Un día como hoy, 2 de noviembre en la historia: Muere en 1980 César Rengifo dramaturgo, poeta, periodista, promotor cultural y reconocido pintor

La celebración del Día de los Muertos es considerada la tradición más representativa de la cultura mexicana.

Se lleva a cabo principalmente en México durante dos días: el 1 de noviembre, llamado Día de Todos los Santos, que es cuando llegan las ánimas de los niños y el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, que acuden los espíritus de los adultos.

La historia de esta celebración se remonta a la época de los indígenas mesoamericanos Aztecas, Mayas, Purepechas, Nahuas y Totonacas, que durante los últimos 3.000 años realizaban rituales para celebrar la vida de sus ancestros. En la era prehispánica era común conservar los cráneos como reliquias y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento.

A pesar de que la muerte puede ser un tema tabú en múltiples culturas, en este día se celebra alegremente y se honran las vidas de los difuntos.

Según la tradición, durante la fiesta de Día de Muertos las almas de los difuntos salen de su estancia y regresan a visitar a sus seres queridos en la Tierra. Se les recibe con una ofrenda; además, se les coloca su comida y bebida favorita, fruta, calaveritas de dulce, juguetes para los niños, fotografías de los difuntos, y coloridas flores de cempasúchil.

-Además se conmemora el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

El 18 de diciembre de 2013, la Asamblea General aprobó su primera resolución relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad (A/RES/68/163,), en la que se condena todo tipo de ataques contra los trabajadores de los medios de comunicación, y proclama el 2 de noviembre como el «Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas». La fecha se eligió en conmemoración del asesinato de dos periodistas franceses en Malí en 2013.

Ghislaine Dupont y Claude Verlon fueron asesinados en Kidal, norte de Malí, el 2 de noviembre de 2013. Días antes habían viajado a ese país para cubrir las elecciones legislativas, pero no pudieron cumplir con su misión. Al salir de una entrevista fueron secuestrados y asesinados a sangre fría.

Esta resolución «pide en este instante a los países miembros hacer todo lo posible para prevenir la violencia contra los periodistas y el personal de los medios de comunicación», así como investigar con rapidez todas las acusaciones de agresiones y juzgar a los responsables.

-1699: nace Jean Siméon Chardin, pintor francés. Considerado como uno de los más importantes pintores franceses del siglo XVIII. Al artista del pincel se le conoce principalmente por sus naturalezas muertas y sus retratos.

-1734: nace Daniel Boone, aventurero y explorador. Pionero y colonizador estadounidense que abrió el camino conocido como Wilderness Road y fundó Boonesborough, en Kentucky (también conocido como Boonesboro), uno de los primeros asentamientos de habla inglesa en la región.

-1755: nace en Viena, Austria, María Antonieta, Reina de Francia (1774-92), quien supuestamente pronunció la frase «déjalos comer pastel» (m. 1793).

-1913: nace Burt Lancaster, actor estadounidense. Actor estadounidense, perteneciente al cine clásico norteamericano. De fuerte atracción y energía, su figura fue sinónimo del hombre galán y rudo. Fue ganador de un premio Óscar por su papel en Elmer Gantry y nominado en otras tres ocasiones.

El prestigio interpretativo de Lancaster se acrecentó a partir de su colaboración en el cine europeo, especialmente por sus colaboraciones con Luchino Visconti. Recordado por películas como De Aquí a la Eternidad, El hombre de Alcatraz y Atlantic City.

-1923: en Alemania, los ministros socialdemócratas abandonan el gobierno.

-1935: en China, se introduce el papel moneda en lugar de las monedas de plata.

-1947: el hidroavión H-4 Hercules, el avión más grande del mundo construido hasta entonces, hacía su primer y único vuelo en Long Beach, California. El proyecto fue realizado y financiado por Howard Hughes, un productor de Hollywood, fundador de la Hughes Aircraft Company y dueño de la aerolínea TWA a partir de 1939.

El vuelo fue exitoso, el avión despegó y voló sin problemas durante un kilómetro. Sin embargo, no volvió a volar ni entró en producción, los críticos alegaban que su estructura de madera era demasiado pesada para los vuelos largos. Hoy en día, el gigante Hércules se encuentra en el Museo de Aviación Evergreen, en McMinnville, Oregon.

-1962: Estados Unidos, el presidente Kennedy informa que se han desmantelado las bases soviéticas en Cuba.

