10 accesorios útiles para potenciar tu smartphone

Los smartphones definitivamente han cambiado nuestras vidas y dependemos todo el tiempo de ellos. Son el principal elemento de entretenimiento y trabajo en la actualidad, y prácticamente no podemos salir de casa sin ellos.

Sin dudas que la industria tecnológica es la que más ha avanzado en los últimos años y cada día aparecen nuevas utilidades para simplificar y tener todo al alcance de la mano.

Pero aquí veremos una serie de accesorios para celulares que nos ayudarán a exprimir todas las funciones que tienen.

1-El rey de los accesorios

El reloj inteligente es una de esas utilidades que se ha incorporado como un anexo de los smartphones y que nos permiten monitorear varios aspectos de nuestra salud.

Los smartwatch nacieron con la intención de poder mostrar notificaciones de las distintas aplicaciones de los teléfonos con solo mirar la muñeca. Pero a lo largo del tiempo se han expandido a otras funciones como: monitoreo del sueño, pulsaciones, registro de actividad física y hasta rastreo satelital.

En deportes como el running, tan practicado en el mundo entero, el reloj smartwatch es un accesorio indispensable para poder tomar registros precisos de los entrenamientos. Estos instrumentos, conectados con los teléfonos, permiten medir distancias, frecuencia cardíaca, tamaño de las zancadas y consumo de oxígeno.

También se han convertido en un objeto de moda reemplazando al reloj analógico tradicional, incluso se puede modificar el aspecto según el gusto de cada usuario. Si bien la mayoría viene en colores unisex, existe reloj inteligente mujer con mallas y cajas en colores para que combinen con otros accesorios femeninos.

En cuanto a smartwatch precio, existen opciones económicas como las bandas Xiaomi que tienen muchas utilidades disponibles, y opciones más costosas como las de Apple o Garmin, que brindan mayores herramientas y diseños.

2-Cargadores

Otro de los accesorios para teléfonos muy solicitados son los cargadores, tanto portátiles como fijos. Si hay algo que no deseamos es tener nuestra batería agotada.

Los power bank nos permiten tener un plus de recarga para cuando nos quedamos sin batería y son uno de los complementos para celulares más necesarios para salir de viaje. Incluso son útiles para darle una pequeña ayuda al teléfono que ya tiene un tiempo de uso. Existen de diferentes tamaños que se miden en mAH y cuanto más grande sea esa medida, mayor capacidad de cargar un dispositivo tendrá.

También son muy necesarios los cargadores de pared extra a los que ya vienen con los teléfonos para poder tener una segunda opción o trasladarlo en una mochila. Hay de diferentes marcas y precios, y se aconseja que sean de la misma marca del móvil, por ejemplo, para un teléfono Apple, utilizar un cargador Iphone.

3-Audífonos

Otro rubro que tiene mucha demanda en la tienda de accesorios para móviles es el de los audífonos para escuchar música, ver videos y realizar llamadas.

Si bien todavía existen los auriculares con cables y conexión por entrada de 3,5 milímetros a los teléfonos, la tendencia es que la conectividad migre totalmente al bluetooth.

Para ambos casos de conexión vienen modelos para todo tipo de necesidad: vinchas, deportivos, audífonos in ear, on ear y over ear.

4-Fundas para celulares

Este accesorio tiene una doble función y también es muy buscado por quienes compran un nuevo teléfono: por un lado la protección del aparato ante caídas, rayaduras e incluso ante algún salpicón; y por otra parte embellecer el producto o personalizarlo con algún color o algún distintivo.

La gama de opciones es variada y dependerá de cada modelo de smartphone las opciones que tendrán para elegir cuál se ajusta mejor a la necesidad de cada persona. Para los más descuidados hay fundas que protegen con una pequeña tapa la pantalla ante algún golpe contundente.

5-Protección de pantalla

Y si hablamos de descuidos, nada mejor que dar una segunda protección a las delicadas pantallas con un vidrio templado o algún film.

Como novedad, existen productos líquidos que solidifican creando un blindaje de mayor duración y que tienen la particularidad de poder ser usados en cualquier teléfono, a diferencia de los otros productos que ya vienen predeterminados para cada smartphone.

6-Soportes de escritorio y para el auto

Para quienes pasan mucho tiempo sentado en un escritorio o en una mesa de trabajo con otros artefactos como un ordenador o una agenda, existen soportes para poder tener al alcance de la mano y sin necesidad de levantar el teléfono. Estos soportes incluso contienen ranuras para poder insertar el cable de carga para mantener la batería al máximo.

Para los que viajan y utilizan el móvil como GPS y guía, nada mejor que un soporte para el automóvil. Hay opciones con ventosas para pegar en el parabrisas, o algunos que se ajustan en las ranuras de la ventilación. Sin dudas un accesorio muy útil.

7-Tarjetas de memoria y pendrives

Los pendrives son muy útiles para poder bajar información del smartphone y trasladarla a algún ordenador u otro artefacto. Vienen de distinta capacidad de almacenamiento y lo importante es elegirlo según la entrada del teléfono.

Para ampliar la capacidad de almacenamiento del smartphone vienen diferentes tarjetas de memorias que se adaptan según cada equipo.

8-Estabilizadores y selfie stick

Para los amantes de crear contenidos entretenidos en redes sociales, existen bastones de selfie para auto retratarse de forma cómoda y a una distancia prudente, evitando los primerísimos planos que no nos favorecen.

También hay estabilizadores para poder tomar videos sin que el teléfono produzca saltos ante los movimientos bruscos. Si quieres filmar videos deportivos, este accesorio te resultará extraordinario.

9-Trípodes y aros led

Un complemento muy utilizado por estos tiempos son los trípodes y los aros de luz para poder hacer vivos en el interior de una casa u oficina. Hay opciones combinadas que tienen las dos funciones, tanto del soporte como de la iluminación.

10-Lentes para cámara

Y para los amantes de la fotografía, existen unos clips que permiten transformar la cámara del smartphone en una cámara semiprofesional. Estos clips contienen diferentes vidrios que realizan efectos de ojo de pez, macro y gran angular.