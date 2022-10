Un día como hoy, 23 de octubre en la historia: 1971: en Alemania, la empresa automovilística Mercedes Benz patenta el airbag

-1911: primer uso bélico de un aeroplano. Un piloto italiano parte de Libia durante la guerra ítaloturca.

-1915: en Nueva York, 33.000 mujeres marchan por la Quinta Avenida para protestar por su derecho al sufragio femenino.

-1921: muere en Dublín (República de Irlanda), el veterinario John Boyd Dunlop, quien, además de ser un virtuoso con la medicina animal, inventó y patentó -en diciembre de 1888- las primeras ruedas de neumáticos con cámara de aire. Fundó la compañía Dunlop Tyres -que más tarde sería conocida como Dunlop Rubber Company-, de neumáticos y derivados del caucho.

-1940: Adolf Hitler se reúne infructuosamente con Francisco Franco en presencia de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Suñer y Joachim von Ribbentrop.

La reunión tuvo lugar en la estación de trenes de la localidad francesa de Hendaya, junto a la frontera hispano-francesa. Su objetivo principal era intentar resolver los desacuerdos sobre las condiciones españolas, para su entrada en la Segunda Guerra Mundial del lado de las potencias del Eje.

El único resultado de la entrevista fue la firma de un protocolo secreto en el que Franco se comprometía a entrar en la guerra en una fecha que él mismo determinaría y en el que Hitler garantizaba solo vagamente que España recibiría «territorios en África» a cambio.

-1940: nace Pelé, exfutbolista brasileño y jugador histórico del Santos F. C., y de la selección de fútbol de Brasil. Edson Arantes do Nascimento fue elegido el mejor jugador del siglo XX por una Comisión de Fútbol de la FIFA. El título le fue conferido a Pelé en el 2000 por los suscriptores de la Revista FIFA, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, y por los ganadores del Balón de Oro.

Con la selección brasileña consiguió las Copas Mundiales de 1958, 1962 y 1970. Debutó como profesional con el Santos, club donde pasó la mayor parte de su carrera. Es el máximo anotador de la selección de Brasil y del Santos, con 77 y 474 anotaciones respectivamente.

Durante toda su carrera Pelé marcó 760 goles oficiales, de los cuales 541 fueron en campeonatos de liga, convirtiéndose en un mito deportivo y una de las máximas referencias del fútbol brasileño y mundial.

-1942: nace Michael Crichton, escritor estadounidense. Crichton nació en la ciudad norteamericana de Chicago, estudió antropología en Harvard, graduándose summa cum laude en 1964, y obtuvo, de forma paralela, un pregrado académico en Artes. Adicionalmente, en 1969 se graduó de medicina, carrera que pagaba escribiendo novelas bajo diferentes seudónimos. Más tarde, entre 1969 y 1970, Crichton realizó un posgrado en el Instituto Salk de estudios biológicos de La Jolla (San Diego, California).

El autor es célebre por sus trabajos en los géneros de la ciencia ficción, la intriga y la ficción médica; con un fuerte componente tecnológico futurista que se adentra en posibles catástrofes de la biotecnología. Por estas características Crichton es considerado el pionero del género tecnothriller. Se han vendido más de doscientos millones de copias de sus obras literarias; 12 de las cuales han sido llevadas al cine. El autor ha sido traducido a más de treinta idiomas.

Crichton es conocido por ser el padre de Parque Jurásico y también de la prestigiosa serie de televisión E.R. Es la única persona que ha tenido simultáneamente en Estados Unidos el libro más vendido (Acoso de 1994), la película más taquillera (Parque Jurásico, estrenada en 1993 con base en el libro de Crichton de 1990), y la serie de televisión con mayor audiencia (E.R., de 1994).

-1946: en un auditorio de Flushing Meadow (Nueva York) se reúne por primera vez la Asamblea General de las Naciones Unidas.

-1951: nace Charly García, músico argentino. Carlos Alberto García Moreno, conocido como Charly García, es uno de los más influyentes y reconocidos intérpretes, compositores y productores argentinos de rock a nivel internacional.

Ha ganado varios premios a lo largo de su trayectoria. Entre ellos el Grammy a la Excelencia Musical en Las Vegas, el Premio a la Trayectoria otorgado en los Premios Clarín Espectáculos (edición 2009), y el Premio Konex en varias oportunidades. Este último reconocimiento incluye el platino en 1985 en la categoría de Mejor Instrumentista y Mejor Conjunto de Rock de la Historia en Argentina.

En 2010 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires por la Legislatura.

-1954: nace Ang Lee, director de cine taiwanés. Estudió teatro en la Universidad de Illinois e hizo un máster en la Escuela de Arte Tisch de la Universidad de Nueva York. Allí, en 1984, realizaría la película Fine Line como proyecto de tesis.

