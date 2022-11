Un día como hoy, 7 de noviembre en la historia: 1991 el basquetbolista estadounidense Magic Johnson anuncia que es VIH positivo.

-1659: España y Francia firman la paz en los Pirineos. El Tratado de los Pirineos (o Paz de los Pirineos) fue firmado por las coronas de las monarquías española y francesa en la isla de los Faisanes (sobre el río Bidasoa, en la frontera franco-española), para poner fin a un conflicto iniciado en 1635, durante la Guerra de los Treinta Años (conflicto religioso entre reforma y contrarreforma dentro del Sacro Imperio Romano Germánico).

El acuerdo fue el resultado de largas y difíciles reuniones entre el plenipotenciario español don Luis Méndez de Haro y Guzmán (duque de Montoso y marqués de Carpio y sobrino del primer ministro francés, el cardenal Mazarino).

Se acordó también que los ciudadanos de las respectivas naciones debían atenerse con más importancia a las leyes y designios de sus respectivos gobiernos, en lugar de seguir a los poderes vecinos. Gran diferencia con el pasado inmediato, ya que antes el solapamiento de lealtades políticas y religiosas era un acontecimiento común.

La devastación causada por la guerra ha sido durante mucho tiempo objeto de controversia entre los historiadores. Las estimaciones de pérdidas civiles son tratadas ahora con cautela. Algunas tesis especulan que la guerra causó un trastorno serio a la economía de la Europa Central, pero según otros expertos en el tema, es posible que no haya hecho más que exacerbar los cambios en términos de comercio.

-1867: nace Marie Curie, química y física polaca, Premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911.

Curie, especialista y pionera en temas de radiactividad, vivió en Varsovia hasta 1891, año en el que se inscribe en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad de La Sorbona. En 1893 consiguió la licenciatura en Física y un año más tarde se licenció en Matemáticas.

Ese mismo año conoció a quien sería su esposo, Pierre Curie, que en aquel entonces era profesor de física. En 1895 Marie se casó con Pierre, con quien ya venía trabajando en laboratorios desde el año anterior. Ese mismo año, experimentaron con los rayos X, y al año siguiente Marie descubrió la radiactividad natural.

Luego de varios años de investigaciones, Marie y Pierre lograron aislar dos nuevos elementos químicos: el polonio y el radio. En 1906, luego de la muerte de Pierre Curie, Marie lo reemplazó en la cátedra de física de La Sorbona.

Marie falleció en Francia el 4 de julio de 1934 por problemas de salud ocasionados por haber estado expuesta a la radioactividad, de la cual aún se desconocían sus efectos nocivos.

-1879: según el calendario gregoriano, en Yanovka, Ucrania, nace Lev Davídovich Bronstein, que será conocido como León Trotsky, político y teórico revolucionario soviético, y uno de los protagonistas de la revolución bolchevique en Rusia en el año 1917. Creó el Ejército Rojo que durante la Guerra Civil rusa y venció a los ejércitos extranjeros y a los denominados Ejércitos Blancos, contrarios a la revolución.

-1882: en España, Matilde Castells es la primera mujer que recibe la investidura de Doctor en Medicina.

-1886: en Cuba se abole la esclavitud.

-1892: en Venezuela, el general Joaquín Crespo asume el poder ejecutivo.

-1913: nace Albert Camus, escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1957. Desarrolló en su muy diversa obra un humanismo fundado en la concienciación de lo absurdo de la condición humana. Comenzó a escribir a muy temprana edad: sus primeros textos fueron publicados en la revista Sud en 1932.

Tras graduarse del bachillerato obtuvo un diploma de estudios superiores en Letras, en la sección de Filosofía. Entre sus obras destacan El revés y el derecho, Bodas, El mito de Sísifo, El extranjero, El exilio y el reino, entre otros.

-1929: en Nueva York se abre al público el MoMA. Ya en 1920 un grupo de personas aficionadas al arte decidieron unirse para crear un museo de arte moderno que diera a conocer las obras de los talentos de la vanguardia del siglo XX. Pero no fue sino hasta 9 años después cuando se inauguró oficialmente al público el Museo de Arte Moderno (MoMA).

-1943: nace Joni Mitchell, cantante y pintora canadiense. Comenzó su carrera musical en Toronto y en el oeste de Canadá, se relacionó luego con la floreciente escena de folk de Nueva York de mediados de los sesenta. A lo largo de los años 70 amplió sus horizontes musicales, dirigiendo su interés hacia el pop y el jazz, para convertirse en una de las cantantes y compositoras más respetadas de finales del siglo XX.

Mitchell es la autora de la canción «Woodstock». También una exitosa artista plástica; las portadas de casi todos sus álbumes han sido creadas por ella misma. Insiste a menudo en que la pintura era su vocación original, auto describiéndose como una «pintora descarrilada por las circunstancias».

-1945: México se integra a la ONU.

-1949: en Costa Rica se aprueba la Constitución que conserva en líneas generales el modelo de su antecesora, la Carta de 1871. Entre sus novedades, caben destacar la abolición del ejército como institución permanente, la concesión del voto a las mujeres, el recurso de amparo o la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras. Además, en ella se enumeran los derechos civiles, políticos y sociales.

-1962: en Nueva York, muere Eleanor Roosevelt, esposa de Franklin D. Roosevelt.

-1963: en Alemania Occidental, once mineros son rescatados tras catorce días bajo tierra en el llamado milagro de Lengede.

-1967: nace David Guetta, productor y DJ de música electrónica francés. Se inició como tal en varias discotecas durante los 80 y los 90, antes de fundar Gum Productions y lanzar el que sería su primer álbum: Just a Little More Love en 2002. En toda su carrera artística ha vendido más de 7,2 millones de discos, un récord para un DJ.

-1980: muere Steve McQueen, actor estadounidense apodado «The king of cool». Es conocido por películas como El Yang-tsé en llamas (1966), Bullitt (1968), Papillon (1973) o El coloso en llamas (1974).

-1986: Rosario (Argentina), el psicópata Walter Di Giusti asesina a las abuelas del músico rosarino Fito Páez.

-1991: el basquetbolista estadounidense Magic Johnson anuncia que es VIH positivo.

-1996: nace Lorde, cantautora neozelandesa. Ella Yelich-O’Connor, más conocida por su nombre artístico Lorde, fue descubierta por su actual manager cuando tenía 12 años, en un vídeo cantando «Warwick Avenue» de Duffy, para un concurso de talentos de su escuela.

Lorde lanzó su primer álbum de estudio, Pure Heroine, el 27 de septiembre de 2013. Este contó con buena recepción crítica y comercial, y para finales de ese año había vendido aproximadamente 1.5 millones de copias en todo el mundo.

-2003: el Carnaval de Barranquilla fue concedido por la Unesco Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. El carnaval de Barranquilla es la fiesta folclórica y cultural más importante de Colombia.

Más de un millón de personas, entre visitantes y locales participan anualmente en la fiesta, la cual se celebra desde el sábado hasta el martes anteriores al Miércoles de Ceniza.

Además del reconocimiento de la UNESCO, el Carnaval fue nombrado Patrimonio Cultural de la Nación, en declaración otorgada por el Congreso Nacional de Colombia el 26 de noviembre de 2001.