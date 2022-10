Mlb Series Divisionales: Suspenden juego decisivo entre Yankees y Guardianes por situación climática

No obstante, este encuentro no pudo llevarse a cabo debido a la situación climática: fuertes lluvias invadieron el barrio del Bronx y retrasaron la voz de play ball. Inicialmente, los dos equipos estaban dispuestos a esperar a que las condiciones meteorológicas cambiaran para poder jugar, por lo que el juego se suspendió hasta las 7:00 pm (ET). Desafortunadamente, las lluvias no pararon y, finalmente, se optó por posponer el compromiso hasta el día de mañana, martes 18 de octubre.

El último duelo de las Series Divisionales se disputará a las 4:07 pm (hora del Este y hora de Venezuela) y en él se definirá al último clasificado de cara a las Series de Campeonato.

Por: Lcdo. Jaime Ortega/Imagen: Cortesía.