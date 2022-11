Colombia: Venezolano muere tras sufrir accidente en Medellín

De acuerdo con la información que aportaron sus allegados, Viloria García sufrió un grave accidente cuando trabajaba en la ciudad de Medellín, por lo que decidieron traerlo hasta Santa Marta para que lo atendieran rápidamente.

No obstante, su hermano aseguró que lo llevó hasta el hospital Julio Méndez Barreneche y no le brindaron la atención requerida. “Lo vieron, le mandaron unas pastillas y le dieron salida. Esta mañana lo volvimos a llevar para que le hicieran una placa porque no aguantaba el dolor y perdió la vida de un infarto”, aseguró.