-1966: nace David Schwimmer, actor y director de televisión y cine estadounidense. Nacido en Nueva York, se mudó a Los Ángeles con su familia a la edad de dos años y comenzó su carrera como actor al participar en obras escolares escenificadas en la Beverly Hills High School.

En 1994, obtuvo reconocimiento internacional al interpretar a Ross Geller en la comedia Friends, su papel más exitoso desde entonces.

Tras finalizar Friends, en 2004, interpretó el papel principal del drama Duane Hopwood, en 2005. Otros de sus papeles cinematográficos incluyen la película animada Madagascar (2005), la comedia negra Big Nothing (2006), el thriller Nothing But the Truth (2008) y Madagascar 2: Escape de África (2008).

En 2006, debutó en Broadway con The Caine Mutiny Court-Martial, y finalmente como director de cine con la comedia Run Fatboy Run, estrenada en 2007. Al año siguiente dirigió la producción teatral de Fault Lines.

-1976: India, la primera ministra Indira Gandhi obtiene plenos poderes dictatoriales.

-1977: Jimmy Carter fue electo presidente de Estados Unidos. Carter fue presidente de los Estados Unidos entre el 2 de noviembre de 1977 y el 20 de enero de 1981, basó su campaña atacando el escándalo Watergate y presentando un programa liberal.

Carter obtuvo el 50% de los votos populares. Aquella victoria era el exponente de una clara voluntad de cambio, pero su presidencia se juzgó como un fracaso ya que, durante todo su mandato vio cómo el nivel de confianza de los ciudadanos iba bajando. En el plano de la política interior, Carter propuso a principios de 1980 un plan de lucha contra la inflación, al que se opuso la mayoría en el congreso.

No pudo mantener su promesa de proceder a una reforma fiscal, de reajustar el salario mínimo y de disminuir el déficit presupuestario. Durante su gestión, persistió la inflación y la economía alcanzó dimensiones inquietantes.

-1980: Fallece en Caracas Cesar Rengifo.

Rengifo, nació en Caracas el 14 de mayo de 1915. Estudió en la Academia de Bellas Artes entre los años 1930 y 1935. En 1931 formó parte del Partido Comunista de Venezuela (PCV), llevando siempre consigo, ese deseo de defensa a la humanidad y sed de justicia social.

En 1936 consiguió una beca para especializarse en pedagogía de las Artes Plásticas en Santiago de Chile; para luego viajar a México para inscribirse en la Academia de San Carlos, donde estudió las técnicas del muralismo durante un año; allí fue influido de manera significativa por la obra de Diego Rivera, alcanzando un estilo que se apartó de la preceptiva de la Escuela de Caracas y dio relevancia al mensaje social de la pintura.

Al regresar a Venezuela, inicia actividades como periodista e inicia una extensa labor pedagógica escribiendo alrededor de 40 piezas teatrales, fundando así en el año 1952 el grupo de teatro “Máscara”.

Catalogado como ejemplo de las artes plásticas, el teatro y el muralismo, lo conlleva a obtener el Premio Nacional de Pintura en 1954. Fundó la Escuela de Artes Plásticas en 1959, en Mérida, durante su gestión como director de Cultura de la Universidad de Los Andes.

Una de sus obras, es el mural “Creadores de la nacionalidad” ubicado en el Paseo de Los Próceres de Caracas, realizado en 1973 por petición de la Comisión del Sesquicentenario de la batalla de Carabobo.

En 1980 recibió el Premio Nacional de Teatro. Luego en 1989 la Universidad de Los Andes, compiló sus obras y las publicó en 8 tomos. (Prensa Fundayacucho)

-1983: Estados Unidos, El presidente Ronald Reagan firma un proyecto de ley de creación del Día de Martin Luther King, Jr.

-1984: bajo el gobierno de Ronald Reagan, recomienzan las ejecuciones de mujeres (que se habían suspendido desde 1962).

-1990: nace Kendall Schmidt, cantante y actor estadounidense. Conocido por su participación en proyectos como Big Time Rush y Heffron Drive.

-2000: la Estación Espacial Internacional recibe a sus tres primeros inquilinos, dos astronautas rusos y uno estadounidense.

-2004: George W. Bush es reelegido como presidente de los Estados Unidos, derrotando al candidato demócrata John Kerry.

-2011: El delantero portugués Cristiano Ronaldo marca su gol número 100 con el Real Madrid en su partido 105 con el club en la victoria por 2-0 en la Liga de Campeones sobre el Olympique de Lyon.

-2020: Baby Shark, de Pinkfong, se convierte en el video más visto en YouTube con más de 7.04 mil millones de visitas.