Muchas de sus películas han enfocado las interacciones entre la modernidad y la tradición, con tendencia a tener un tono de comedia ligera. Las obras de Lee marcan una ruptura con el realismo trágico que caracterizó el cine de Taiwán, tras el fin del período de ley marcial en los años 1990.

Fue el primero en introducir temas homosexuales en el cine asiático. Lee también fue pionero en las películas de artes marciales y exotismo oriental de gran presupuesto de Hollywood.

En 2013, el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, le condecoró con la Orden de la Estrella Brillante con Cordón Especial, el máximo rango por la difusión internacional de Taiwán. De este modo, Lee se convirtió en la primera persona del mundo de la cultura que logra esta distinción desde que se creó la condecoración.

-1959: nace Sam Raimi, director de cine estadounidense. Es principalmente conocido por su labor como director con filmes de terror de bajo presupuesto como la trilogía de The Evil Dead y por la (hasta ahora única) trilogía de Spiderman.

Raimi también ha participado en filmes realizados por compañeros suyos, como los hermanos Coen, para quienes también ha sido ayudante de dirección. Raimi es una estrella de culto que no abandonó ese género hasta 1999 con Entre el amor y el juego.

En 1990, Raimi también trabajó para la televisión, como productor de series como Hércules los viajes legendarios y Xena: la princesa guerrera.

-1964: nace Robert Trujillo, músico estadounidense, actual bajista de Metallica.

-1971: en Alemania, la empresa automovilística Mercedes Benz patenta el airbag. Hacia 1955 en EE. UU. ya existía un sistema pionero de la bolsa inflable, aunque este debía ser activado -pulsando un botón- por el conductor.

Mercedes Benz desarrolló durante los primeros años de la década del 60 su propio sistema de seguridad con airbags, al que pudo hacer las primeras pruebas prácticas en 1967. En 1974 la empresa decide incorporar el sistema de seguridad de airbags en sus vehículos.

Pero la adición del dispositivo de seguridad no se realiza sino hasta que se da el Salón de Ginebra de 1981. Allí la marca presenta el Mercedes Benz Clase S, que quedará en los registros como el primer automóvil en contar con airbag como equipamiento para prevenir lesiones mortales. Para entonces Mercedes Benz ya había estado el sistema en casi tres mil pruebas de seguridad de distintos tipos.

-1973: la ONU sanciona un cese de fuego entre Israel y Siria. Termina la Guerra de Yom Kippur. La Guerra del Yom Kippur, también conocida como Guerra de Octubre, fue un enfrentamiento armado a gran escala entre Israel, Egipto y Siria.

Supuso la última guerra total, en múltiples frentes, entre Israel y sus vecinos árabes. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa contra Israel durante la festividad hebrea del Yom Kipur, el 6 de octubre de 1973. Así los dos países árabes rompían con la línea de armisticio del territorio oriental del Sinaí y de los Altos del Golán.

El conflicto entre los judíos y los árabes por controlar la región de la Palestina histórica dio lugar a tres enfrentamientos bélicos (en 1948, 1956 y 1967). En la Guerra de los Seis Días, Israel le quitó península del Sinaí y la Franja de Gaza a Egipto, los Altos del Golán a Siria, y Cisjordania y Jerusalén oriental a Jordania.

-1976: nace Ryan Reynolds, actor y comediante canadiense. La trayectoria de Ryan Rodney Reynolds empezó con producciones televisivas como Hillside (1993), en la que participó en 13 episodios. Esta serie fue distribuida por la cadena Nickelodeon bajo el nombre de Fifteen.

También intervino en otros telefilmes como The Marshal (1995), Expedientes X (1996) y Sabrina, la bruja adolescente (1996). Sin embargo, el éxito y el reconocimiento llegó con su participación en la comedia titulada Two Guys and a Girl (1998-2001). Posteriormente Reynolds iniciaría su carrera como comediante y actor dramático para la industria de cine de Hollywood.

Actualmente es reconocido por sus intervenciones en producciones como Blade: Trinity (2004), The Amityville Horror (2005), X-Men Origins: Wolverine (2009), The Proposal (2009), Linterna Verde (2011) y en la adaptación cinematográfica del cómic Deadpool (2016) y su secuela, Deadpool 2 (2018).

En 2010 la revista estadounidense People lo eligió como el hombre más sexy del año.

-1986: nace Emilia Clarke, actriz inglesa conocida principalmente por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie de HBO Juego de tronos. Clarke también ha interpretado a Sarah Connor en Terminator Génesis (2015), a Louisa Clark en Me Before You (2016) y a Qi’Ra en ‘Han Solo: una historia de Star Wars’ (2018).

-1992: el emperador Akihito es el primer emperador de Japón que pisa suelo chino.

-2001: se estrena el reproductor de audio iPod, de la empresa Apple.