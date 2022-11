¿Qué son los cadillos y cómo tratarlos?

Los también llamados mezquinos o verrugas son pequeñas tumoraciones que salen en la piel y tienen diversas formas y localizaciones, son bastante común en los niños, pero también se pueden ver en adultos.

Definición de cadillos

Es una lesión cutánea que presenta una forma variable y excrecente; generalmente de forma globular, que puede afectar a distintas zonas de la piel.

Según los especialistas en el cuidado de la piel, éstos son producidos por un grupo de virus llamados papiloma y se considera que la mayoría son autolimitados; es decir, que se curan solos.

No obstante, muchos de ellos en un promedio de varios años, no se quitan hasta que no se tratan, incluso, hay casos muy rebeldes a los tratamientos.

Cabe acotar que generalmente no están relacionados con ningún problema grave de salud.

Elimínalos

Para tratar estas protuberancias de la piel los médicos, especialmente los dermatólogos recomiendan frotar nitrato. También se puede recurrir a la congelación y cauterización con láser.

Sin embargo, puedes optar por los remedios caseros hasta conseguir que se caigan y así evitar contagiar a otras personas.

1. Machaca un ajo, mezcla con jabón azul panela y realiza una pasta. Luego aplica en el cadillo, deja algunos minutos y luego retira con agua tibia y jabón neutro.

Repite el procedimiento durante 5 días seguidos, si no se cae, repite la operación durante 5 días más.

2. Empapa un algodón con vinagre de manzana y aplica sobre la verruga antes de acostarte. Venda la zona para que no se mueva el algodón y deja actuar toda la noche.

En la mañana, quita la venda y el algodón y lava la piel como de costumbre. Repite el procedimiento cada noche hasta lograr que el cadillo se caiga.

3. Utiliza la cascara de un cambur que no esté muy verde ni muy maduro y frota la parte interna sobre el cadillo. Repite el procedimiento varias veces en el día.

Durante la noche puedes dejarla sobre la zona y cubrir con una venda.

4. Aplicar jugo de piña sobre los cadillos durante varios días. Las enzimas de esta fruta pueden hacer que el cadillo desaparezca.