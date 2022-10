Un día como hoy, 18 de octubre en la historia: 1945 en Venezuela, un grupo de militares liderados por Marcos Pérez Jiménez derrocan al presidente Isaías Medina Angarita.

-1519: ocurre la Matanza de Cholula, ataque realizado por Hernán Cortés en su trayectoria a la ciudad de México-Tenochtitlán. De acuerdo a los cronistas y al propio Hernán Cortés, se trató de una acción preventiva por la sospecha de una posible emboscada dentro de la ciudad de Cholula.

Habían enviado un escuadrón de 20000 guerreros mexicas a las proximidades de la ciudad para realizar una emboscada. La ciudad de Cholula era devota del dios Quetzalcóatl y se suponía que los cholultecas tomarían por sorpresa a los españoles para sacrificarlos en su templo, de acuerdo a los rituales de guerra.

Los cholultecas habían sido fieles tributarios de los mexicas (eran unas de las tribus nahuas); sin embargo, después de la acción militar, fueron sometidos y se volvieron aliados de los conquistadores españoles.

Los sobrevivientes pidieron clemencia a Cortés, explicando que cumplían órdenes de los mexicas. De esta forma las hostilidades cesaron, Cortés se reunió con los dirigentes que habían sobrevivido y pactó con ellos; les pidió dejar de realizar sacrificios y actos de canibalismo, así como dejar su religión para convertirlos al cristianismo.

Al principio rehusaron la idea de destruir a sus ídolos, pero finalmente se convirtieron en aliados de los españoles. Los prisioneros capturados por los tlaxcaltecas fueron puestos en libertad. Cinco días más tarde, la ciudad regresó a su actividad normal como si nada hubiera sucedido.

-1851: en Estados Unidos, Herman Melville publica por primera vez Moby Dick. Esta novela narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Ahab, en la obsesiva y autodestructiva persecución de una gran ballena blanca (cachalote).

Al margen de la persecución y evolución de sus personajes, el tema de la novela es eminentemente enciclopédico al incluir detalladas y extensas descripciones de la caza de las ballenas en el siglo XIX y multitud de otros detalles sobre la vida marinera de la época.

Quizá por ello la novela no tuvo ningún éxito comercial en su primera publicación, aunque con posterioridad haya servido para cimentar la reputación del autor y situarlo entre los mejores escritores estadounidenses.

-1859: nace Henri Bergson, escritor y filósofo francés, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927. Bergson elaboró una teoría de la evolución basada en la dimensión espiritual de la vida humana que tuvo una gran influencia en múltiples disciplinas.

Entre sus obras más importantes se destacan ‘Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia’; ‘Introducción a la metafísica’; ‘La evolución creadora’ y ‘Las dos fuentes de la moral y de la religión’.

-1867: Estados Unidos compra a Rusia el territorio de Alaska por 7,2 millones de dólares. Este día se celebra como el «Día de Alaska».

Alaska es uno de los cincuenta estados que forman los Estados Unidos de América, situado en el extremo noroeste del continente americano. Fue el penúltimo en incorporarse a los Estados Unidos, en 1867, por la suma de 7,2 millones de dólares. Se encuentra rodeado por los océanos Ártico y Pacífico; comparte frontera con Canadá, y está separado de Rusia por el estrecho de Bering (es un brazo de mar que separa el extremo oriental de Asia del extremo occidental de América del Norte, entre Alaska y Liberia).

El descubrimiento de importantísimos yacimientos petrolíferos ha permitido un enorme crecimiento económico en Alaska durante las últimas décadas, pese al aislamiento geográfico y las duras condiciones de vida.

Sin embargo, el petróleo también ha sido el origen de ciertos desastres, como el accidente ocurrido en 1989 cuando el superpetrolero Exxon Valdez encalló en las aguas de Alaska y provocó una marea negra que ha sido calificada como uno de los mayores desastres ecológicos de la historia.

-1926: nace Chuck Berry, cantautor y guitarrista estadounidense.

Charles Edward Anderson Berry, conocido artísticamente como Chuck Berry, fue un compositor, intérprete, cantante y guitarrista considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll. Gracias a canciones como ‘Maybellene’ (1955), ‘Roll Over Beethoven’ (1956), ‘Rock and Roll Music’ (1957) y ‘Johnny B. Goode’ (1958); Berry redefinió los elementos del rhythm and blues, creando las bases del rock and roll.

