Un día como hoy, 8 de octubre en la historia: 1967 es capturado en Bolivia el guerrillero argentino Ernesto ‘Che’ Guevara.

¿Qué ocurrió el 8 de octubre? El 8 de octubre es el 281.º día del año en el calendario gregoriano y el 282.º en los años bisiestos. Quedan 84 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados ocurridos un día como hoy 8 de octubre.

-1573: finalizó el Asedio de Alkmaar. Fue efectuado por tropas españolas al mando del militar español Don Fadrique, y finalizó con su retirada al no poder mantener el sitio. Alkmaar fue la primera ciudad controlada por los rebeldes holandeses durante la guerra de los Ochenta Años en resistir el asedio de las tropas de la corona española.

El 8 de octubre todavía es celebrado cada año en la ciudad. Un refrán holandés en relación al asedio dice que «la victoria empieza en Alkmaar».

La decisión de poner asedio a Alkmaar pese a lo avanzado del año y el posterior fracaso al no poder tomar la ciudad fue uno de los mayores errores del duque de Alba, ya que la victoria rebelde reforzó la voluntad de resistencia.

Por otro lado el tiempo malgastado en el sitio de esta ciudad -poco importante por sí misma-, impidió el avance de las tropas del rey al interior de las provincias de Holanda y Zelanda, corazón de la rebelión.

-1814: comienza el congreso de Viena para reconstruir las fronteras de Europa, tras las conquistas de Napoleón.

-1822: en la isla de Java (Indonesia) el volcán Galunggung comienza una erupción que durará un mes y dejará un saldo de más de cuatro mil muertos.

-1895: nace Juan Domingo Perón, político, militar y presidente argentino entre 1946 y 1955 y 1973 y 1974 (m. 1974). Perón fue el primer presidente argentino en ser elegido por sufragio universal, y el único hasta la fecha en asumir la presidencia de la nación en tres ocasiones, todas por medio de elecciones democráticas.

Fue el fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de Argentina hasta la actualidad. Es considerado una de las personalidades más trascendentes en la historia política del país suramericano.

-1912: comienza la Primera Guerra de los Balcanes.

-1917: León Trotski es elegido presidente del Soviet de San Petersburgo.

-1943: nace Chevy Chase, actor estadounidense. Saltó a la fama como el guionista principal y miembro del equipo original del show nocturno Saturday Night Live (SNL), por el que ganó dos premios Emmy.

La serie dio a conocer a Chevy a nivel nacional y lo lanzó al éxito en su carrera cinematográfica. Desde su debut en SNL ha intervenido en algunas de las comedias más populares de los 80s incluyendo Caddyshack, Fletch y la serie de National Lampoon’s Vacation.

-1948: nace Johnny Ramone, músico estadounidense, único guitarrista de la banda punk The Ramones (m. 2004). John William Cummings, más conocido como Johnny Ramone, fue cofundador y único guitarrista de la banda de punk rock Ramones, desde su formación en 1974 hasta su concierto final en 1996. En 2003 fue considerado con el puesto número 16 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos.

-1949: nace Sigourney Weaver, actriz estadounidense. Susan Alexandra Weaver, más conocida como Sigourney Weaver o la “reina de la ciencia-ficción”, ha sido candidata a los Premios Oscar y a los Premios del Sindicato de Actores. Ganadora de dos Globo De Oro en las categorías de mejor actriz en drama y mejor actriz de reparto.

Asimismo, también resultó ganadora de un BAFTA a la mejor actriz de reparto. Conocida por sus intervenciones como la Teniente Ripley en la saga de Alien. Ha participado en películas como Ghostbusters (1984), Gorilas en la niebla (1988), Working Girl (1988), The Village (2004) y Avatar (2009).

-1965: nace C.J. Ramone, músico estadounidense.

-1967: es capturado en Bolivia el guerrillero argentino Ernesto ‘Che’ Guevara. El revolucionario acudió al país lationoamericano con la intención de crear un foco rebelde, pero resultó herido y hecho prisionero luego de una escaramuza con un destacamento especial del ejército boliviano.

Luego de su captura, Guevara trasladado al pueblo de La Higuera. Allí permanecería retenido hasta que, al día siguiente, fue ejecutado. Ernesto «Che» Guevara jugó un importante papel en la Revolución Cubana.

-1970: nace Matt Damon, actor, guionista y filántropo estadounidense. Su carrera se inició a raíz del éxito de la película Good Will Hunting (1997), a partir de un guion escrito con su amigo Ben Affleck.

Fue ganador del premio Oscar al mejor guion original y nominado a mejor actor. Damon desde entonces ha participado en películas de éxito comercial como Saving Private Ryan (1998) o dando vida a Jason Bourne.

-2007: Costa Rica, aprueba el tratado de libre comercio con Estados Unidos.

-1985: nace Bruno Mars, cantante, compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense. Nacido y criado en Honolulu, Hawái, dentro de una familia de músicos, Mars comenzó a crear música desde una edad temprana. Su impronta musical se caracteriza por mostrar una amplia variedad de estilos, e influencias con elementos de géneros musicales distintos.

El músico llegó a ser reconocido como artista en solitario después de prestar su voz y haber coescrito los coros para las canciones «Nothin’ on You» de B.o.B, y «Billionaire» de Travie McCoy. También coescribió los éxitos internacionales «Wavin’ Flag» de K’naan y «Fuck You!» de Cee Lo Green.

El 4 de octubre de 2010, lanzó su álbum de estudio debut: Doo-Wops & Hooligans. Logró colocar en la mejor posición de Billboard Hot 100 los sencillos «Just the Way You Are» y «Grenade». Su segundo álbum fue Unorthodox Jukebox, con el que logró llevar a la primera posición de la misma lista las canciones «Locked Out of Heaven» y «When I Was Your Man».

Bruno Mars ha vendido más de 170 millones de copias a nivel mundial, lo que lo hace uno de los artistas con más ventas. Además, el músico fue nominado a siete premios Grammy en los 53rd Grammy Awards, ganando en la categoría de Best Male Pop Vocal Performance (Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina) por «Just the Way You Are».

-1993: nace Angus T. Jones, actor estadounidense. Por su interpretación como Jake Harper en Two and a Half Men, ganó dos premios Young Artist Awards y un TV Land Award.

En diciembre de 2011 tuvo un accidente que vendría acompañado, posteriormente, y gracias a la conversación con un amigo, de un «despertar espiritual hacia Dios». Más tarde el actor empezar a buscar en diversas iglesias hasta encontrar una congregación adventista que lo bautizara. Esto finalmente se uniría a la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

En otoño de 2012, Angus realizó declaraciones críticas sobre la serie que coprotagonizaba: dijo sentirse como un «hipócrita pagado» y explicó cómo sus creencias espirituales entraban en conflicto con la temática que planteaba Two and a Half Men, por lo que decidió abandonar el programa.

-1997: nace Bella Thorne, actriz estadounidense. Es mejor conocida por su papel de CeCe Jones en la serie original de Disney Channel Shake It Up. Debutó como cantante en 2011 cuando lanzó su primer sencillo «Watch Me» a dúo con Zendaya, para la banda sonora de la serie.

En junio de 2014, Thorne lanzó su álbum debut Call It Whatever, que cuenta con un sonido pop. El primer sencillo del álbum, que lleva el mismo nombre, fue lanzado en mayo de 2014.

Por: Lcda. Angelica Carmona/Imagen: Cortesía.