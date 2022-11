Estado Zulia: Según Secretaria de Salud, los ciudadanos pueden recolectar caracoles africanos con medidas de biodeguridad

Moreno explicó que las autoridades pudieron corroborar la presencia de estos animales en diversos puntos de la ciudad, de modo que se generó cierto nerviosismo colectivo.

“A raíz de una serie de denuncias que pudimos observar por las redes sociales, ayer nos dirigimos directamente a los lugares reportados y pudimos verificar la presencia del caracol africano”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no existen razones para alarmarse, ya que lo pertinente es tomar precauciones al momento de recolectar los caracoles.

“Quiero aclarar que no es la primera vez que aparece en nuestro estado y que, además, hay 14 estados más en Venezuela con la presencia de este animal. No se trata de una alarma a la comunidad, sino de tener medidas en el momento de la recolección, de proteger a los niños para que no jueguen con el caracol, ya que son altamente patógenos”, detalló.

Moreno precisó que el contacto directo con el molusco puede generar problemas de salud, sin embargo, con las medidas necesarias, cualquier ciudadano adulto puede realizar la recolección.

“Las manifestaciones que podemos presentar al estar en contacto van desde erupciones en la piel, vómitos, dolores de cabeza y, en casos graves, meningitis y encefalitis, por eso es importante que las personas estén informadas”, enfatizó.

¿Qué medidas tomar cuando nos encontramos con un caracol gigante africano?

El presidente de Mapache Ecoaventura, José Sandoval, explicó que el proceso de recolección de los caracoles debe realizarse con un proceso específico para deshidratar al animal y siguiendo normas de bioseguridad.

Además, detalló que la proliferación se debe al ambiente húmedo que las lluvias han provocado en las últimas semanas, de tal manera que los ciudadanos deben estar atentos en zonas como jardines y plantaciones.

Tanto el ecologista, como la secretaria de Salud explicaron que, para capturar a los moluscos, es necesario proteger las manos con guantes o doble bolsa plástica.

Posteriormente, debemos colocar al animal en un envase plástico, el cual debe contener una mezcla de agua, sal y cal.

En este punto, se debe esperar un periodo de entre dos y cuatro horas, en el que el caracol morirá y deshidratará.

Luego, se debe proceder a enterrar en un hoyo que tenga más de 50 centímetros de profundidad.

“Lo que queremos es que la baba del caracol, que es la que transmite las bacterias y parásitos, no esté expuesta”, explicó Moreno a medios de comunicación.

La experta en salud resaltó que las personas adultas pueden hacer este procedimiento siguiendo normas de bioseguridad para evitar el contacto con el animal.

Además, resaltó que “no deben pisar a estos animales, ya que luego llevan la baba en la suela de los zapatos”.