La revista Rolling Stone lo presenta como el intérprete n.º 5 en su lista «The Immortals», que reúne a los mejores artistas musicales, superado solo por The Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y The Rolling Stones; y como el sexto mejor guitarrista de todos los tiempos.

Asimismo, ‘Johnny B. Goode’ su canción más popular, es considerada la mejor canción de guitarra de la historia del rock and roll, según la misma revista. Por su legado al género rock ganó en 2014 el Premio Polar, considerado el «Premio Nobel de la música».

-1929: en Canadá, una ley declara que las mujeres son personas.

El 18 de octubre de 1929, las mujeres canadienses alcanzaron la consideración de “personas”. Por esta razón, todo el mes de octubre es el Women’s History Month, y el 18 de este mes es el día de las personas.

El British North America Act de 1867 (la «constitución canadiense» hasta que alcanzó completa soberanía legislativa con la aprobación de la Constitución de Canadá de 1982) utilizaba la palabra «personas» cuando se refería a más de una persona y la palabra «él» cuando se refería a una única. Muchos argumentaban que la ley estaba diciendo en realidad que solo un hombre podía ser una persona, lo que impedía a las mujeres participar plenamente en la política o los asuntos de Estado.

En 1916, la ciudad de Alberta aprobó la legislación que concede a las mujeres el derecho a voto. Al mismo tiempo, grupos de mujeres presionaban al gobierno federal para nombrar a una mujer para el Senado. A pesar del apoyo de los primeros ministros Arthur Meighen y William Lyon Mackenzie King, no se materializaba.

La excusa utilizada por el gobierno para mantener a las mujeres fuera de las posiciones importantes era que, si solo un hombre podía ser una persona, y la ley decía que solo «personas cualificadas» podrían ser nombradas para el Senado de Canadá, entonces solo los hombres podían ser nombrados para el Senado.

-1931: muere en West Orange (EE.UU.) el inventor estadounidense Thomas Alva Edison, que estableció un récord mundial al presentar 1.093 registros de patentes, y desempeñó un papel fundamental en la introducción de la electricidad en todos los ámbitos de la vida con su lámpara de filamento incandescente. Otro invento destacado fue el fonógrafo, que permite grabar y reproducir sonidos.

-1939: en España, se cambia la capitalidad de Burgos a Madrid.

-1945: en Venezuela, un grupo de militares liderados por Marcos Pérez Jiménez derrocan al presidente Isaías Medina Angarita.

-1946: nace Howard Shore, compositor de bandas sonoras de cine (El silencio de los inocentes, El Señor de los Anillos).

-1949: nace Gary Richrath, músico estadounidense (REO Speedwagon).

-1954: en Estados Unidos, Texas Instruments anuncia su primer transistor.

-1955: muere José Ortega y Gasset, profesor, filósofo y ensayista español perteneciente a la ‘Generación del 14’ y considerado uno de los mejores ensayistas de España. José Ortega y Gasset siempre planteó grandes temas de la filosofía y el pensamiento de su época con hondura y sagacidad en sus obras. Es considerado el exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica, situado en el movimiento del novecentismo.

Ortega ejerció una notable influencia en los autores de la ‘Generación del 27’. Entre las obras que más influyeron en estos escritores destacan ‘España invertebrada’ (1921) y ‘La deshumanización del arte’ (1925) cuyas ideas y postulados serán asumidos por dicha generación mientras que su estilo elegante y pulcro al escribir será una de las características que usarán estos escritores al crear sus obras.

-1960: nace Jean-Claude Camille François van Varenberg, conocido en el mundo del espectáculo como Jean-Claude Van Damme es un actor de cine y experto en artes marciales. Debido a su lugar de origen y su físico, es apodado «Los Músculos de Bruselas» (en Inglés «The Muscles from Brussels»).

-1968: en Inglaterra, una redada policial encuentra en el apartamento de John Lennon y Yoko Ono 168 gramos de marihuana.

-1973: muere Leo Strauss, filósofo estadounidense.

-1987: nace Zac Efron, actor estadounidense. Comenzó su carrera al aparecer como invitado en programas de televisión durante los años 2000, desde entonces ha aparecido en películas donde interpreta roles cómicos, dramáticos y musicales. Se hizo mundialmente conocido por su interpretación del estudiante Troy Bolton en la película original de Disney Channel, ‘High School Musical’ y sus respectivas secuelas.

Por: Lcda. Angelica Carmona/Imagen: Cortesía.