula (1897). Se trata de una novela con temática de vampiros, basada, según algunas fuentes, en la historia del personaje real de Vlad Draculea (también llamado Vlad Tepes «el empalador”).

-1887: Emilie Berliner patenta el gramófono. Berliner fue un inventor alemán-estadounidense, padre del transmisor telefónico, del gramófono, de los discos de vinilo y precursor del micrófono. Thomas Edison patentó el fonógrafo en 1877, Berliner el gramófono casi una década más tarde. El gramófono comenzó a ser comercializado en 1893 por la empresa The United States Gramophone Company, que Berliner fundó.

Hacia 1899, el invento de Emile Berliner estaba en las manos de tres compañías: The Berliner Gramophone Company (Philadelphia) que fabricaba los gramófonos y los discos, The Seaman National Gramophone (New York) que llevaba a cabo la comercialización, y la United States Gramophone Company (Washington).

El 2 de enero de 1900 Berliner comienza a fabricar en Montreal los discos de siete pulgadas de un solo lado o sencillos. El 16 de julio de 1900, Berliner registró el logotipo de su compañía: un perro escuchando un gramófono. En 1924, la empresa de Berliner fue comprada por la Victor Talking Machine Company, que en 1929 pasaría a llamarse RCA Victor, tras ser adquirida por Radio Corporation of America (RCA). Emile Berliner falleció el 3 de agosto de 1929 de un infarto al corazón.

-1895: el físico Wilhelm Röntgen descubre los Rayos X. Roentgen estudiaba el comportamiento de los electrones emitidos por el tubo de Crookes y se le ocurrió practicar un audaz experimento. Expuso durante largo tiempo las manos de su esposa a la radiación del tubo de Crookes y colocó debajo de ellas una placa fotográfica. El resultado fue la primera radiografía de la historia. El descubrimiento fue patentado con el nombre de rayos X porque su inventor no tenia la menor idea de la naturaleza exacta de lo que acababa de descubrir.

-1923: en Alemania, ocurre un intento fallido de golpe de estado organizado por Adolf Hitler, quien cae preso.

-1935: nace Alain Delon, actor de cine francés, icono del cine europeo de la década del 60-70 y ganador del Premio César. Algunas de las películas en las que participó, consideradas ya entre los grandes clásicos, son: A pleno sol (dirigida por René Clément, 1959), Rocco y sus hermanos (dirigida por Luchino Visconti en 1960), El gatopardo (también de Visconti, 1963), Nuestra historia (de Bertrand Blier, 1984), entre otras. Productor desde 1964, ha producido hasta la fecha 26 películas. Ciudadano suizo desde 1999, ha sido condecorado con la Legión de Honor por el gobierno francés.

-1939: en Alemania, Hitler sobrevive a un atentado perpetrado por Georg Elser en Múnich.

-1960: en Estados Unidos, John F. Kennedy es elegido presidente.

-1966: nace Gordon Ramsay, chef, dueño de restaurantes y presentador de televisión británico.

-1971: sale a la venta el álbum Led Zeppelin IV que contiene una de las más populares canciones del rock «Stairway to Heaven».

Con el tiempo, ha llegado a vender veintidós millones de copias, siendo el álbum más vendido de la banda y convirtiéndose a su vez en el segundo más vendido de los años 70, sólo por detrás de The Wall. Además en el ranking de los más vendidos de todos los tiempos ocupa la cuarta posición de la historia según la RIAA (Recording Industry Association of America).

Además de «Stairway to Heaven», este álbum incluye clásicos como «Rock And Roll», «Black Dog», «When the Levee Breaks».

-1972: el canal HBO inicia sus transmisiones.

-1975: nace Tara Reid, actriz estadounidense. Comenzó su carrera por televisión con varias apariciones en programas como Saved By The Bell: The New Class, Days of our Lives, y California Dreams. Su debut en el cine fue en A Return to Salem’s Lot (1987), seguida por las películas exitosas The Big Lebowski (1998), Urban Legend (1998), y American Pie (1999).

-1977: en Vergina, el arqueólogo griego Manolis Andronikos descubre la tumba de Filipo II de Macedonia.

-1988: en Estados Unidos, George Bush (padre) es elegido presidente.

-1999: El tenor Andrea Bocelli lanza su álbum «Sacred Arias», el álbum clásico más vendido del mundo para esa fecha por un solo artista.

-2009: por primera vez en España más del 50% de la electricidad producida es generada por los parques eólicos.

-2016: El republicano Donald Trump es elegido presidente de los Estados Unidos de América, derrotando a la demócrata Hillary Clinton.