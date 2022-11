Municipio Cabimas: Ventiocho familias del Sector Delicias Viejas viven sin electricidad desde hace días por explosión de un Transformador

Debido a la explosión del un equipo Transformador perteneciente a Corpoelec, aproximadamente unas ventiocho familias cabimenses que habitan en el sector Delicias Viejas viven una pesadilla ante la carencia del servicio de electricidad desde hace más de trece días.

Así lo denunciaron los habitantes afectados, específicamente en el callejón Táchira de este importante sector del municipio Cabimas, los cuáles exigen ayuda a la Corporación Eléctrica Nacional y al Gobierno municipal para poder solucionar la situación, el cuál ha traído una gran cantidad de Problemas que ha afectado la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que habitan en este sector.

Entre los habitantes del sector que alzaron su voz de protesta estuvo la señora Zulay García, que hablo sobre la situación espelunante que han vivido desde hace días, “aquí no ha venido nadie, no le dolemos a nadie, vengan a ayudar, aquí hay niños, personas discapacitadas, ya éstoy toda golpeada de tanto que mato zancudos, los zancudos no se salen de mi casa , mucho calor” dijo visiblemente afectada asegurando que los insectos están de su cuenta por las viviendas.

Así mismo, Yenny Díaz otra de las afectadas echo su cuento de cómo han podido sobrevivir al calvario provocado por la falta de electricidad, “estamos es comprando los alimentos que consumimos a diario para evitar que se nos dañen como la vez pasada el pollo y lo que tenemos en la nevera” dijo en relación a la conservación de los alimentos.

Los vecinos aseguran que han introducido varías cartas pidiendo ayuda, correspondencia que no ha recibido respuesta alguna de los entes gubernamentales, “y que esperemos porque no somos los únicos, nos ha tocado esperar”, dijeron al contar qué gracias a Dios los vecinos que aún cuentan con el servicio los han ayudado suministrando la fase 110 voltios para poder tener algún tipo de alivio pero que aseguran qué eso es un peligro.

La petición de los vecinos afectados es para Corpoelec y todos los Entes públicos, que se toquen el corazon y busquen alguna solución para mejorar de una vez por todas la calidad de vida de éstos habitantes de la ciudad en relación a la restitución del servicio eléctrico, servicio público vital para todos los habitantes de la ciudad.

Por: Lcdo: Jaime Ortega (NoticiasCol.com)

Fotos cortesía: El Regional del Zulia