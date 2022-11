¿Es bueno lavarse el pelo sin champú?

Cada vez hay más personas que se apuntan a la moda No poo, la abreviatura de no shampoo (no champú), que consiste en dejar a un lado los productos para lavarse el cabello y utilizar solo agua, bicarbonato y vinagre. Esta tendencia surgió del deseo de huir de las sustancias artificiales y de los productos químicos, como el alcohol o el conservante kathon, que suelen contener los champús convencionales.