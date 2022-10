Conseguir el sueño perfecto

¿Cómo podemos iniciar un día, si no hemos descansado como corresponde o lo suficiente, para que nuestra mente y sistemas puedan dirigirnos y lograr el mejor rendimiento para cada una de las actividades que nos tengamos preparadas para la jornada (trabajo, deporte o simplemente disfrutar de una juntada con amigos)? Es importante conseguir el descanso correcto, con sus 8 horas sobre una superficie cómoda, para llegar a conciliar el sueño profundo de manera más rápida.

El descanso es primordial, es la clave de casi todos nuestros éxitos. Los colchones, son los principales responsables de ayudarnos a cumplir esta tarea de recarga y restauración, una especie de reseteo que hace que nuestro cerebro reinicie y genere nuevas conexiones más sólidas.

Cuando hablamos de colchones sencillos, sin ningún tipo de tecnología, o carentes de estructuras y cuerpo, nos referimos a aquellos que son de un material de la familia de la goma espuma. Pero podrían definirlo como un simple separador de la rigidez dura del suelo.

A veces podemos conseguir colchones en promoción, que son los de exhibición, o los que llegaron con algún mínimo detalle de fábricas. También podemos encontrar el último ejemplar de una determinado tipo de colchón, que las marcas van a dejar de fabricar.

Existen varios tipos de materiales o categorías, entre las cuales seleccionar al momento de buscar un nuevo colchón o cambiar el que ya tenemos. Para esto no debemos perder de vista los tipos colchones precios que podemos encontrar.

Tipos de colchones

Comúnmente tenemos dos grandes corrientes, hay quienes prefieren los resortes y otros los de espuma de alta densidad, pero lo que no todos sabemos es que existe otro gran grupo que opta por el colchón ortopédico doble.

En la primera categoría en general suelen ser de un valor más económico que los otros dos grupos. Esto no quiere decir que su durabilidad sea menor. Aunque debemos tener en cuenta que, si bien existen los de resorte de muy buenas calidades, cuando un resorte se vence, lastima y hay que cambiarlo.

Por otro lado, los de espuma de alta densidad, que si bien no tienen ningún elemento en su composición que pueda causarnos algún tipo de lesión en nuestra piel al momento de descansar, cuando la vida útil termina, también tienen sus contras. En esta clase de colchones, el momento de cambio comienza a ser cuando se forman “huecos” o hundimientos en su superficie.

Esta es la resultante de dormir en la misma posición o en el mismo sector todos los días. Esta deformación se genera a causa de su uso, donde todas las capas del colchón se van uniendo en una sola cada vez más baja. Esta situación, da paso a dolores por dormir da lugar a dolores de espalda o articulaciones.

En casos de colchones que ya estén vencidos hace tiempo, se pueden comenzar a sentir las varillas o maderas de un somier, específicamente los elásticos de las camas tradicionales. Quitándonos el privilegio de poder descansar tranquilos.

Como ya nombramos, existe un tercer grupo de usuarios que prefieren apuntar a la salud más que al confort tradicional. Son aquellos que ya no tienen la misma vitalidad de un joven de 20 años, o que por diferentes razones no encuentran alivio ni descanso si no se los ayuda un poco.

Con ayuda nos referimos a los colchones ortopédicos doble, que son creados a partir de la influencia de la medicina en este campo. Si bien tienen unos costos mucho más elevados, sus resultados son indiscutibles.

Se enfocan en aplacar y calmar los dolores corporales, dejar reposar y descansar articulaciones de cuello y espalda. Tratan de atender a los trastornos músculo esquelético de los seres humanos.

Otra aliada, la almohada

Otra de las claves para poder descansar y conseguir un sueño perfecto es la elección de la Almohada.

No todos tenemos las mismas preferencias, existen quiénes no la consideran una necesidad y no usan directamente, y hay quienes necesitan hasta 3 almohadas para dormir.

Aquí a simple ciencia podemos identificar por lo menos cuatro tipos de almohadas más elegidas por los mercados para comercializar en las grandes tiendas.

Tipos de Almohadas

Almohada ortopédica : apunta exclusivamente o más precisamente a los daños o dolores de la ciática, que son ocasionados en el nervio del ciático, ya que su diseño ergonómico de “ondas” permiten que el dolor sea menos intenso. Almohada cervical : son las más recomendadas para quienes dormimos de lado por más cantidad de tiempo, ayudan a nivelar la columna vertebral en las vértebras del cuello, así no nos queda ni tan bajo ni tan alto al momento de descansar de lado. Almohada memory foam: está fabricada con poliuretano, material que cambia su densidad con el contacto de la temperatura, al exponerla al calor toma una consistencia más cálida y, en contacto con el frío, adquiere una consistencia más sólida.



Almohada viscoelástica: se trata de una almohada de extrema calidad donde su total de porcentaje es de una espuma, la cual no solo cambia a la exposición de temperatura sino también al peso corporal de nuestras cabezas, ayudando a que cada músculo del cuello y los hombros estén apoyados, ya que la almohada se adapta a nosotros sin perder su forma. Existen las perforadas en su interior, que ayudan con la transpiración y ventilación.

Entonces podemos concluir que si combinamos un colchón de nuestras preferencias y la almohada correcta, podríamos llegar a disfrutar de un sueño de muy buena calidad. Luego de seleccionar estos dos grandes pilares, que son el colchón y la almohada, podemos dar por sentado un buen descanso.

Cuantas horas dejamos descansar nuestros cuerpos, cuánto tiempo lo obligamos a estar despierto, medir la energía que le proporcionamos si la alimentación es rica en nutrientes y saludable, ayudan como claves para un perfecto sueño profundo.